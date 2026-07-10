Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
földmozgás földrengés csehország reuters

Földrengés rázta meg Csehországot – először azt hitték, a valaha mért legnagyobb

2026. július 10. 08:04

Ráadásul a németek jelentették a valaha mért legnagyobb csehországi földrengést.

2026. július 10. 08:04
null

Rendkívül enyhe, 1,8-as erősségű földrengés rázta meg Csehországot csütörtökön. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a földmozgás jóval gyengébb volt annál, mint amit az első automatikus műszeres adatok mutattak, amelyek kezdetben tévesen egy jóval veszélyesebb, 5,5-ös erősségű rengésről számoltak be.

A téves riasztást a német GFZ Geofizikai Kutatóközpont honlapja generálta, amely először 5,5-ös erősségű földrengést jelzett a Prágától 93 kilométerre délnyugatra fekvő Plzeň (Pilsen) térségében. A cseh szeizmológiai állomások szintén észlelték a földmozgást, de 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

a helyi szakemberek mérései gyorsan tisztázták, hogy egy mikrorengésről van szó, amely semmiféle veszélyt nem jelentett a lakosságra.

A CTK cseh hírügynökség Aleš Špičákra, a cseh Geofizikai Intézet vezetőjére hivatkozva közölte, hogy a nemzeti mérőállomások adatai alapján a rengés pontos erejét végül 1,8-as magnitúdójúban határozták meg. Csehország szeizmikusan stabil területnek számít, az ország történetében eddig mért legerősebb földrengést 1985-ben regisztrálták, az a mozgás 4,6-os erősségű volt.

Az 1,8-as erősségű rengést az emberek általában meg sem érzik, míg az 1985-ös 4,6-os erősségű rengés már jól érezhető volt, de csak minimális anyagi károkat okozott. Ezzel szemben az első mérési hiba során jelzett 5,5-ös magnitúdójú földrengés már komoly szerkezeti károkat idézhetett volna elő a gyengébb szerkezetű vagy régebbi építésű házakban.

Nyitókép: Pixabay

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. július 10. 10:16
A cikk címe találóbb lett volna, ha inkább arra utalt volna, hogy a németek már úgy elkorcsosultak, hogy már egy földrengés mérése is meghaladja a képességüket.
Válasz erre
0
0
olvaso9
2026. július 10. 09:21
A címadást már többször, többen kifogásoltuk... Engem most is megtévesztett a cím eleje: "Földrengés rázta meg Csehországot ...", merthogy nem rázta meg, senki észre sem vette... Szóval, lehetne finomítani ezt a címet is. Szerintem a Mandiner-olvasók többsége nem bulvárlapra vágyik, hanem hitelességre, a valóság bemutatására. Mondhatják, hogy a cím második fel a valóságot tükrözi, igaz... de...
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. július 10. 08:54
Ha egy kamion végigszáguld egy falu főutcáján, hogy megrepedeznek a környező házak falai az hányas erősségű földrengésnek számít? Pedig az nagyon gyakori eset, mégse írnak róla a médiákban.
Válasz erre
2
0
elégia
2026. július 10. 08:18
A cím a Mandiner hitelét rombolja. Nagyon.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!