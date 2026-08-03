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vízállás paks duna

A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek

2026. augusztus 03. 14:55

Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje.

2026. augusztus 03. 14:55
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Magyar Péter
Magyar Péter
Facebook

„Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik.”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
lemez
2026. augusztus 03. 15:50
A közszolgálati tv hova lett facebook huszár.Propaganda?Déli harangszó?Ja a facebook fizet neked.Nem tetszik a terror háza?Te is bekerülsz mint diktátor.
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0
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Julismama2
2026. augusztus 03. 15:45
A lőtéri kutyát nem érdekli hogy mit hazudoztok össze-vissza...............
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0
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blackpuli
2026. augusztus 03. 15:38
Vízállásjelentés = tisza válságkezelés. Ezért kár volt elnémítani a Kossuth Rádiót, ennyit ott is megtettek.
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1
0
sarzal
2026. augusztus 03. 15:35
akkor valahol feljebb nyitottak kicsit a zsilipeken.....mert aligha a 40 fok állította meg a csökkenést
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3
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