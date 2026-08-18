Tanácsadóként, szervezőként, stratégaként pozitív élmények is érnek – az állam nagyon sok jól felkészült szakemberrel bír, akikkel az első pillanattól kezdve jól lehet együttműködni. És érnek sokkoló élmények is: hogy milyen lassú és nehézkes az adminisztráció, és mennyire érthetetlen módon ragaszkodnak a szervezetek olyan szokásokhoz, amelyeket soha senki nem kérdőjelezett meg, hogy miért van az úgy. Az informatikai szolgáltatások színvonala egyelőre alacsony – ez pont az én tárcámnál fáj különösen.

Korábban azt mondta, egyes állami szolgáltatásoknak úgy kellene működniük, mint a Revolutnak vagy a Bookingnak – vagyis a néhány érintéssel elintézhető banki, illetve szállásfoglaló alkalmazásoknak. Mi lehet az első szolgáltatás, amely eléri ezt a szintet?

Egyet azért nem emelnék ki, mert prioritási listákat próbálunk felállítani, és amentén haladni – a legtöbb embert érintő, gyakrabban használt ügyekkel kezdeni. Jó példát viszont tudok mondani: a személyijövedelemadó-bevallás menetével kifejezetten elégedett vagyok, a felülete és az egyszerűsége jó és hasznos. Szerintem körülbelül ez az a sztenderd, amit el kellene érni. A gyakori élethelyzeteket – lakásvásárlás, gyermekszületés, hozzátartozó elhalálozása, igazolások vagy a jogosítvány igénylése – mind sokkal kényelmesebb felületeken, lehetőleg mobilalkalmazáson keresztül kellene elintézhetővé tenni.