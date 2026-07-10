Földrengés rázta meg Csehországot – először azt hitték, a valaha mért legnagyobb

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Ráadásul a németek jelentették a valaha mért legnagyobb csehországi földrengést.
Rendkívül enyhe, 1,8-as erősségű földrengés rázta meg Csehországot csütörtökön. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a földmozgás jóval gyengébb volt annál, mint amit az első automatikus műszeres adatok mutattak, amelyek kezdetben tévesen egy jóval veszélyesebb, 5,5-ös erősségű rengésről számoltak be.
A téves riasztást a német GFZ Geofizikai Kutatóközpont honlapja generálta, amely először 5,5-ös erősségű földrengést jelzett a Prágától 93 kilométerre délnyugatra fekvő Plzeň (Pilsen) térségében. A cseh szeizmológiai állomások szintén észlelték a földmozgást, de
a helyi szakemberek mérései gyorsan tisztázták, hogy egy mikrorengésről van szó, amely semmiféle veszélyt nem jelentett a lakosságra.
A CTK cseh hírügynökség Aleš Špičákra, a cseh Geofizikai Intézet vezetőjére hivatkozva közölte, hogy a nemzeti mérőállomások adatai alapján a rengés pontos erejét végül 1,8-as magnitúdójúban határozták meg. Csehország szeizmikusan stabil területnek számít, az ország történetében eddig mért legerősebb földrengést 1985-ben regisztrálták, az a mozgás 4,6-os erősségű volt.
Az 1,8-as erősségű rengést az emberek általában meg sem érzik, míg az 1985-ös 4,6-os erősségű rengés már jól érezhető volt, de csak minimális anyagi károkat okozott. Ezzel szemben az első mérési hiba során jelzett 5,5-ös magnitúdójú földrengés már komoly szerkezeti károkat idézhetett volna elő a gyengébb szerkezetű vagy régebbi építésű házakban.
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