Ismét le akarják foglalni a hatóságok a Fidesz szervereit

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott hétfőn a Fidesz és a KDNP az Országgyűlés ülése alatt, miután Hankó Balázstól, az előző kormány kulturális miniszterétől megvonták a szót a plenáris ülésen, a két frakció pedig tiltakozásul elhagyta az üléstermet. A tájékoztatót azért hívták össze, hogy a volt miniszter a sajtó előtt elmondhassa azt a felszólalást, amelyet a Házban nem fejezhetett be – Bóka János fideszes frakcióvezető azonban ott egy ettől független bejelentést is tett – írta az Index.

„Miközben ez az incidens történt a parlamentben, eközben az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakciószervereit tárolják, és ezeket a szervereket is el kívánja vinni, le kívánja foglalni” – közölte Bóka. A frakcióvezető szerint mindaz, ami hétfőn a parlamentben történt, bizonyítja, hogy politikai koncepciós eljárás zajlik a politikai közösségükkel szemben: mint fogalmazott,