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önkormányzati választás polgármester jelölt egyesület

Több településen időközi önkormányzati választást tartanak

2026. július 26. 07:00

Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak.

2026. július 26. 07:00
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Időközi önkormányzati választást tartanak a Somogy vármegyei Bárdudvarnokon, miután  a képviselő-testület korábban a feloszlásáról döntött. A Kaposvártól nyugatra, a Zselic északi határán fekvő településen 

öt független jelölt – Balla János, Őze Rajmund, Pongrácz Attila, Szecsődi Tibor és a 2024-ben polgármesterré választott Ferencz Tamás Nándor – indul a polgármesteri címért,

 míg a hat testületi helyre huszonkét független jelölt aspirál. A választói névjegyzékben mintegy 940 választópolgár szerepel.

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A Zselicben fekvő észak-baranyai Bakócán szintén polgármestert és képviselőket választanak, mert a település képviselő-testülete május 11-én a feloszlásáról döntött. A Hegyháti járás zsáktelepülésén öt független jelölt - Csordás Nándor, Fehér Kitti, Kelemen József, Zsirmon Szilárd, valamint a 2024-es választásokon már megválasztott Herr Kinga - indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenegy független jelölt aspirál. A választásra mintegy 240 választópolgár jogosult.

A Békés vármegyei Békéscsaba 7. számú egyéni választókerületében képviselőt választanak, mert

 a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Bodóczi István (Pátria Békéscsaba Egyesület) a Tisza Párt színeiben áprilisban bekerült az Országgyűlésbe. 

Az időközi választáson négy jelölt indul: Medovarszki János (Hajrá Békéscsaba Egyesület), Dancsó Tibor (Duna Párt), Gyebnár Dávid (Mi Hazánk Mozgalom) és Tatár Gergő (Pátria Békéscsaba Egyesület). A névjegyzékben több mint 3200 választópolgár szerepel.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Somogy vármegyei Nagykorpád roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

(MTI)

Nyitókép: Veres Nándor/MTI

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. július 26. 08:53
sergent 2026. július 26. 08:14 Hogy a Tisza egyiken sem indul az rendben van, eddig sem tették, és Bp.-en kívül nem ülnek ott az önkormányzatokban. De miért nem indít ezeken jelöltet a fidesz? - Miért kéne indítani a Fidesznek? Ott a MiTanyánk, annyira verik a nyálukat, tessék lehet bizonyítani.
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. július 26. 08:34
a tiszások még, vagy már nem mernek elindulni?
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3
0
sergent
2026. július 26. 08:14
Hogy a Tisza egyiken sem indul az rendben van, eddig sem tették, és Bp.-en kívül nem ülnek ott az önkormányzatokban. De miért nem indít ezeken jelöltet a fidesz?
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0
3
Magyarorszag-elveszett
2026. július 26. 07:18
Minek? Úgy is nemsokára tanácselnökök lesznek.
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9
0
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