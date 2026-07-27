Ismét le akarják foglalni a hatóságok a Fidesz szervereit

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Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakciószervereit tárolják, és a szervereket le akarja foglalni – jelentette be Bóka János az Országgyűlés hétfői ülése alatt tartott rendkívüli Fidesz–KDNP-sajtótájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balázstól.
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott hétfőn a Fidesz és a KDNP az Országgyűlés ülése alatt, miután Hankó Balázstól, az előző kormány kulturális miniszterétől megvonták a szót a plenáris ülésen, a két frakció pedig tiltakozásul elhagyta az üléstermet. A tájékoztatót azért hívták össze, hogy a volt miniszter a sajtó előtt elmondhassa azt a felszólalást, amelyet a Házban nem fejezhetett be – Bóka János fideszes frakcióvezető azonban ott egy ettől független bejelentést is tett – írta az Index.
„Miközben ez az incidens történt a parlamentben, eközben az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakciószervereit tárolják, és ezeket a szervereket is el kívánja vinni, le kívánja foglalni” – közölte Bóka. A frakcióvezető szerint mindaz, ami hétfőn a parlamentben történt, bizonyítja, hogy politikai koncepciós eljárás zajlik a politikai közösségükkel szemben: mint fogalmazott,
a Fidesz és a KDNP képviselőit időkeret nélkül, megszégyenítő módon lehet bírálni és börtönnel fenyegetni, aki viszont személyesen érintett, azt megfoszthatják a szólás jogától.
Bejelentette azt is, hogy kezdeményezik a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását.
Ez nem az első alkalom, hogy ügyészségi lépés éri a párt informatikai rendszereit: július 21-én a nyomozó ügyészség már megjelent egy olyan létesítményben, amely fideszes szervereket tárol, egy nappal később pedig Bóka János szintén rendkívüli sajtótájékoztatón reagált az Orbán Viktor elleni hivatali visszaélés miatti feljelentésre és a párt ellen zajló vizsgálatokra.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a magyar parlamentarizmus történetében példátlannak nevezte, ami az ülésteremben történt. Szerinte Hankó Balázs a házszabály keretei között, személyes megtámadtatás okán kért szót, a levezető elnök mégis megvonta tőle a szót és lenémította a mikrofonját, a Tisza képviselői pedig folyamatos tapsolással lehetetlenítették el a felszólalást.
Rétvári arra is kitért, hogy a Ház aznap úgy választott alkotmánybírót, hogy a jelölésre és a jelöltek alkalmasságának vizsgálatára összesen kétszer két nap jutott, amelyből kettő hétvégére esett.
A KDNP frakcióvezetője felidézte Magyar Péter 2024-es kijelentéseit is, amelyek szerint a Tisza vezetője senkit nem fog megvádolni, senkit nem fog lebűnözőzni, és nem fogja megelőlegezni a nyomozó hatóságok lépéseit – szerinte a miniszterelnök ehhez képest a napirend előtti felszólalásában mást sem csinált, a közösségi oldalán pedig azt is megírta, ki ellen és milyen határidővel várja az ügyészség fellépését.
A sajtótájékoztatón ezután Hankó Balázs mondta el a parlamentben félbeszakított felszólalását.
A napirend előtti felszólalásoknál a válaszban Magyar Péter ismét börtönnel fenyegetett. Nem csak most, már hetekkel ezelőtt is ezt tette, és pénteken is börtönnel fenyegetett meg. Kérdés, hogy mindezt honnan tudja, vagy ezzel félreérthetetlen utasítást ad-e – fogalmazott a volt miniszter, hozzátéve: a mentelmi jogáról lemondani nem tud, és nem ő az, aki „mások szoknyája mögé bújik”.
Hankó szerint az NKA-támogatások ügyében koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik: hét munkatársát vették őrizetbe, közülük öten még mindig fogva vannak tartva, miközben állítása szerint ő maga kezdeményezte április végén a támogatások felülvizsgálatát, amelyet aztán három hónapig gátoltak.
A volt miniszter a feljelentők személyét is támadta: az egyikükről azt állította, hogy 2024 nyarán mondott le, miután Hankó nem támogatott egy általa kifogásolt bábszínházi produkciót, a másikról pedig azt, hogy a napokban jelentkezett be köztársasági elnöknek. Felsorolta azokat a programokat is – emlékéveket, fesztiválokat, egy II. János Pál pápáról szóló kiállítást –, amelyek szerinte az NKA forrásaiból valósultak meg, és felszólította a kormányt, hogy szabadítsa fel a szerinte meglévő 10 milliárd forintnyi NKA-maradványt. Beszédét azzal zárta, hogy mind a négy gyermeke büszke rá, mert szembeszáll „az önkénnyel” és a „koncepciós eljárással”.
Engem senki ne fenyegessen börtönnel. A kollégáimat meg engedjék ki a börtönből – mondta.
Nyitókép: MTI