A legfrissebb inflációs adat után már szinte biztos: a jegybank és a kormány is lépni fog

„A mai adat alapján, hacsak nem következik be valamilyen jelentős külső sokk, szinte biztosra vehető, hogy a júliusi ülésén folytatja a jegybank az alapkamat-csökkentést. Az inflációs pálya kapcsán a következő hónapokban kismértékű gyorsulásra számítunk, június végével lejárnak a bank- és telekommunikációs szektorral kötött megállapodások, amelyek miatt tavaly és idén év elején elhalasztották az infláció-követő áremeléseket, miközben augusztustól például a taxi vagy a szerencsejáték ára is emelkedik. Bizonytalanságot jelent még az élelmiszerárréstop jövője is, amelynek kivezetéséről még nem született döntés, ennek hatása viszont várhatóan a bevezetéskorinál érdemben kisebb, csupán néhány tizedszázalékpont lehet a teljes inflációra nézve. Összességében így előrejelzésünk szerint év végéig a jegybanki cél alatt maradhat az infláció, éves átlagban pedig kismértékben 2 százalék felett alakulhat” – mondta Molnár Dániel.
Nyitókép: Varga Mihály Facebook-oldala