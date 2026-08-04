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Nyaralás. Szabadság. Nyár. Balaton.
„Olvasok. Az új, a modern, a fantasztikus, a csodálatos generáció és az eljövendő korok kedvéért kénytelen vagyok megjegyezni, hogy én még úgynevezett KÖNYV nevű tárgyat olvasok, ami a ma még nyomokban létező Gutenberg-galaxis terméke, amelynek felszámolása, eltakarítása, megszüntetése zavartalanul és gyorsuló ütemben zajlik, de ez természetesen mellékes, hiszen a szép új világ sokkal szebb és újabb lesz, így van ez mindig, aztán maradnak a romok és kezdődhet minden előlről.
De én még olvasok, könyvet olvasok, és mit is olvasson az ember pihenésképpen, negyven fokban? Hát Örkény Egyperceseket.
Találomra olvasok ezeket a kis remekeket, ezredszerre, és nem tudom megunni. És hirtelen belémhasít a felismerés: Örkény él! Nem, nem úgy átvitt értelemben, miszerint halhatatlan meg miegymás, hanem ÉLETBEN VAN, és nézi a mai parlamenti közvetítéseket. Csak így lehet, csak ez lehet, ugyanis erre bukkantam az Egypercesekben:
„Egy országgyűlési felszólalás
Dénes Dénes, a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon, ez járt a fejében ma is, mindjárt a reggeli ébredés után, miközben ágyában tejeskávéját itta.
Ámde – talán éppen azért, mert így tele volt a feje – Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymásutánját. Ahelyett hogy először megfürdött volna, az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben, hanem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. Családtagjai helyeselték a javaslatot.
A parlamentben viszont, mint az ülés harmadik felszólalója, fölment ugyan a szónoki emelvényre, de ahelyett hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját, csak meleg fürdőt vett. Beleült a kádba, fülét, nyakát, hónalját, alsótestét beszappanozta, s aztán - miután lezuhanyozott és megtörülközött – visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóváhagyta, s így az törvényerőre emelkedett. (MTI)”
Tökéletes. Hibátlan. Dénes Dénes pedig behelyettesíthető bármelyik kormánypárti képviselővel illetve kormánytaggal, különös tekintettel a kormányfőre.
Örkény él. Én olvasok. Meleg van. Negyven fok. Lehet, megiszom egy fröccsöt...”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt