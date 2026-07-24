Hazánkban is érezni lehetett az éjszakai ausztriai földrengést

Magyarországon is érezni lehetett azt a földrengést, amely pénteken hajnali 1.59-kor történt Ausztriában – közölte az MTI-vel a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra pattant ki. A rengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezni lehetett – írták.