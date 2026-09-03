Újra van magyar állami tulajdon a Molban

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A kekváktól visszakerültek a Mol részvényei a magyar államhoz.
Átkerült a Mol Nyrt. részvényeinek 15,24 százaléka a magyar államhoz – közölte a Budapesti Értéktőzsde honlapján a Mol és a Pénzügyminisztérium.
A tranzakció a nem oktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszűnése nyomán történt, miután augusztus 31-ével a kormány felszámolta a többek között Mol-részvényeket is birtokló MCC Alapítványt és a Mol – Új Európa Alapítványt is.
Az állam ezzel összesen több mint 15 százaléknyi Mol-részvényt vett vissza,
a jövőben így az innen kieső osztalék ismét a központi költségvetést gyarapítja. Az Új Európánál a bent lévő vagyon fele-fele arányban ment az államhoz és a Molhoz a kekva felszámolásakor.
A Mol korábban azt jelentette be, hogy a hozzájuk visszakerülő vagyonrészből továbbra is költenének „tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre, fenntarthatóságra, gyermekgyógyításra, sportra, oktatásra, kulturális örökség védelmére és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére”.
Utoljára 2020 előtt volt a magyar államnak érdemi közvetlen tulajdona az olajvállalatban, a mostani átalakulással ez tér vissza. A későbbiekben további Mol-részvények kerülhetnek át az államhoz, jövő nyáron ugyanis az oktatási kekvák is megszűnnek majd, így a 10 százalékos Mol-pakettet birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdona is visszavándorolhat, írja a Telex.
Kép forrása: Mol Campus