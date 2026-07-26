Több településen időközi önkormányzati választást tartanak

Az időközi választáson négy jelölt indul: Medovarszki János (Hajrá Békéscsaba Egyesület), Dancsó Tibor (Duna Párt), Gyebnár Dávid (Mi Hazánk Mozgalom) és Tatár Gergő (Pátria Békéscsaba Egyesület). A névjegyzékben több mint 3200 választópolgár szerepel.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Somogy vármegyei Nagykorpád roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.