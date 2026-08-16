Jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a választások óta

A KSH friss statisztikája szerint a 15–64 éves, külföldi telephelyen dolgozók száma 10,4 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző három hónaphoz képest – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Hortay Olivér Facebook-bejegyzésében azt írta, a második negyedévben mért 10,4 százalékos emelkedés „kiugró” növekedést jelent. A képviselő a statisztikát a Tisza Párt politikájával is összefüggésbe hozta, a bejegyzéséhez csatolt kép szerint szerinte