Varga Mihály: Újabb kamatcsökkentések jöhetnek

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Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.
Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy a júniusi infláció az előrejelzéshez képest kedvezőbb volt, és az ország kockázati megítélése is javult, és ezért csökkentették 25 bázisponttal a kamatot. A pozitív reálkamat fenntartása mellett a további hónapokban is folytódhat a kamatcsökkentés a kedvező nemzetközi helyzet fennmaradása mellett – tette hozzá.
A globális növekedsésre és inflációra negatív hatást gyakorol a közel-keleti konfliktus bizonytalanságai.
Varga közölte, hogy az EKB és a Fed is kamatemelést hajthat végre a következő hónapokban.
A jegybankelnök elmondta, hogy továbbra is erős a forint és viszonylagos stabilitás van. A hazai kockázati felár csökkenése a sikeres eurókötvény-kibocsátásban is megmutatkozott – tette hozzá.
A júniusi infláció alacsonyabb volt a várakozásokhoz képest és a jegybanki toleranciasáv alatt maradt
– mondta.
A lakossági inflációs várakozások az év elejéhez képest tovább csökkentek. A várakozások horgonyzásához a jegybank pozitív reálkamat fenntartásával járul hozzá – ismertette a korábbi pénzügyminiszter. A makrogazdasági kilátások a júniusi várakozásokhoz képest összhangban alakultak.
A szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek majd az esetleges kamatcsökkentés folytatásáról – folytatta.
Az élelmiszerárstop esetében a kormány döntésén múlik, hogyan alakul ennek a jövője. Érdemi hatással nem járna ennek a kivezetése, de a kormány kezében van a döntés lehetősége
– válaszolta a Mandiner kérdésére az MKB elnöke.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás