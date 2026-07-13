13 halálos áldozata van a 7,1-es erősségű japán földrengésnek

„Még mindig vannak emberek, akik mentésre várnak, ezért minden perc számít” – mondta Szanae Takaicsi japán miniszterelnök. Hozzátette: a hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak annak érdekében, hogy minél több embert sikerüljön kimenteni.

A földrengés miatt mintegy 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület és közlekedési útvonal megrongálódott, sokan pedig egy részben összeomlott bevásárlóközpontban rekedtek.