A polgármesterek védelmében kongatja a vészharangot Navracsics Tibor

„Polgármesterek veszélyben” címmel tett közzé figyelemfelkeltő bejegyzést Navracsics Tibor, aki szerint „a forradalmi elit most az önkormányzati rendszert akarja szétverni”. A volt területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott:

ahogyan annak idején, a mostani népi demokrácia korában is úgy gondolják, hogy az önkormányzati rendszer veszélyes, mert ott esetleg a választópolgárok – a még megmaradt választójogukkal – olyan politikusokat is megválaszthatnak, akik a Tisza és a miniszterelnök véleményétől eltérő álláspontot is képviselnek.

Navracsics Tibor azt írta: „márpedig mindenkit ellenőrizni kell. Mindenkit be kell darálni, aki nem illeszkedik a népi demokrácia logikájába. Talán azért, mert Magyar Péter egy választási nagygyűlésén mondhatott valami hasonlót, és ezért – ellentétben a családi pótlék megduplázásával – teljesíteni kell. Talán csak azért, mert nem bírják elviselni, hogy valakinek más véleménye legyen a világról, mint nekik. Talán csak azért, mert a Tisza-szigetek aktivistáinak vér és pozíció kell.”