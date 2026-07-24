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hankó balázs fidesz közlemény Magyar Péter

Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter szavait a Fidesz

2026. július 24. 12:08

Közleményt adtak ki Orbán Viktorék.

2026. július 24. 12:08
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A Fidesz pénteki közleményében reagált Magyar Péter kijelentéseire, amelyekben Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét vetette fel. A tiszás miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a volt miniszter „néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el.”

A legnagyobb ellenzéki párt szerint

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Magyar Péter kijelentései azt a benyomást keltik, mintha már a nyomozó hatóságok és az ügyészség munkáját is irányítaná.

Közleményükben azt írták: „Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszterét, Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja. Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is.”

Magyar Péter péntek reggeli bejegyzésében arról írt, hogy az előző kormány ügyeinek feltárását célzó „Tisztítótűz művelet” még csak most kezdődött, ugyanakkor szerinte a Fidesz szétesése már most felgyorsult. Bejegyzésében név szerint Hankó Balázst említette, akinek neve az elmúlt időszakban a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztási ügyeivel kapcsolatban került elő.

A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján azt ecsetelte, hogy nem ő a nyomozó hatóság, ezért nem tud olyan konkrét ügyet megnevezni, amely Orbán Viktor meggyanúsításához vezethetne. Hozzátette ugyanakkor: „Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a maffiafőnöknek nem merül fel a felelőssége egy maffiában.” Ekkor is utalt az NKA-val kapcsolatos ügyekre.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
Héja
2026. július 24. 13:26
Magyar .Péter pofája szélesebb, mint a válla
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0
0
Medici
•••
2026. július 24. 13:21 Szerkesztve
És ezt a Fidesz szó nélkül hagyja? Kapu Tibor bejelentette, hogy Orbán Viktor beszélgetésük során megsértette a NASA-val történt megállapodást, továbbá:"az űrhajós utólag úgy gondolja, nem biztos, hogy el kellett volna mennie 2025-ben Kötcsére," Részemről: "bravó", csak így tovább tirpák nyomoronc!
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1
0
yalaelnok
2026. július 24. 13:11
"fernandvix 2026. július 24. 13:09 A választás után szinte azonnal bebizonyosodott, hogy a fidesz egy közpénz tolvaj párt." ellenkezőleg, az bizonyosodott be, hogy ennek a rágalomnak a folyamatos mantrázása jelenti a kormányzás pszichopetiék részéről
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5
1
fernandvix
2026. július 24. 13:09
A választás után szinte azonnal bebizonyosodott, hogy a fidesz egy közpénz tolvaj párt.
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3
7
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