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corvinus palotai dániel egyetem kurátor magyar nemzeti bank alapítvány

Megszólalt a Corvinus kurátora a kekva-javaslatról: nem biztos benne, hogy minden lépés szükséges

2026. június 19. 16:37

Palotai Dániel az Indexnek elárulta, azonosulni tud a megújítás igényével és azzal, hogy a mostani kuratóriumi tagok helyét fokozatosan újak vegyék át, de mindannyian hisznek a felépített modellben.

2026. június 19. 16:37
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Az Index nemrég  Palotai Dániellel, a Corvinus egykori hallgatójával, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökével közölt egy interjút. Palotai, aki az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának is tagja, a lapnak elmondta, azért vállalta el a kuratóriumi tagságot, mert miután végzett az egyetemen, azzal szembesült, hogy az idehaza erősnek számító közgazdaság-tudományi végzettség világviszonylatban már közel sem számított annak.

Jó képzést kaptam a Corvinuson, de sokat kellett még tanulnom, hogy jó elemzővé váljak”

– mondta arról az időszakról, mikor munkaköri feladatként beíratta a jegybank a CEU makroökonómia, mikroökonómia és ökonometria kurzusaira.

A modellváltás után éppen ezért fogadta el a kuratóriumi tagságra vonatkozó felkérést: 

Az motivált, hogy olyan egyetem épüljön a rendelkezésre álló erőforrásokból, ahol a végzettek világviszonylatban is topdiplomát kapnak, és ne kerüljenek az enyémhez hasonló helyzetbe”.

Véleménye szerint ezt a célt sikerült elérni, és levezette a lapnak, hogy mire alapozza mindezt. „Az egyetem éves költségvetése 14 milliárd forintról 41 milliárd forintra nőtt, a fenntartó alapítvány működése alatt mintegy 80 milliárd forintot fordított az intézményre, részben ebből épült a Gellért Campus is, Magyarország legfenntarthatóbb egyetemi épülete” – sorolta.

Ezután Palotai arra is rámutatott, hogy 

a dolgozói bérek több mint a duplájára emelkedtek egy teljesítményorientált, de kiszámítható életpályamodell keretében, amely a kutatókat publikálásra, az oktatókat oktatói kiválóságra ösztönzi.

Az MNB alelnöke arról is beszélt, hogy a hallgatók közel harmada kap havonta átlagosan 45–85 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat – az elsőévesek 80 százaléka emellett a térítésmentes képzést biztosító Corvinus-ösztöndíjban is részesül –, hogy ne kényszerüljenek a tanulmányaik rovására dolgozni. 

Fontosnak tartja az elmúlt hét év eredményeit

Megkerülhetetlen volt a kérdés, hogyan látja az egyetem jövőjét, miután a kormány júniusban benyújtott törvényjavaslata alapján az egyetemi fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) 2027. augusztus 1-jével megszűnnek.

Palotai Dániel erre úgy reagált, hogy „teljesen megértem a kormány azon szándékát, hogy mihamarabb eleget tegyen az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés minden feltételének, 

bár a törvénytervezet indoklásából nem vezethető le maradéktalanul, hogy ehhez a törvénytervezet minden lépése szükséges-e”

– hangsúlyozta.

Az MNB alelnöke megjegyezte, abban bízik, hogy az új összetételű irányító testület – legyen az kuratórium vagy más, az egyetemtől független grémium – 

az elmúlt hét év eredményeire épít, megőrzi az értékeket és továbbviszi a megalapozott fejlesztési koncepciót.

Palotai Dániel ezután azt is megjegyezte, hogy azonosulni tud a megújítás igényével és azzal, hogy a mostani kuratóriumi tagok helyét fokozatosan újak vegyék át, de mindannyian hisznek a felépített modellben.

A teljes cikket ITT olvashatja el.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

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Összesen 1 komment

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Unknown
2026. június 19. 18:07
Majd küld a vagyontalan kekvákba MP embereket.
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