Vagy eddig volt hazugság a magyar egészségügy lejáratása, vagy most kezdik el széppé hazudni

Szóltak helyette a covid után teljesen rendbetett bérhelyzetről, a feleslegesen sok orvos-beteg találkozás miatt hosszúra nyúlt várólistákról, az alapellátásról, ami túl sok feladatot és felelősséget tol át a kórházi szakorvosokra, és főleg észveszejtően felelőtlen, önsorsrontó, a felnőtt lét minimumkövetelményeinek sem megfelelő páciensekről. Az egészségügybe bemenő betegoldali humántőke siralmas állapotáról, amivel a legjobb szándék, kiváló technológiák, drága gyógyszerek dacára sem lehet csodát tenni. Meg találkoztam én is, a családi, baráti köröm is eleget a magyar egészségüggyel, ahol mindig precíz, gyors, hatékony ellátásban részesültünk, ha nem is mosolyogtak hozzá minden egyes alkalommal.

De miután nem értek az egész témához eléggé, hogy megmagyarázzam az ordító különbséget az egészségügy olvasott és tapasztalt állapota között, illetve az álmoskönyv szerint fájó pácienseket fájás közben ostorozni sem elegáns, sem hatékony nem lehet, igyekeztem hallgatni és kerülni az egészségüggyel kapcsolatos vitahelyzeteket.

Amúgy sem lehet senki tapasztalata univerzális: teljesen más egy frissen felújított vidéki kórház illetékességi területéhez tartozni, mint egy alig vegetáló kisvárosiéhoz; Budapesten belül sem mindegy, hogy az ember a helyreállítási alap csúszása miatt a 20. század első felében ragadt intézményekhez tartozik, vagy a Merkely-birodalom szájában él. Præsente ægroto taceant colloquia, effugiat risus.