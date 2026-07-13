Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szanae takaicsi japán földrengés reuters

13 halálos áldozata van a 7,1-es erősségű japán földrengésnek

2026. július 29. 06:44

Legalább tizenhárom ember meghalt a Kumamoto közelében történt, 7,1-es erősségű földrengés következtében – jelentette a Reuters. A mentőcsapatok továbbra is a romok alatt rekedt túlélők után kutatnak.

2026. július 29. 06:44
null

„Még mindig vannak emberek, akik mentésre várnak, ezért minden perc számít” – mondta Szanae Takaicsi japán miniszterelnök. Hozzátette: a hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak annak érdekében, hogy minél több embert sikerüljön kimenteni.

A földrengés miatt mintegy 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület és közlekedési útvonal megrongálódott, sokan pedig egy részben összeomlott bevásárlóközpontban rekedtek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Kjúsú sziget középső részén fekvő, mintegy 700 ezer lakosú Kumamotótól körülbelül 20 kilométerre délre volt a rengés epicentruma. A hatóságok mintegy 300 ezer embert irányítottak evakuációs központokba, a mentési és helyreállítási munkák támogatására pedig több mint háromezer katonát vezényeltek a térségbe.

Szerda hajnalban nyolc embert sikerült kimenteni a részben összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az épületomlásban ketten életüket vesztették. Az NHK közszolgálati televízió szerint kedden még 20–30 dolgozó holléte volt ismeretlen.

Egy papírgyárban hét ember tűnt el, miután összeomlott egy kémény, további négyen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A térség kórházaiban több tucat sérültet ápolnak.

A japán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban újabb erős utórengések is előfordulhatnak, emellett a földcsuszamlások kockázata is jelentősen megnőtt az érintett területeken.

Nyitókép forrása: Yuichi YAMAZAKI / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!