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Hiszen tőle tudjuk, hogy a Fidesz egyre fogyatkozik, már nincsenek is, vége van. VÉGE VAN!
„Nem igazán értem dr. Unoka hisztijét.
Hiszen tőle tudjuk, hogy a Fidesz egyre fogyatkozik, már nincsenek is, vége van. VÉGE VAN!
Fideszesek se nincsenek már.
Akkor mit számít, hogy a 120%-on lévő áradókon túli világ mit csinál? Nem is látszanak.
Arról nem is beszélve, hogy ezek trágyával etetett gombák, nincs légkondijuk a telepen, hónapok óta próbálják befogni a régi M1-et hasztalanul.
Szóval ha a 100% fölött lévő medencés, családi házas áradók a hóhatár fölött betartják dr. Unoka utasításait, akkor ez teljesen zökkenőmentes lesz.
Áraggyon!
Ps. A “minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk” ügyében saját képviselőjével, Kollár Kingával egyeztessen.”
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)