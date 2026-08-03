Magyar Péter: Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek
A miniszterelnök szerint a jelenlegi válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak.
Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje.
„Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik.”
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A miniszterelnök szerint a jelenlegi válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert