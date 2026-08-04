Minden eddiginél magasabb hőmérsékletet mértek Ausztriában

A Geosphere Austria vörös riasztást adott ki keddre és szerdára Bécsre, Burgenland tartomány északi részére, valamint Alsó-Ausztria északkeleti felére. Bécsben legutóbb hétfőn dőlt meg a hőmérsékleti rekord, akkor 40,1 Celsius-fokot mértek. Ez utóbbi rekord kedd délután már meg is dőlt.

A burgenladi hatóságok szerint az S31 jelű gyorsforgalmi utat Szikra (Sieggraben) településénél Felsőpulya (Oberpullendorf) irányában erdőtűz miatt kedden déltől lezárták. Úgy tudni, több hektáron lángol az aljnövényzet, a forgalomkorlátozás az erős füstképződés miatt vált szükségessé. Sérülésekről egyelőre nem tudni, a tűzoltóság nagy erőkkel igyekszik megfékezni a lángokat. Az oltási munkálatokat nagyban megnehezíti a hőség, szárazság és az erős szél.

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