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nápoly nemzeti geofizikai és vulkanológiai intézet földrengés

Az elmúlt negyven év legnagyobb földrengése történt Nápolyban (VIDEÓ)

2026. augusztus 02. 07:08

A legsúlyosabban érintett település Pozzuoli volt, ahol mintegy 300 embert evakuáltak otthonából.

2026. augusztus 02. 07:08
Nápoly

Legkevesebb 26 ember megsérült, több száz lakost evakuáltak, és jelentős anyagi károk is keletkeztek a Nápoly környékén péntek este bekövetkezett 4,7-es erősségű földrengés miatt. 

A rengést a térség elmúlt 40 évének legerősebb földmozgásaként jellemezték, amelyet több tucat utórengés követett. 

A hatóságok folytatják az épületek átvizsgálását, miközben a vulkanikusan aktív Phlegraei-mezőkön továbbra is fennáll a szeizmikus aktivitás veszélye.

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Az Index összefoglalója szerint az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) azt közölte, hogy a Nápoly környéki földrengés péntek este 19:46-kor következett be, epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegraei-mezők (Campi Flegrei) térségében volt. A mintegy 3 kilométeres mélységben kipattant rengést Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Procida szigeteken, illetve a Sorrento-félszigeten is érezni lehetett.

A legsúlyosabban érintett település Pozzuoli volt, ahol épületrészek hullottak le, valamint egyes helyeken földcsuszamlások is kialakultak. A településen mintegy 300 embert evakuáltak otthonából, sok lakos pedig az utcán töltötte az éjszakát, mert attól tartottak, hogy az épületek megsérültek vagy összeomolhatnak. Eddig kilenc ingatlant nyilvánítottak biztonsági szempontból használhatatlannak.

A földrengés után az INGV szeizmográfjai mintegy 60 utórengést regisztráltak, egy 3,1-es erejű földmozgást is, amelyet szombat hajnalban Bacoli, Pozzuoli és Nápoly lakói is érzékeltek.

A rengés a The Guardian beszámolója szerint több infrastrukturális problémát is okozott, áramkimaradások jelentkeztek, a tűzoltók több bejelentést kaptak elakadt liftekről. 

Dél-Olaszország legnagyobb városának Agnano városrészében egy nagyfeszültségű villamosenergia-vezeték egyik tartószerkezete részben összeomlott, ami mintegy 100 ezer háztartás áramellátását érintette.

A pozzuoli kikötői hatóság azt közölte, hogy a település mólója használhatatlanná vált, ezért ideiglenesen felfüggesztették a szigetekre közlekedő komp- és szárnyashajó-járatokat. A vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki, egyes nagy sebességű vonatok utasai akár hatórás késésekkel szembesültek, több járatot pedig átirányítottak.

A Phlegraei-mezők térségében az elmúlt években több kisebb földrengés történt, ami miatt az olasz kormány új biztonsági intézkedéseket és evakuálási terveket dolgozott ki a több százezer ott élő ember védelmére.

Nello Musumeci, Olaszország polgári védelmi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a vulkáni térség aktivitása még nem ért véget, ezért továbbra is fokozott óvatosságra van szükség.

Nyitókép: Eliano Imperato/Anadolu /AFP

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 02. 11:08
4,7? Nem etwas ...
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0
0
hernadvolgyi-2
2026. augusztus 02. 08:18
"Az elmúlt negyven év legnagyobb földrengése történt Nápolyban" Szerencséjük van csak földrengés, nálunk egy őrül vette át a kormánykereket.
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4
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chiron
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2026. augusztus 02. 07:39 Szerkesztve
Remélem, nincsenek arrafelé széltornyok. - Vajon miért erőlteti Kapitány meg a Bohóc a szélerőműveket? -Mert még mindig azt hiszik, hogy ők fingják a passzát szelet.
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