Átírta az idei terveket az infláció

Vegyes nemzetközi kép

A csökkenésre azért is szükség lenne, mert a magyar alapkamat hosszú ideje az egyik legmaga- sabb volt a régióban – ami egy időre vonzóvá is tette a hazai eszközöket, de közben jelentős terhet helyezett a költségvetésre –, mostanra már csak a 6,5 százalékos romániai alapkamat magasabb nála. Lengyelországban az irányadó ráta 3,75 százalékon áll, csakúgy mint Csehországban, ott júniusban emelték 25 bázisponttal az erős bérdinamika és az áremelkedés miatt. Az MNB-vel ellentétben az eurózónában kamatemelési ciklusba kezdtek, ez is azt jelzi, hogy számos bizonytalanságot szül a közel-keleti konfliktus. Az Európai Központi Bank három év után emelt az alapkamat mértékén, 2-ről 2,25 százalékra, miután rontott a gazdasági növekedési és inflációs előrejelzésein is. A GDP-növekedést immár csak 0,8 százalékosra, az inflációt pedig 3 százalékosra teszik az EKB-nál.

Az alapkamat ugyan közvetlenül nem, közvetve hatással van a piaci hitelek kamataira is. Ha magas, akkor értelemszerűen a piaci hitelek is megugranak, ha pedig lefelé indul, akkor idővel ezen a területen is megjelenik a csökkenés. A 6 százalék még mindig magas, ehhez igazodva pedig a piaci lakáshitelek is – amelyek a BIRS referenciakamathoz vannak kötve, nem pedig az alapkamathoz – 6,5-8 százalék körüli szinten mozognak.