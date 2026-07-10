Földrengés rázta meg Csehországot – először azt hitték, a valaha mért legnagyobb

Rendkívül enyhe, 1,8-as erősségű földrengés rázta meg Csehországot csütörtökön. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a földmozgás jóval gyengébb volt annál, mint amit az első automatikus műszeres adatok mutattak, amelyek kezdetben tévesen egy jóval veszélyesebb, 5,5-ös erősségű rengésről számoltak be.

A téves riasztást a német GFZ Geofizikai Kutatóközpont honlapja generálta, amely először 5,5-ös erősségű földrengést jelzett a Prágától 93 kilométerre délnyugatra fekvő Plzeň (Pilsen) térségében. A cseh szeizmológiai állomások szintén észlelték a földmozgást, de