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Nem igazán értem dr. Unoka hisztijét

2026. augusztus 02. 07:16

Hiszen tőle tudjuk, hogy a Fidesz egyre fogyatkozik, már nincsenek is, vége van. VÉGE VAN!

2026. augusztus 02. 07:16
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
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„Nem igazán értem dr. Unoka hisztijét. 

Hiszen tőle tudjuk, hogy a Fidesz egyre fogyatkozik, már nincsenek is, vége van. VÉGE VAN! 

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Fideszesek se nincsenek már. 

Akkor mit számít, hogy a 120%-on lévő áradókon túli világ mit csinál? Nem is látszanak. 

Arról nem is beszélve, hogy ezek trágyával etetett gombák, nincs légkondijuk a telepen, hónapok óta próbálják befogni a régi M1-et hasztalanul. 

Szóval ha a 100% fölött lévő medencés, családi házas áradók a hóhatár fölött betartják dr. Unoka utasításait, akkor ez teljesen zökkenőmentes lesz.

Áraggyon!

Ps. A “minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk” ügyében saját képviselőjével, Kollár Kingával egyeztessen.”

 

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

 

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
Amerigo
2026. augusztus 02. 11:28
Dr.jogerős rákosista kisunoka sz..rban van. S ilyenkor mi volt az eljárás a kis kopasz idejében? Lecsapni a nép ellenségeire. Kik voltak azok? Hát akikre az ávó rámutatott. Most lesz nekünk új, azaz neo ávónk. Ezt hozta az áradás, a szennyet, rombolást, propagandát.
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0
0
angolpuska
2026. augusztus 02. 10:35
A humor és irónia természetesen baloldali lehet csak. Ha a Vadhajtások ironizál az büntetendő, ugye ungarise peti?
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7
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Cogito ergo sum
2026. augusztus 02. 10:32
mostar2222 Marx tévedett Nem a lét határozza meg a tudatot, hanem a narkós tudatod a létedet. :)
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7
0
lemez
2026. augusztus 02. 09:58
Még szerencse hogy az m1 közmédia mindenröl tájékoztat.Már félreverte a harangot,mert jobb a csöcseléknek ha nem tud semmit,igy a facebook miniszternek gyülik a pénze a lajkoktól.Élvezzétek a változást.A zászlókat nem beszedni figyelünk nincs fürdés klima.
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11
0
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