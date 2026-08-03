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A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.
„Amikor Magyar Péter a hét törpénél jelentéktelenebb alakulatnak bélyegezte a Mi Hazánk parlamenti frakcióját, voltaképpen ugyanúgy felégette maga mögött a hidakat, ahogyan élete minden fontos pillanatában. A miniszterelnök elfeledkezett arról az apróságról, hogy a soron következő kampányban – ami a régi megfigyelés szerint az előző választás másnapján megkezdődött – talán éppen Toroczkaiékon múlik majd, hogy folytatódhat-e országlása.
A Mi Hazánk emelkedési esélyét fontos tapasztalati tény erősíti. Láttuk ugyanis, ahogyan váratlanul húsz százalék fölé hízott a Jobbik. Bár a nemzeti radikálisok sem akkor, sem most ennek a felére sem számíthatnának a hazai politikai versenyben, Vona Gáborék rövid időre sikerrel tömörítették pártjukban a Gyurcsány-korszak Fidesztől jobbra és balra álló ellenzéki szavazóit. Sőt, a Jobbik támogatói nemcsak csalódott balosok és nemzeti radikálisok voltak, jelentős mértékben elérték a legfiatalabb, köztük az első választókat is. Ebből a furcsa egyvelegből állt össze a nevében nemzeti radikális, valójában azonban öszvér protesztpárt, amelyet aztán Vona sikerrel lerontott azzal, hogy középre tört, ahol nála komolyabb versenyzők foglaltak teret.
A Mi Hazánk előretörésének azonban előfeltétele, hogy a Tisza Párt látványosan meggyengüljön, és ugyanúgy, ahogyan a 2010 utáni egy évben a Fidesz, hatvanszázalékos támogatottság után harminc alá zuhanjon. Erre azonban nem pusztán esély mutatkozik, valójában ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Az a tény, hogy a Tisza továbbra is sima protesztmozgalom, még párttá sem alakult, hívei pedig nem igazán aktivisták, jobbára csak Fidesz-ellenes magánemberek, határozottan ideiglenes jelleget sugall róluk. Azon kívül fontos tényező Magyar Péter elviselhetetlen, arrogáns személyisége, éppen úgy, mint a belső egyéni kezdeményezések elfojtása, a bólogató fejekből álló frakció központi leigázása. Súlyos probléma a mozgalom rendkívüli sokszínűsége is, amely még középtávon sem fenntartható, így ha szeptembertől megkezdődik az érdemi kormányzás, az összeomlás máris megindulhat. Csupa-csupa olyan akadály tehát, amellyel komolyan számot kellene vetni a Tisza háza táján.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt