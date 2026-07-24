Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter szavait a Fidesz

Közleményükben azt írták: „Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszterét, Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja. Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is.”

Magyar Péter péntek reggeli bejegyzésében arról írt, hogy az előző kormány ügyeinek feltárását célzó „Tisztítótűz művelet” még csak most kezdődött, ugyanakkor szerinte a Fidesz szétesése már most felgyorsult. Bejegyzésében név szerint Hankó Balázst említette, akinek neve az elmúlt időszakban a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztási ügyeivel kapcsolatban került elő.