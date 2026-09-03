Újra van magyar állami tulajdon a Molban

a jövőben így az innen kieső osztalék ismét a központi költségvetést gyarapítja. Az Új Európánál a bent lévő vagyon fele-fele arányban ment az államhoz és a Molhoz a kekva felszámolásakor.

A Mol korábban azt jelentette be, hogy a hozzájuk visszakerülő vagyonrészből továbbra is költenének „tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre, fenntarthatóságra, gyermekgyógyításra, sportra, oktatásra, kulturális örökség védelmére és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére”.

Utoljára 2020 előtt volt a magyar államnak érdemi közvetlen tulajdona az olajvállalatban, a mostani átalakulással ez tér vissza. A későbbiekben további Mol-részvények kerülhetnek át az államhoz, jövő nyáron ugyanis az oktatási kekvák is megszűnnek majd, így a 10 százalékos Mol-pakettet birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdona is visszavándorolhat, írja a Telex.