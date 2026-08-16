Jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a választások óta

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„A Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt” – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér.
A KSH friss statisztikája szerint a 15–64 éves, külföldi telephelyen dolgozók száma 10,4 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző három hónaphoz képest – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Hortay Olivér Facebook-bejegyzésében azt írta, a második negyedévben mért 10,4 százalékos emelkedés „kiugró” növekedést jelent. A képviselő a statisztikát a Tisza Párt politikájával is összefüggésbe hozta, a bejegyzéséhez csatolt kép szerint szerinte
„a Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt”.
A Fidesz politikusa úgy fogalmazott, hogy a KSH adatai alapján április óta egyre többen keresik külföldön a boldogulást.
Nyitókép: Facebook