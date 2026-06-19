Megszólalt a Corvinus kurátora a kekva-javaslatról: nem biztos benne, hogy minden lépés szükséges

Az Index nemrég Palotai Dániellel, a Corvinus egykori hallgatójával, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökével közölt egy interjút. Palotai, aki az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának is tagja, a lapnak elmondta, azért vállalta el a kuratóriumi tagságot, mert miután végzett az egyetemen, azzal szembesült, hogy az idehaza erősnek számító közgazdaság-tudományi végzettség világviszonylatban már közel sem számított annak.

Jó képzést kaptam a Corvinuson, de sokat kellett még tanulnom, hogy jó elemzővé váljak”

– mondta arról az időszakról, mikor munkaköri feladatként beíratta a jegybank a CEU makroökonómia, mikroökonómia és ökonometria kurzusaira.