„Örülök, hogy a neves gazdasági lap, ilyen komoly szakértőt talált a témához, de rezsicsökkentésnek - bár fújtak le miatta fontos beruházást - nem sok köze van a Duna vízállásához. Ám ha ez a véleménye, akkor ennek kimondását talán a kampányban kellett volna követelnie idoljától, aki nem csupán a rezsicsökkentés megtartását, de a rendszerhasználati díj csökkentését is megígérte. Utóbbiból fedezik egyébként - pl. Orbán olyan közismert oligarchája, mint az E.ON - a hálózat fejlesztését, amire az elmúlt években éppen a megújulók miatt volt fokozottan szükség, ami azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés esetleges felszámolása ma jóval nagyobb terhet jelentene a - napelemmel nem rendelkező - lakosságnak, mint a bevezetés idején az akkori rezsi.”

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