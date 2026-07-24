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Magyarország földrengés Ausztria

Hazánkban is érezni lehetett az éjszakai ausztriai földrengést

2026. július 24. 07:19

A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra pattant ki.

2026. július 24. 07:19
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Magyarországon is érezni lehetett azt a földrengést, amely pénteken hajnali 1.59-kor történt Ausztriában – közölte az MTI-vel a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra pattant ki. A rengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezni lehetett – írták.

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A katasztrófavédelem közlése szerint egyelőre nem érkezett bejelentés károkról.

Nyitókép: PEDRO PARDO / AFP

 

 

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