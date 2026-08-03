Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szentesi Zöldi László tisza párt mi hazánk fidesz vélemény

Hárompárti fogócska

2026. augusztus 03. 14:34

A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

2026. augusztus 03. 14:34
null
Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
Magyar Nemzet

Amikor Magyar Péter a hét törpénél jelentéktelenebb alakulatnak bélyegezte a Mi Hazánk parlamenti frakcióját, voltaképpen ugyanúgy felégette maga mögött a hidakat, ahogyan élete minden fontos pillanatában. A miniszterelnök elfeledkezett arról az apróságról, hogy a soron következő kampányban – ami a régi megfigyelés szerint az előző választás másnapján megkezdődött – talán éppen Toroczkaiékon múlik majd, hogy folytatódhat-e országlása.

A Mi Hazánk emelkedési esélyét fontos tapasztalati tény erősíti. Láttuk ugyanis, ahogyan váratlanul húsz százalék fölé hízott a Jobbik. Bár a nemzeti radikálisok sem akkor, sem most ennek a felére sem számíthatnának a hazai politikai versenyben, Vona Gáborék rövid időre sikerrel tömörítették pártjukban a Gyurcsány-korszak Fidesztől jobbra és balra álló ellenzéki szavazóit. Sőt, a Jobbik támogatói nemcsak csalódott balosok és nemzeti radikálisok voltak, jelentős mértékben elérték a legfiatalabb, köztük az első választókat is. Ebből a furcsa egyvelegből állt össze a nevében nemzeti radikális, valójában azonban öszvér protesztpárt, amelyet aztán Vona sikerrel lerontott azzal, hogy középre tört, ahol nála komolyabb versenyzők foglaltak teret.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Mi Hazánk előretörésének azonban előfeltétele, hogy a Tisza Párt látványosan meggyengüljön, és ugyanúgy, ahogyan a 2010 utáni egy évben a Fidesz, hatvanszázalékos támogatottság után harminc alá zuhanjon. Erre azonban nem pusztán esély mutatkozik, valójában ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Az a tény, hogy a Tisza továbbra is sima protesztmozgalom, még párttá sem alakult, hívei pedig nem igazán aktivisták, jobbára csak Fidesz-ellenes magánemberek, határozottan ideiglenes jelleget sugall róluk. Azon kívül fontos tényező Magyar Péter elviselhetetlen, arrogáns személyisége, éppen úgy, mint a belső egyéni kezdeményezések elfojtása, a bólogató fejekből álló frakció központi leigázása. Súlyos probléma a mozgalom rendkívüli sokszínűsége is, amely még középtávon sem fenntartható, így ha szeptembertől megkezdődik az érdemi kormányzás, az összeomlás máris megindulhat. Csupa-csupa olyan akadály tehát, amellyel komolyan számot kellene vetni a Tisza háza táján.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. augusztus 03. 15:48
Ezt is lehet! Vona árulását tudomásul venni! Szalonképessé emelni!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. augusztus 03. 14:45
Talan a kormany epkezlab intezkedesere! Hablaty, mutogatas! Elég!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!