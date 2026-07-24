Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter szavait a Fidesz

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Közleményt adtak ki Orbán Viktorék.
A Fidesz pénteki közleményében reagált Magyar Péter kijelentéseire, amelyekben Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét vetette fel. A tiszás miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a volt miniszter „néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el.”
A legnagyobb ellenzéki párt szerint
Magyar Péter kijelentései azt a benyomást keltik, mintha már a nyomozó hatóságok és az ügyészség munkáját is irányítaná.
Közleményükben azt írták: „Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszterét, Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja. Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is.”
Magyar Péter péntek reggeli bejegyzésében arról írt, hogy az előző kormány ügyeinek feltárását célzó „Tisztítótűz művelet” még csak most kezdődött, ugyanakkor szerinte a Fidesz szétesése már most felgyorsult. Bejegyzésében név szerint Hankó Balázst említette, akinek neve az elmúlt időszakban a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztási ügyeivel kapcsolatban került elő.
A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján azt ecsetelte, hogy nem ő a nyomozó hatóság, ezért nem tud olyan konkrét ügyet megnevezni, amely Orbán Viktor meggyanúsításához vezethetne. Hozzátette ugyanakkor: „Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a maffiafőnöknek nem merül fel a felelőssége egy maffiában.” Ekkor is utalt az NKA-val kapcsolatos ügyekre.
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