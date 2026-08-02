Az elmúlt negyven év legnagyobb földrengése történt Nápolyban (VIDEÓ)

Az Index összefoglalója szerint az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) azt közölte, hogy a Nápoly környéki földrengés péntek este 19:46-kor következett be, epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegraei-mezők (Campi Flegrei) térségében volt. A mintegy 3 kilométeres mélységben kipattant rengést Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Procida szigeteken, illetve a Sorrento-félszigeten is érezni lehetett.

A legsúlyosabban érintett település Pozzuoli volt, ahol épületrészek hullottak le, valamint egyes helyeken földcsuszamlások is kialakultak. A településen mintegy 300 embert evakuáltak otthonából, sok lakos pedig az utcán töltötte az éjszakát, mert attól tartottak, hogy az épületek megsérültek vagy összeomolhatnak. Eddig kilenc ingatlant nyilvánítottak biztonsági szempontból használhatatlannak.

A földrengés után az INGV szeizmográfjai mintegy 60 utórengést regisztráltak, egy 3,1-es erejű földmozgást is, amelyet szombat hajnalban Bacoli, Pozzuoli és Nápoly lakói is érzékeltek.