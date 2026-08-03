Összecsapott a csepeli polgármester és a tiszás képviselő: Borbély Lénárd visszautasította a vádakat

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Borbély cserébe részletezte a Csepelen bevezetett szigorú takarékossági lépéseket, és az országos politikai árokásás befejezésére szólította fel a tiszás politikust.
Éles nyilvános vita bontakozott ki Csepel polgármestere, Borbély Lénárd és Dr. Kátai-Németh Vilmos tiszás országgyűlési képviselő között a kerületi takarékossági intézkedések és a nemzeti energiaválság kezelése kapcsán. Miután a képviselő a közösségi oldalán felelőtlenséggel vádolta meg a kerület vezetését, a polgármester nyílt levélben utasította vissza az állításokat, részletezve a Csepelen bevezetett szigorú takarékossági lépéseket, és az országos politikai árokásás befejezésére szólította fel a politikust.
A feszültség Kátai-Németh Vilmos vasárnapi Facebook-bejegyzésével kezdődött, amelyben a képviselő azt nehezményezte, hogy
Csepelen az országos víz- és energiaválság közepette is éjszaka locsolják a parkokat, és egész nap működnek a szökőkutak.
Feltette a kérdést, milyen polgármester az, aki egy országos krízis idején úgy tesz, mintha mi sem történt volna, hozzátéve, hogy a csepeliek ennél felelősebb vezetőt érdemelnek.
Borbély Lénárd polgármester válaszában csalódottságának adott hangot, amiért a képviselő ahelyett, hogy közvetlenül egyeztetett volna az önkormányzat munkatársaival vagy magával a városvezetővel,
egyoldalú, kérdésekbe csomagolt vádakat fogalmazott meg a közösségi oldalon.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy már hónapokkal ezelőtt kezdeményezték a személyes találkozót a képviselővel a kerületieket érintő legfontosabb kérdésekről, a megbeszélés pedig reményei szerint hamarosan meg is valósulhat.
A polgármester részletesen bemutatta azokat a lépéseket, amelyeket Csepel önkormányzata tett az ország energia- és vízbiztonságának megőrzése érdekében. Kifejtette, hogy a kerületben operatív stábot állítottak fel a helyzet folyamatos értékelésére, felkészültek az esetleges áram- és ivóvízkorlátozásokra, és külön intézkedéseket hoztak a gyermekek és idősek védelmére a hőhullám idején. A takarékosság jegyében több kerületi rendezvényt elhalasztottak, vezetékes ivóvízzel egyáltalán nem locsolnak, a zöldfelületek fenntartását pedig kizárólag önálló fúrt kutakból oldják meg ott, ahol ez semmilyen módon nem veszélyezteti az ivóvízkészletet. Borbély hozzátette, hogy
az augusztus 3-án kezdődő közigazgatási szünet ellenére a hivatal munkatársai folyamatosan dolgoznak a válsághelyzet kezelésén.
Borbély Lénárd levele végén arra kérte Kátai-Németh Vilmost, hogy vessenek véget a Facebookon történő üzengetésnek, és ne hozzák vissza Csepelre a nagypolitikai árokásást és ellenségkeresést, amelytől a kerület nemrég megszabadult. A polgármester szerint a csepeliek érdekében az egymásra mutogatás helyett az őszinte, közvetlen párbeszédre és a szakmai együttműködésre kellene helyezni a hangsúlyt.
Nyitókép: Facebook-képernyőkép/Dr. Kátai-Németh Vilmos hivatalos Facebook-oldala