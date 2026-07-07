A legfrissebb inflációs adat után már szinte biztos: a jegybank és a kormány is lépni fog

„Tekintettel arra, hogy a közel-keleti helyzet nagyjából rendeződött (kérdés, hogy ez mennyire lesz persze tartós), és a Hormuzi-szoroson újraindult a hajózás, az év végére vonatkozó inflációs várakozások is nagymértékben lejjebb kerültek, tekintettel arra, hogy a néhány hónapja jellemző olajár a 100 dolláros szintről már 70 dollár környékére csökkent. Ha tehát nem történik semmi váratlan, akkor az idei év egészére egy 2 százalékos vagy azt minimálisan meghaladó inflációs szintre számítok. Ami az idei infláció szempontjából kockázatot jelent, az az aszályos idő miatti rosszabb termés, ami felfelé húzhatja az élelmiszerárakat. Szintén felfelé mutató (de nem nagyon nagy) inflációs kockázatot jelent az árrésstopok esetleges kivezetése” – fogalmazott a Gránit szakértője.

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