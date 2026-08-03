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rezsicsökkentés Hont András duna Pottyondy Edina vélemény aszály

Örülök, hogy a neves gazdasági lap, ilyen komoly szakértőt talált a témához

2026. augusztus 03. 19:37

De a rezsicsökkentésnek nem sok köze van a Duna vízállásához.

2026. augusztus 03. 19:37
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Hont András
Hont András
Facebook

„Örülök, hogy a neves gazdasági lap, ilyen komoly szakértőt talált a témához, de rezsicsökkentésnek - bár fújtak le miatta fontos beruházást - nem sok köze van a Duna vízállásához. Ám ha ez a véleménye, akkor ennek kimondását talán a kampányban kellett volna követelnie idoljától, aki nem csupán a rezsicsökkentés megtartását, de a rendszerhasználati díj csökkentését is megígérte. Utóbbiból fedezik egyébként - pl. Orbán olyan közismert oligarchája, mint az E.ON - a hálózat fejlesztését, amire az elmúlt években éppen a megújulók miatt volt fokozottan szükség, ami azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés esetleges felszámolása ma jóval nagyobb terhet jelentene a - napelemmel nem rendelkező - lakosságnak, mint a bevezetés idején az akkori rezsi.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. augusztus 03. 21:12
Pottyondi, ilyen a cirkusz... Nincs Orbán, nincs közönség. Mehetsz sörösdobozokat kukázni...
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0
0
nyafika
2026. augusztus 03. 21:10
Heti Világ Gányolás
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1
0
elektronelektor
2026. augusztus 03. 21:03
"FeketeFehér 2026. augusztus 03. 20:41 Hont András cikkeit is lehozta a HVG anno. Nem azért, mert Hont gazdasági szakértő lenne. A Vélemény rovatba olyan írásokat tesznek, amik a napi aktualitással foglalkoznak. Hont meg a facebookon szörfözik manapság a semmitmondásával." Érteni vélem a vergődését, elvtárs. Hont András nem a bugris pszichopata seggnyalóinak írja maró gúnnyal és sebészi pontossággal célba találó kiváló írásait. Ez a szektahívőknek fáj, mert fájnia is kell. A hvg pedig a legundorítóbb kádári időket idéző, ócska, állampárti propangandaszennyé züllött trágyahalom. Pont.
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1
0
pisapeter
2026. augusztus 03. 20:49
Istenem. Megőrült a világ. Ezt a koszos, senki,utolsó,Barrom sarki luvnyát,akit a csigazabáló is 1 fax után dobott...
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3
0
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