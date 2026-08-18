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Orbán Viktornak azt mondanám, hogy szégyellje magát. Interjú.
„Huszonöt évig tanácsadóként kívülről javasolta állami szervezeteknek és cégeknek, min kellene változtatniuk. Most csaknem négy hónapja belülről látja az állam működését. Mi lepte meg a legjobban?
Állampolgárként az, hogy a hírekben sokszor láttuk, milyen furcsa szerződések és gyanús pénzköltések zajlanak, de amikor az ember a szerződéseket átvizsgálva szembesül ezzel, az mellbevágó. Szinte nincs olyan szerződéscsomag, ahol azt látnám, hogy az biztosan helyesen volt megkötve, az állam érdekeit és a közpénz védelmét szolgálta. És itt sok milliós, milliárdos szerződésekről van szó.
Pozitívumokról be tud számolni?
Tanácsadóként, szervezőként, stratégaként pozitív élmények is érnek – az állam nagyon sok jól felkészült szakemberrel bír, akikkel az első pillanattól kezdve jól lehet együttműködni. És érnek sokkoló élmények is: hogy milyen lassú és nehézkes az adminisztráció, és mennyire érthetetlen módon ragaszkodnak a szervezetek olyan szokásokhoz, amelyeket soha senki nem kérdőjelezett meg, hogy miért van az úgy. Az informatikai szolgáltatások színvonala egyelőre alacsony – ez pont az én tárcámnál fáj különösen.
Korábban azt mondta, egyes állami szolgáltatásoknak úgy kellene működniük, mint a Revolutnak vagy a Bookingnak – vagyis a néhány érintéssel elintézhető banki, illetve szállásfoglaló alkalmazásoknak. Mi lehet az első szolgáltatás, amely eléri ezt a szintet?
Egyet azért nem emelnék ki, mert prioritási listákat próbálunk felállítani, és amentén haladni – a legtöbb embert érintő, gyakrabban használt ügyekkel kezdeni. Jó példát viszont tudok mondani: a személyijövedelemadó-bevallás menetével kifejezetten elégedett vagyok, a felülete és az egyszerűsége jó és hasznos. Szerintem körülbelül ez az a sztenderd, amit el kellene érni. A gyakori élethelyzeteket – lakásvásárlás, gyermekszületés, hozzátartozó elhalálozása, igazolások vagy a jogosítvány igénylése – mind sokkal kényelmesebb felületeken, lehetőleg mobilalkalmazáson keresztül kellene elintézhetővé tenni.
Egy korábbi interjújában azt mondta, Orbán Viktor a hőse volt, és 2014-ben még a Fideszre szavazott. Mi volt az az erős kiábrándulási pillanat, amikor betelt a pohár?
Igazából nem volt egy ilyen pillanat, ez egy folyamat volt. A nyugdíjpénztárak ellopása nagyon erős momentum volt, de utána még egyszer odaszavaztam 2018-ban – ha nem is listán, de egyéniben. Innentől kezdve viszont látta az ember, hogy leépül az ország és a szabad verseny; hogy a szerződések nem az alapján kerülnek odaítélésre, ki adja a legjobb szakembert vagy a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, hanem hogy ki kinek a kije.
Ahogy fokozódott a háborús uszítás, az őrület. Ebben nincs egy pont.
Mindenki attól függően ment át ezen a változáson, hogy milyen családi örökséget hozott, milyen gondolatvilágban nőtt fel, milyen a baráti köre. A statisztikák pedig mindig nagyon megtévesztőek voltak, mert azt kérdezték, az előző választáson hova szavazott valaki. De hogy tíz vagy tizenöt éve fideszes volt-e, arról nem esett szó. Teljesen mindegy, ki hogyan méri, a lényeg, hogy ma a Tisza támogatottsága 70 százalék fölött van, a Fideszé 20 alatt, és szerintem azért, mert ezt a folyamatot sokan megélték.
Tegyük fel, hogy ma leülhetne kávézni Orbán Viktorral. Mit mondana neki?
Orbán Viktornak azt mondanám, hogy szégyellje magát. Egy történelmi lehetőséget kapott, minden felhatalmazása megvolt rá, az emberek bíztak benne, és eljátszotta ezt a bizalmat. Egy dologra használta: hogy egymásnak uszítsa a magyarokat, és hogy ellopja a pénzüket. Úgyhogy szégyellje magát.”
Fotó: Tanács Zoltán Facebook-oldala