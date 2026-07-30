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tisza kistelepülés navracsics tibor önkormányzat polgármester

A polgármesterek védelmében kongatja a vészharangot Navracsics Tibor

2026. július 30. 09:32

A politikus szerint a Tisza a kistelepüléseken megszüntetné az önkormányzatiságot.

2026. július 30. 09:32
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„Polgármesterek veszélyben” címmel tett közzé figyelemfelkeltő bejegyzést Navracsics Tibor, aki szerint „a forradalmi elit most az önkormányzati rendszert akarja szétverni”.  A volt területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott:

ahogyan annak idején, a mostani népi demokrácia korában is úgy gondolják, hogy az önkormányzati rendszer veszélyes, mert ott esetleg a választópolgárok – a még megmaradt választójogukkal – olyan politikusokat is megválaszthatnak, akik a Tisza és a miniszterelnök véleményétől eltérő álláspontot is képviselnek.

Navracsics Tibor azt írta: „márpedig mindenkit ellenőrizni kell. Mindenkit be kell darálni, aki nem illeszkedik a népi demokrácia logikájába. Talán azért, mert Magyar Péter egy választási nagygyűlésén mondhatott valami hasonlót, és ezért – ellentétben a családi pótlék megduplázásával – teljesíteni kell. Talán csak azért, mert nem bírják elviselni, hogy valakinek más véleménye legyen a világról, mint nekik. Talán csak azért, mert a Tisza-szigetek aktivistáinak vér és pozíció kell.”

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Ezért most a nagyvárosokban álcivil szervezeteket hoznak létre, amelyek a hivatalban lévő és közmegbecsülésnek örvendő polgármestereket a legaljasabb módon rágalmazzák a közösségi médiában. 

A kistelepüléseken pedig, a hírek szerint, megszüntetnék az önkormányzatiságot. Az 1500 fő alatti falvakban – mondják a bennfentesek – nem lenne polgármester sem, ezzel teljesen megszüntetve ezeknek a településeknek az önállóságát, és felrúgva a demokratikus Magyarország egyik konszenzusos pillérét

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy „a forradalmi elit nem tud konszolidálni. A permanens forradalom az ő logikájuk.”

Nyitókép: Földházi Árpád

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
mostar2222
2026. július 30. 11:47
Azok után szövegelsz ilyesmit, amit ti s te személyesen az önkormányzatokkal műveltetek jogkorlátozásban, anyagiakban, morálisan,..................te legalja.
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0
2
fitymafake
•••
2026. július 30. 11:39 Szerkesztve
reepcze-2 2026. július 30. 11:20 • Szerkesztve Ráadásul az uszító, rágalmazó fb posztok alatti kommenteket előszeretettel cenzúrázzák," Ez most az aktulis popaganda?Az uszíós rágalmazó dumád ?🤣🤣🤣Már sehol sincs ukrajna és a magyar emberek akiket a frontra visznek?Már sehol az a migránsözön amik ellepték az országot?Már sehol a megemelt adód ami kiszivárgott?Ha most ez sem jön be mi lezs következő? 🤣Egyébként megfigyelted ?mind ugyanazt csicsergitek amit orbán a bukott moslékotok éppen aktuálisan a fejetekbe táplál.👍😁
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1
2
Az ajtónak támaszkodni tilos
2026. július 30. 11:36
Igaza van. Tisza diktatúra van. Rákosi Péterrel az élen.
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2
0
reepcze-2
•••
2026. július 30. 11:20 Szerkesztve
Ráadásul az uszító, rágalmazó fb posztok alatti kommenteket előszeretettel cenzúrázzák, így aki később olvassa ezeket, csak a tiszkányok gyalázkodásával találkozik.
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1
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