Varga Mihály: Újabb kamatcsökkentések jöhetnek

Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.

Újabb kamatcsökkentések jöhetnek

Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy a júniusi infláció az előrejelzéshez képest kedvezőbb volt, és az ország kockázati megítélése is javult, és ezért csökkentették 25 bázisponttal a kamatot. A pozitív reálkamat fenntartása mellett a további hónapokban is folytódhat a kamatcsökkentés a kedvező nemzetközi helyzet fennmaradása mellett – tette hozzá.