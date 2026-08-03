„Amikor Magyar Péter a hét törpénél jelentéktelenebb alakulatnak bélyegezte a Mi Hazánk parlamenti frakcióját, voltaképpen ugyanúgy felégette maga mögött a hidakat, ahogyan élete minden fontos pillanatában. A miniszterelnök elfeledkezett arról az apróságról, hogy a soron következő kampányban – ami a régi megfigyelés szerint az előző választás másnapján megkezdődött – talán éppen Toroczkaiékon múlik majd, hogy folytatódhat-e országlása.

A Mi Hazánk emelkedési esélyét fontos tapasztalati tény erősíti. Láttuk ugyanis, ahogyan váratlanul húsz százalék fölé hízott a Jobbik. Bár a nemzeti radikálisok sem akkor, sem most ennek a felére sem számíthatnának a hazai politikai versenyben, Vona Gáborék rövid időre sikerrel tömörítették pártjukban a Gyurcsány-korszak Fidesztől jobbra és balra álló ellenzéki szavazóit. Sőt, a Jobbik támogatói nemcsak csalódott balosok és nemzeti radikálisok voltak, jelentős mértékben elérték a legfiatalabb, köztük az első választókat is. Ebből a furcsa egyvelegből állt össze a nevében nemzeti radikális, valójában azonban öszvér protesztpárt, amelyet aztán Vona sikerrel lerontott azzal, hogy középre tört, ahol nála komolyabb versenyzők foglaltak teret.