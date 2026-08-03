Kijött az elemzés: a napenergia mentette meg a hazai áramszolgáltatást a teljes összeomlástól

A rendszer csak azért tudta elkerülni a hálózati összeomlást, mert a semmiből egy olyan naperőművi kapacitás épült ki belföldön, amely a paksi atomerőmű termelésének több mint négyszeresét teszi ki.