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varga mihály monetáris tanácsa magyar nemzeti bank

Varga Mihály: Újabb kamatcsökkentések jöhetnek

2026. július 21. 14:45

Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

2026. július 21. 14:45
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Kovács András
Kovács András

Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.  

Újabb kamatcsökkentések jöhetnek

Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy a júniusi infláció az előrejelzéshez képest kedvezőbb volt, és az ország kockázati megítélése is javult, és ezért csökkentették 25 bázisponttal a kamatot. A pozitív reálkamat fenntartása mellett a további hónapokban is folytódhat a kamatcsökkentés a kedvező nemzetközi helyzet fennmaradása mellett – tette hozzá. 

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A globális növekedsésre és inflációra negatív hatást gyakorol a közel-keleti konfliktus bizonytalanságai. 

Varga közölte, hogy az EKB és a Fed is kamatemelést hajthat végre a következő hónapokban. 

A jegybankelnök elmondta, hogy továbbra is erős a forint és viszonylagos stabilitás van. A hazai kockázati felár csökkenése a sikeres eurókötvény-kibocsátásban is megmutatkozott – tette hozzá. 

A júniusi infláció alacsonyabb volt a várakozásokhoz képest és a jegybanki toleranciasáv alatt maradt

– mondta. 

A lakossági inflációs várakozások az év elejéhez képest tovább csökkentek. A várakozások horgonyzásához a jegybank pozitív reálkamat fenntartásával járul hozzá – ismertette a korábbi pénzügyminiszter. A makrogazdasági kilátások a júniusi várakozásokhoz képest összhangban alakultak. 

Érdemi hatása nem lenne a élelmiszerárstop kivezetésének

A szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek majd az esetleges kamatcsökkentés folytatásáról – folytatta. 

Az élelmiszerárstop esetében a kormány döntésén múlik, hogyan alakul ennek a jövője. Érdemi hatással nem járna ennek a kivezetése, de a kormány kezében van a döntés lehetősége 

– válaszolta a Mandiner kérdésére az MKB elnöke. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 10 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 18:50
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Globalfake
2026. július 21. 18:48
milyen érdekes, a szabadkőmüvesekhez valahogy nem mer hozzányulni a tébolyult ember
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google-2
2026. július 21. 18:46
Milyen Magyar kormányával együtt dolgozni? Nem fordul fel a gyomrod naponta többször is?
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kisskiss-7
2026. július 21. 18:16
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