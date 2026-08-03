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dráva rekord vízállás

Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízszint Magyarország harmadik legnagyobb folyóján

2026. augusztus 03. 16:02

A Dráván a 2022-es rekordhoz képest 9 centiméterrel volt lejjebb a vízszint.

2026. augusztus 03. 16:02
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A Duna mellett a Dráván is megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízszint, és a tartósan alacsony vízállás az időjárási előrejelzések szerint még legalább egy hétig fennmaradhat a két folyón. Az orfűi tórendszer, azon belül a legnagyobb, a Pécsi-tó vízállása nem marad el a szokásostól – közölte a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hétfőn az MTI érdeklődésére.

Tájékoztatásuk szerint a két folyón a nyári időszakban kialakult csapadékhiányos időjárás és a vízgyűjtő területeken elmaradó számottevő csapadék következtében kisvizes állapotok alakultak ki, ilyenek a Dráva magyarországi szakaszán az elmúlt években egyre gyakrabban fordulnak elő.

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A Dráván Barcsnál megdőlt a valaha mért legkisebb vízszint,

a 2022-es rekordhoz képest július 23-án 9 centiméterrel volt lejjebb a vízszint (-182 centiméter), míg Szentborbásnál a múlt hét során több alkalommal is -108 centiméter volt a vízállás, amely 3 centiméterrel alacsonyabb az eddig mért legkisebb vízszintnél. A múlt héten Drávaszabolcson bár nem haladta meg, de elérte az eddigi minimumot (-55 centiméter) az érték. E folyón körülbelül 180–190 köbméter víz folyik le másodpercenként.

A Duna mohácsi szakaszán szintén tartósan alacsony vízállások figyelhetők meg. Az év első felét is döntően kisvizes időszak jellemezte, amelyet csak rövid ideig tartó vízszintemelkedések szakítottak meg.

Dunaszekcsőnél a vízállás 52 centiméterrel alacsonyabb a 2018-ban mért rekordnál. Mohácsnál folyamatosan csökken a valaha mért legkisebb vízszint. Az eddigi 2018-as rekordhoz képest 57 centiméterrel van lejjebb a vízszint. A folyó vízhozama jelenleg 750 köbméter másodpercenként.

A külföldi vízgyűjtőkön – amelyek döntően meghatározzák a két nagy folyó vízjárását – nem várható jelentős mennyiségű csapadék az elkövetkezendő bő hét során, így a következő napokban, illetve hetekben továbbra is alacsony vízállások valószínűsíthetők, kisebb ingadozásokkal – írták.

A helyiek kedvelt üdülőhelyének legnagyobb tava, a Pécsi-tó és az orfűi tórendszer térségében a júliusban lehullott csapadék mennyisége jelentősen meghaladta az ország más részein mért mennyiségeket, ennek köszönhetően a Pécsi-tó vízállása 607 centiméter, ezzel nem marad el a szokásostól. Nem kell attól tartani, hogy belátható időn belül a Pécsi-tavon az egyébként ebben az időszakban megszokottnál lényegesen jelentősebb vízálláscsökkenés következik be – írták. Mindemellett a Pécsi-tó stabilitása lehetővé teszi, hogy ha az alsó tavaknál esetlegesen problémák merülnek fel, akkor a Pécsi-tóból pótolják azok vizét – tették hozzá.

A DDVIZIG felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tartós kisvizes időszakok egyre gyakoribbá és hosszabbá válnak, ami összhangban van a klímaváltozás hatásaival. A természetes vízkészletek megőrzése és a vízzel való takarékos gazdálkodás ezért egyre nagyobb jelentőséget kap – rögzítették.

A folyók aktuális vízállásai és hidrológiai adatai folyamatosan nyomon követhetők az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyilvános vízügyi információs felületein a vizugy.hu és a hydroinfo.hu oldalakon – jelezték.

(MTI) 

Nyitókép: metnet.hu

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Sándor
2026. augusztus 03. 17:46
MVM,... már sok olyan város van az országban ahol reggel óta nincs áram!! 🗣️Miért nem indítják el készen álló erőműveket a kolásdobozok azonnal??? A bűnöző kolásdobozaival helyette inkább a drága tőzsdei áramot veszik!!? Szar nemzetáruló patkányok ezek mind, az összes támogatójukkal együtt!!!🤮
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2
0
auditorium
2026. augusztus 03. 17:25
A románok a Cernavoda atomerőmű megmentésére felrobbantottak egy hatalmas sziklát a Dunában, h. igy a vizáramlat könnyebben érkezhessen az erőművekhez, közöttük a már leállitottakhoz is. FORRÁS: quotidiano.net
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3
0
fintaj-2
•••
2026. augusztus 03. 17:25 Szerkesztve
Nincs víz, nincs víz! De van csak nem nekünk! Szlovénia (felső és középső szakasz): A legtöbb erőmű itt épült meg (például a Mariborska elektrarna és a Fala hidro power plant), amelyek láncolatszerűen hasznosítják a folyó esését. Horvátország (északi szakasz, a magyar határ közelében):Varaždin Vízerőmű (Varaždin Hydroelectric Power Plant): Varasd közelében található.Csáktornyai Vízerőmű (HE Čakovec): Csáktornya mellett működik.Dubravai Vízerőmű (Dubrava Hydroelectric Power Plant): Szentmarija (Sveta Marija) közelében, alig 15 kilométerre a magyar határtól; ez a Dráva legalsó működő vízlépcsője. Szlovénia: dem.si/sl/elektrarne-in-proizvodnja/elektrarne/?id=2019090409143306 A horvátországi erőművek, különösen a legalsó Dubrava Vízerőmű, radikálisan átalakítják a Dráva magyarországi szakaszának természetes működését. A legfőbb problémát az úgynevezett csúcsra járatás (nemzetközi nevén hydropeaking) jelenti, ami mesterséges ár-apály jelenséget hoz létre a folyón.
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1
0
gullwing
2026. augusztus 03. 16:47
15 552 000 köbméter naponta. Ha 180 m3/másodperc.
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2
0
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