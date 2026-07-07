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központi statisztikai hivatal infláció ára magyar nemzeti bank

A legfrissebb inflációs adat után már szinte biztos: a jegybank és a kormány is lépni fog

2026. július 07. 09:26

Nemhogy emelkedett volna, még lejjebb ment az árak mértéke júniusban. Az infláció minden korábbi várakozást felülmúlt. A hírnek várhatóan leginkább a jegybanknál fognak örülni.

2026. július 07. 09:26
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Ferentzi András

Immár második hónapja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) toleranciasávjának alsó szintje alatt alakul az infláció mértéke. Júniusban 1,7 százalékosra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az infláció alakulása Magyarországon, az árak alig nőttek az elmúlt hónapokban (Forrás: KSH)
Az infláció alakulása Magyarországon, az árak alig nőttek az elmúlt hónapokban (Forrás: KSH)

Lefelé indult több szektorban az infláció

Az elemzők előzetesen 1,9 százalékos inflációra, azaz enyhe emelkedésre számítottak júniusra, ehhez képest tehát még csökkent is az áremelkedés mértéke. 

  • Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt, 
  • a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,4 százalékkal csökkent, 
  • szeszes italok, dohányáruk ára 3,1 százalékkal emelkedett 

egy év alatt. A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, a háztartási energiáért 2,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, a járműüzemanyagok 1,6 százalékkal drágultak.

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Átírta az idei terveket az infláció

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Jelentősen lefaragott előrejelzéséből a Magyar Nemzeti Bank, immár csupán 1,8 százalékos drágulást vár idén, szemben a korábbi 3,8 százalékos mértékkel. Nem csoda, hogy múlt héten ismét vágott az alapkamat szintjén, és a következő időszakban további csökkentésekre van kilátás.

Júniusban az éves maginfláció az egy hónappal korábbival azonos 2,0 százalékon maradt, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció a májusi 1,5 százalékról 1,4 százalékra csökkent. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,3 százalékról 2,1 százalékra esett.

Az elemzői várakozások alatt

A friss adattal kapcsolatban mind Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, mind pedig Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza megjegyezte: a várakozások alatt teljesített az infláció. 

Molnár kiemelte: 

a kedvező adatban szerepet játszott az élelmiszerárréstop fenntartása, illetve a forint árfolyamának erősödése is.

Regős Gábor pedig arra mutatott rá, hogy összességében továbbra is egy nagyon alacsony inflációs környezet jellemzi a magyar gazdaságot – a hazai pénzromlás az eurózóna 2,8 százalékos inflációjától elmarad. Ebben szerepet játszanak az alacsony inflációs várakozások, illetve a viszonylag alacsony külső infláció. 

Csökkenő alapkamat, vége lehet az árrésstopnak

Az elemzők egyetértenek abban is, hogy a júniusi kamatvágás után, amikor 6 százalékra csökkentette az MNB monetáris tanácsa az alapkamat mértékét, most újabb csökkentés jöhet. De az új adat után az sem lenne meglepő, ha a Tisza-kormány előrébb hozná az árrésstopok tervezett kivezetését, akár már a következő hetekben is megléphetik ezt Magyar Péterék. 

„Tekintettel arra, hogy a közel-keleti helyzet nagyjából rendeződött (kérdés, hogy ez mennyire lesz persze tartós), és a Hormuzi-szoroson újraindult a hajózás, az év végére vonatkozó inflációs várakozások is nagymértékben lejjebb kerültek, tekintettel arra, hogy a néhány hónapja jellemző olajár a 100 dolláros szintről már 70 dollár környékére csökkent. Ha tehát nem történik semmi váratlan, akkor az idei év egészére egy 2 százalékos vagy azt minimálisan meghaladó inflációs szintre számítok. Ami az idei infláció szempontjából kockázatot jelent, az az aszályos idő miatti rosszabb termés, ami felfelé húzhatja az élelmiszerárakat. Szintén felfelé mutató (de nem nagyon nagy) inflációs kockázatot jelent az árrésstopok esetleges kivezetése” – fogalmazott a Gránit szakértője.

Hozzátette: 

a mai adat alapján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nyugodtan végrehajthatja a júliusra tervezett 25 bázispontos kamatcsökkentését, sőt, a bejelentett augusztusi után nem kizárt egy szeptemberi vágás sem. A júliusi kamatcsökkentés azonban megfelel az eddigi várakozásoknak, így ez a piac számára nem okozott meglepetést, ezért a forint árfolyama sem változott érdemben a mai adat közlését követően.

„A mai adat alapján, hacsak nem következik be valamilyen jelentős külső sokk, szinte biztosra vehető, hogy a júliusi ülésén folytatja a jegybank az alapkamat-csökkentést. Az inflációs pálya kapcsán a következő hónapokban kismértékű gyorsulásra számítunk, június végével lejárnak a bank- és telekommunikációs szektorral kötött megállapodások, amelyek miatt tavaly és idén év elején elhalasztották az infláció-követő áremeléseket, miközben augusztustól például a taxi vagy a szerencsejáték ára is emelkedik. Bizonytalanságot jelent még az élelmiszerárréstop jövője is, amelynek kivezetéséről még nem született döntés, ennek hatása viszont várhatóan a bevezetéskorinál érdemben kisebb, csupán néhány tizedszázalékpont lehet a teljes inflációra nézve. Összességében így előrejelzésünk szerint év végéig a jegybanki cél alatt maradhat az infláció, éves átlagban pedig kismértékben 2 százalék felett alakulhat” – mondta Molnár Dániel. 

 

Nyitókép: Varga Mihály Facebook-oldala

 

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Összesen 17 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. július 07. 10:20
Tehát az előző kormány teremtette meg.
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salátás
2026. július 07. 10:18
micsda romokat hagytak maguk után, igaz, tiszarosok?
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bagira004
•••
2026. július 07. 10:18 Szerkesztve
Az árak akkor emelkednek hirtelen amikor a népet jól beetetik "élhetnél jobban " hazugságokkal . Egyenlőre a nyomor előkészítése folyik csepegtetik . Kampány hazug dumát hallunk . Népet pókhálószerűen megbénítják a betolakodó megszállókkal a külföldi gyárakat kitiltják a munkanélküliséggel , közben a vagyonán keresztül zaklatni fogják . Nem a nagy halakat mert azok közülük valók hanem akik munkálukon keresztül az életüket élhetővé tették.
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trd127
2026. július 07. 10:11
Az előző hatalomnak marad a tüntikézés élménye. További sok sikert kívánok.
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