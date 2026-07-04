Lannert Judit bejelentést tett – megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása

Megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárca nyílt pályázatot hirdetett a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A jelentkezéseket július 18-ig lehet benyújtani, az elbírálásba pedig az érintett egyetemek szenátusait is bevonják.

A miniszter szerint a következő egyéves átmeneti időszakban a jelenlegi alapítványi fenntartási struktúra még fennmarad, annak érdekében, hogy az egyetemek működése stabil és kiszámítható maradjon.

Ezzel párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések az intézményvezetőkkel, hallgatói szervezetekkel és szakszervezetekkel a felsőoktatás jövőjéről.