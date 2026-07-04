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lannert judit egyetem KEKVA oktatás

Lannert Judit bejelentést tett – megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása

2026. július 04. 11:37

Nyílt pályázatot hirdettek a KEKVA-k kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira, az új rendszer bevezetése átmeneti időszakkal indul.

2026. július 04. 11:37
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Megkezdődött az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-bejegyzésében. A tárca nyílt pályázatot hirdetett a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira. A jelentkezéseket július 18-ig lehet benyújtani, az elbírálásba pedig az érintett egyetemek szenátusait is bevonják.

A miniszter szerint a következő egyéves átmeneti időszakban a jelenlegi alapítványi fenntartási struktúra még fennmarad, annak érdekében, hogy az egyetemek működése stabil és kiszámítható maradjon.

Ezzel párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések az intézményvezetőkkel, hallgatói szervezetekkel és szakszervezetekkel a felsőoktatás jövőjéről.

A cél az, hogy az egyetemi irányításban egyszerre érvényesüljön a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye – hangsúlyozta Lannert Judit. A kormányzati közlés szerint az átalakítás fokozatosan, átmeneti szabályozási keretben valósul meg.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 26 komment

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Unknown
2026. július 04. 12:57
Alapítvány (gazdasági profik: Hernádi, Csány)i helyett az állam? Jobb nem lesz, ha az állam diktálja az oktatást. Mint a kommunizmusban. A kontra szelekció melegágya.
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tapir32
2026. július 04. 12:49
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Akik ismerik az MSZMP, az MSZP, az SZDSZ és a DK demagógiáját, azok nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember. Magyar Péter hazudik és becsapja a választóit. Igénytelenek a Tisza szavazók.
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nyafika
2026. július 04. 12:48
teketlenek 2026. július 04. 11:46 Péter Magyar Az ellenzéki Fidesz eddigi teljesítménye: leszavazták a hatezer milliárdos uniós forrást, - Két hete még azt hazudta a patkányod, hazahozta a 6000milliárdot. Akkor most ő vagy te, aki hazudik? Kérd be magad elvonóra, bár azért a maradék 1 agysejtért felesleges.
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Emzeperix
2026. július 04. 12:48
Ezek, tippem szerint 8 évig fognak maradni. Olyan tartós károkat okozva, amiket nem 16 hanem 20-30 év alatt is nehezen hozunk helyre. A legsúlyosabb, nem a teljes nemzeti vagyon eladása, nem is a haderő lesilányítása és még nem is az energiaszektor lezüllesztése lesz. Hanem az oktatásban okozott károk, amelyek visszafordíthatatlanok. Nézzük, miről is szól ez az egész. Egyrészt ez a bejelentés azt jelenti, hogy készülnek arra, h egyetemista csak baloldali érzelmű lehet. Másrészt az előző bejelentésekből tudjuk, származási kvótákat fognak bevezetni. Illletve a megszüntetik a nem létező szegregációt. Ami ugye oda fog vezetni, h 4 végére nem lesz majd kötelező olvasni tudni. Ahol pedig a közösségek ez ellen tenni akarnak alternatív megoldásokkal azokat írtani fogják. Kiveve persze ha nyiltan vállalják baloldali keltető üzem státuszukat. Rákosi Mátyás lassan könyörögne a receptért.
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