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tisza párt hortay olivér ksh statisztika

Jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a választások óta

2026. augusztus 16. 12:57

„A Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt” – fogalmazott közösségi oldalán Hortay Olivér.

2026. augusztus 16. 12:57
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A KSH friss statisztikája szerint a 15–64 éves, külföldi telephelyen dolgozók száma 10,4 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző három hónaphoz képest – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Hortay Olivér Facebook-bejegyzésében azt írta, a második negyedévben mért 10,4 százalékos emelkedés „kiugró” növekedést jelent. A képviselő a statisztikát a Tisza Párt politikájával is összefüggésbe hozta, a bejegyzéséhez csatolt kép szerint szerinte 

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„a Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt”.

A Fidesz politikusa úgy fogalmazott, hogy a KSH adatai alapján április óta egyre többen keresik külföldön a boldogulást. 

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 294 komment

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Sorrend:
elektronelektor
2026. augusztus 16. 21:48
"T. Péterkailniris 2026. augusztus 16. 21:11 • Szerkesztve ezek _nem_ a külföldi magyarok általában, hanem pont azok, akik itthon élnek, legalábbis fenntartják, de kisebb-nagyobb mértékben ingáznak)" Elvtárs, mivel ön láthatóan nagyobb szakértője ennek a témának, mint mi magunk: homályosítson fel már benünket, mucsai, tudatlan külföldi magyarokat, hogy ön szerint kik azok a misztikus külföldi magyarok, úgy általában? Akik eddig sem tartották fenn az ittoni otthonukat-nem ingáztak, most mégis tömegével távoznak itthoni otthonaikból. Én például ismerek olyan külföldi magyarokat, akik 20 éve ingáznak. Ők is itthon élnek, legalábbis fenntartják itthoni otthonukat is, kisebb-nagyobb mértékben. Most ők távoztak? Netán azok, akik már eddig se voltak itt? Világosíton meg minket, ostobákat, ó, nagy Manitu!
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Vata Aripeit
2026. augusztus 16. 21:47
Visszajöttek, a tiszára szavaztak, és továbbmennek. Mert megtehetik. Ez jó. Hazátlanok. Sokan vannak. Mi itt maradtunk. Ez is jó. Ott , ahol vannak ott se jó nekik, de ilyenek. Legyen xar máshol is. Hát ez sikerült. Már itt is xar. Remélem most boldogok. Szvsz nem. Csináltak nekik egy veszteséges sziget fesztivált. Aztán visszamennek oda a patkánylyukba ahonnan jöttek. Taps, taps, taps. Én maradok. Nekik szomorú az élet, sehol nincsenek othon. Nekem jó, mert itthon vagyok, igaz egy idióta a minelnökünk , de ez van. Volt már ilyen.
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1
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blancoagilon
2026. augusztus 16. 21:12
Biztosan véletleül...
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4
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Palatin
2026. augusztus 16. 21:11
Aki teheti, lelép. Kamupipöke alatt az ország teljesen élhetetlen lesz.
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5
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