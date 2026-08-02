Akkor mit számít, hogy a 120%-on lévő áradókon túli világ mit csinál? Nem is látszanak.

Arról nem is beszélve, hogy ezek trágyával etetett gombák, nincs légkondijuk a telepen, hónapok óta próbálják befogni a régi M1-et hasztalanul.

Szóval ha a 100% fölött lévő medencés, családi házas áradók a hóhatár fölött betartják dr. Unoka utasításait, akkor ez teljesen zökkenőmentes lesz.