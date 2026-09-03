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állam Mol KEKVA

Újra van magyar állami tulajdon a Molban

2026. szeptember 03. 13:52

A kekváktól visszakerültek a Mol részvényei a magyar államhoz.

2026. szeptember 03. 13:52
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Átkerült a Mol Nyrt. részvényeinek 15,24 százaléka a magyar államhoz – közölte a Budapesti Értéktőzsde honlapján a Mol és a Pénzügyminisztérium.

A tranzakció a nem oktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszűnése nyomán történt, miután augusztus 31-ével a kormány felszámolta a többek között Mol-részvényeket is birtokló MCC Alapítványt és a Mol – Új Európa Alapítványt is.

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Az állam ezzel összesen több mint 15 százaléknyi Mol-részvényt vett vissza, 

a jövőben így az innen kieső osztalék ismét a központi költségvetést gyarapítja. Az Új Európánál a bent lévő vagyon fele-fele arányban ment az államhoz és a Molhoz a kekva felszámolásakor.

A Mol korábban azt jelentette be, hogy a hozzájuk visszakerülő vagyonrészből továbbra is költenének „tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre, fenntarthatóságra, gyermekgyógyításra, sportra, oktatásra, kulturális örökség védelmére és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére”.

Utoljára 2020 előtt volt a magyar államnak érdemi közvetlen tulajdona az olajvállalatban, a mostani átalakulással ez tér vissza. A későbbiekben további Mol-részvények kerülhetnek át az államhoz, jövő nyáron ugyanis az oktatási kekvák is megszűnnek majd, így a 10 százalékos Mol-pakettet birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdona is visszavándorolhat, írja a Telex.

 

Kép forrása: Mol Campus

 

Összesen 49 komment

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Sorrend:
zabszem
•••
2026. szeptember 03. 17:02 Szerkesztve
Eddig is állami tulajdonban volt... Csak eddig a Molból kaptak az egyetemek... Stb. Most lenyúlják majd vagy eladják. Az egyetemeket meg fizethetjük mi...
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3
1
Hedvig58
2026. szeptember 03. 17:00
A kekvák tulajdona állami vagyon volt eddig is. Az állam egyik zsebéből a másikba rakta, de így könnyebben el tudja adni a Molt, mivel az irányításba már nem szólhatnak bele az alapítvány irányítói. Gratulálok a Tisza szavazóinak. Kiváncsi leszek mennyi magyar állami vagyontól szabadul meg a segítségükkel a kormány. Csak tudnám miért zavarta a magyar embereket, hogy több vagyonnal rendelkezhetnek az egyetemek, vagy az alapítványok, amik magyar érdeket szolgáltak? Miért lesz jobb ha eladják a vagyont, és az ára is eltűnik kézen közön, ahogy eddig mindig? Ki fog ettől jobban élni? Kinek lesz több a fizetése, magasabb a jövedelme? Esetleg az élteti a Tisza szavazókat, hogy másnak sem lesz jobb?
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3
0
cutcopy
2026. szeptember 03. 16:41
Jockey bacsi majd eladja a Shellnek..
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2
0
bagira004
•••
2026. szeptember 03. 16:22 Szerkesztve
Ezt is Orbán intézte .Ezt a céget is kapitány elvtárs kivégzi .
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3
0
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