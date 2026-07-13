13 halálos áldozata van a 7,1-es erősségű japán földrengésnek

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Legalább tizenhárom ember meghalt a Kumamoto közelében történt, 7,1-es erősségű földrengés következtében – jelentette a Reuters. A mentőcsapatok továbbra is a romok alatt rekedt túlélők után kutatnak.
„Még mindig vannak emberek, akik mentésre várnak, ezért minden perc számít” – mondta Szanae Takaicsi japán miniszterelnök. Hozzátette: a hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak annak érdekében, hogy minél több embert sikerüljön kimenteni.
A földrengés miatt mintegy 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület és közlekedési útvonal megrongálódott, sokan pedig egy részben összeomlott bevásárlóközpontban rekedtek.
A Kjúsú sziget középső részén fekvő, mintegy 700 ezer lakosú Kumamotótól körülbelül 20 kilométerre délre volt a rengés epicentruma. A hatóságok mintegy 300 ezer embert irányítottak evakuációs központokba, a mentési és helyreállítási munkák támogatására pedig több mint háromezer katonát vezényeltek a térségbe.
Szerda hajnalban nyolc embert sikerült kimenteni a részben összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az épületomlásban ketten életüket vesztették. Az NHK közszolgálati televízió szerint kedden még 20–30 dolgozó holléte volt ismeretlen.
Egy papírgyárban hét ember tűnt el, miután összeomlott egy kémény, további négyen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A térség kórházaiban több tucat sérültet ápolnak.
A japán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban újabb erős utórengések is előfordulhatnak, emellett a földcsuszamlások kockázata is jelentősen megnőtt az érintett területeken.
Nyitókép forrása: Yuichi YAMAZAKI / AFP