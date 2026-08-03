Összecsapott a csepeli polgármester és a tiszás képviselő: Borbély Lénárd visszautasította a vádakat

Éles nyilvános vita bontakozott ki Csepel polgármestere, Borbély Lénárd és Dr. Kátai-Németh Vilmos tiszás országgyűlési képviselő között a kerületi takarékossági intézkedések és a nemzeti energiaválság kezelése kapcsán. Miután a képviselő a közösségi oldalán felelőtlenséggel vádolta meg a kerület vezetését, a polgármester nyílt levélben utasította vissza az állításokat, részletezve a Csepelen bevezetett szigorú takarékossági lépéseket, és az országos politikai árokásás befejezésére szólította fel a politikust.

A feszültség Kátai-Németh Vilmos vasárnapi Facebook-bejegyzésével kezdődött, amelyben a képviselő azt nehezményezte, hogy