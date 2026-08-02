Az elmúlt negyven év legnagyobb földrengése történt Nápolyban (VIDEÓ)

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A legsúlyosabban érintett település Pozzuoli volt, ahol mintegy 300 embert evakuáltak otthonából.
Legkevesebb 26 ember megsérült, több száz lakost evakuáltak, és jelentős anyagi károk is keletkeztek a Nápoly környékén péntek este bekövetkezett 4,7-es erősségű földrengés miatt.
A rengést a térség elmúlt 40 évének legerősebb földmozgásaként jellemezték, amelyet több tucat utórengés követett.
A hatóságok folytatják az épületek átvizsgálását, miközben a vulkanikusan aktív Phlegraei-mezőkön továbbra is fennáll a szeizmikus aktivitás veszélye.
Az Index összefoglalója szerint az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) azt közölte, hogy a Nápoly környéki földrengés péntek este 19:46-kor következett be, epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő, vulkanológiailag aktív Phlegraei-mezők (Campi Flegrei) térségében volt. A mintegy 3 kilométeres mélységben kipattant rengést Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Procida szigeteken, illetve a Sorrento-félszigeten is érezni lehetett.
A legsúlyosabban érintett település Pozzuoli volt, ahol épületrészek hullottak le, valamint egyes helyeken földcsuszamlások is kialakultak. A településen mintegy 300 embert evakuáltak otthonából, sok lakos pedig az utcán töltötte az éjszakát, mert attól tartottak, hogy az épületek megsérültek vagy összeomolhatnak. Eddig kilenc ingatlant nyilvánítottak biztonsági szempontból használhatatlannak.
A földrengés után az INGV szeizmográfjai mintegy 60 utórengést regisztráltak, egy 3,1-es erejű földmozgást is, amelyet szombat hajnalban Bacoli, Pozzuoli és Nápoly lakói is érzékeltek.
A rengés a The Guardian beszámolója szerint több infrastrukturális problémát is okozott, áramkimaradások jelentkeztek, a tűzoltók több bejelentést kaptak elakadt liftekről.
Dél-Olaszország legnagyobb városának Agnano városrészében egy nagyfeszültségű villamosenergia-vezeték egyik tartószerkezete részben összeomlott, ami mintegy 100 ezer háztartás áramellátását érintette.
A pozzuoli kikötői hatóság azt közölte, hogy a település mólója használhatatlanná vált, ezért ideiglenesen felfüggesztették a szigetekre közlekedő komp- és szárnyashajó-járatokat. A vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki, egyes nagy sebességű vonatok utasai akár hatórás késésekkel szembesültek, több járatot pedig átirányítottak.
A Phlegraei-mezők térségében az elmúlt években több kisebb földrengés történt, ami miatt az olasz kormány új biztonsági intézkedéseket és evakuálási terveket dolgozott ki a több százezer ott élő ember védelmére.
Nello Musumeci, Olaszország polgári védelmi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a vulkáni térség aktivitása még nem ért véget, ezért továbbra is fokozott óvatosságra van szükség.
Nyitókép: Eliano Imperato/Anadolu /AFP