A polgármesterek védelmében kongatja a vészharangot Navracsics Tibor

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A politikus szerint a Tisza a kistelepüléseken megszüntetné az önkormányzatiságot.
„Polgármesterek veszélyben” címmel tett közzé figyelemfelkeltő bejegyzést Navracsics Tibor, aki szerint „a forradalmi elit most az önkormányzati rendszert akarja szétverni”. A volt területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott:
ahogyan annak idején, a mostani népi demokrácia korában is úgy gondolják, hogy az önkormányzati rendszer veszélyes, mert ott esetleg a választópolgárok – a még megmaradt választójogukkal – olyan politikusokat is megválaszthatnak, akik a Tisza és a miniszterelnök véleményétől eltérő álláspontot is képviselnek.
Navracsics Tibor azt írta: „márpedig mindenkit ellenőrizni kell. Mindenkit be kell darálni, aki nem illeszkedik a népi demokrácia logikájába. Talán azért, mert Magyar Péter egy választási nagygyűlésén mondhatott valami hasonlót, és ezért – ellentétben a családi pótlék megduplázásával – teljesíteni kell. Talán csak azért, mert nem bírják elviselni, hogy valakinek más véleménye legyen a világról, mint nekik. Talán csak azért, mert a Tisza-szigetek aktivistáinak vér és pozíció kell.”
Ezért most a nagyvárosokban álcivil szervezeteket hoznak létre, amelyek a hivatalban lévő és közmegbecsülésnek örvendő polgármestereket a legaljasabb módon rágalmazzák a közösségi médiában.
A kistelepüléseken pedig, a hírek szerint, megszüntetnék az önkormányzatiságot. Az 1500 fő alatti falvakban – mondják a bennfentesek – nem lenne polgármester sem, ezzel teljesen megszüntetve ezeknek a településeknek az önállóságát, és felrúgva a demokratikus Magyarország egyik konszenzusos pillérét
– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy „a forradalmi elit nem tud konszolidálni. A permanens forradalom az ő logikájuk.”
Nyitókép: Földházi Árpád