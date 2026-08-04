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bécs melegrekord ausztria

Minden eddiginél magasabb hőmérsékletet mértek Ausztriában

2026. augusztus 04. 16:38

Bécsben 40,8 fokkal megdőlt a mindenkori ausztriai melegrekord.

2026. augusztus 04. 16:38
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Bécs Stammersdorf kerületében kedden délután 40,8 Celsius fokos hőséget mértek, ezzel megdőlt Ausztriában a mindenkori országos melegrekord – derül ki a Geosphere Austria meteorológiai szolgálat adataiból.

Az eddigi legmagasabb hőmérsékleti csúcsértéket, vagyis 40,5 Celsius-fokot 2013-ban mérték az alsó-ausztriai Deutsch-Altenburgban. 

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A mostani hőhullám kedden és szerdán további csúcsokat döngethet. Meteorológusok szerdára is rendkívüli meleget jósolnak.

A Geosphere Austria vörös riasztást adott ki keddre és szerdára Bécsre, Burgenland tartomány északi részére, valamint Alsó-Ausztria északkeleti felére. Bécsben legutóbb hétfőn dőlt meg a hőmérsékleti rekord, akkor 40,1 Celsius-fokot mértek. Ez utóbbi rekord kedd délután már meg is dőlt.

A burgenladi hatóságok szerint az S31 jelű gyorsforgalmi utat Szikra (Sieggraben) településénél Felsőpulya (Oberpullendorf) irányában erdőtűz miatt kedden déltől lezárták. Úgy tudni, több hektáron lángol az aljnövényzet, a forgalomkorlátozás az erős füstképződés miatt vált szükségessé. Sérülésekről egyelőre nem tudni, a tűzoltóság nagy erőkkel igyekszik megfékezni a lángokat. Az oltási munkálatokat nagyban megnehezíti a hőség, szárazság és az erős szél.

Nyitókép: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

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Összesen 1 komment

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Medici
2026. augusztus 04. 17:30
Lehet, hogy a levegő hőmérséklete Bécsben rekordot döntött, de a hangulat ennél sokkal forróbb volt Hitler bevonulásakor Ostmark bécsi városában. Hoch Anschluss, megjött a földink!
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