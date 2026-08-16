Vagy eddig volt hazugság a magyar egészségügy lejáratása, vagy most kezdik el széppé hazudni

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Gulyás Márton – Istennek hála, sikeres – szívműtétjével nagyot fordult az egészségüggyel kapcsolatos narratíva is.
Mindig súlyosan frusztrált a magyar egészségügy rossz hazai renoméja, és az, hogy különösebben nem tehetek semmit sem ellene.
Orvosok, orvostanhallgatók közvetlen közelében élek; évtizedes távlatban napról napra hallgatom a kórházi, szanatóriumi sztorikat.
Ezek a sztorik valahogy sosem azokról a kórházi fertőzésekben fulladozó halálgyárakról és sorsukra hagyott betegekről szóltak, amikről a nyilvánosságban hallani.
Szóltak helyette a covid után teljesen rendbetett bérhelyzetről, a feleslegesen sok orvos-beteg találkozás miatt hosszúra nyúlt várólistákról, az alapellátásról, ami túl sok feladatot és felelősséget tol át a kórházi szakorvosokra, és főleg észveszejtően felelőtlen, önsorsrontó, a felnőtt lét minimumkövetelményeinek sem megfelelő páciensekről. Az egészségügybe bemenő betegoldali humántőke siralmas állapotáról, amivel a legjobb szándék, kiváló technológiák, drága gyógyszerek dacára sem lehet csodát tenni. Meg találkoztam én is, a családi, baráti köröm is eleget a magyar egészségüggyel, ahol mindig precíz, gyors, hatékony ellátásban részesültünk, ha nem is mosolyogtak hozzá minden egyes alkalommal.
De miután nem értek az egész témához eléggé, hogy megmagyarázzam az ordító különbséget az egészségügy olvasott és tapasztalt állapota között, illetve az álmoskönyv szerint fájó pácienseket fájás közben ostorozni sem elegáns, sem hatékony nem lehet, igyekeztem hallgatni és kerülni az egészségüggyel kapcsolatos vitahelyzeteket.
Amúgy sem lehet senki tapasztalata univerzális: teljesen más egy frissen felújított vidéki kórház illetékességi területéhez tartozni, mint egy alig vegetáló kisvárosiéhoz; Budapesten belül sem mindegy, hogy az ember a helyreállítási alap csúszása miatt a 20. század első felében ragadt intézményekhez tartozik, vagy a Merkely-birodalom szájában él. Præsente ægroto taceant colloquia, effugiat risus.
Aztán jött Gulyás Márton szívritmuszavara és nyitott szívműtéte – amelynek sikerességéhez ezúton is gratulálok, nagyon örülök, hogy Marci ismét kiváló egészségnek örvend –, és elgondolkodtatott egy kicsit. Lehet, hogy tényleg Takács Péternek volt igaza, és valóban olyan emberek alakították ki szóbeszédekkel, felszínes tapasztalataikat megosztva a magyar egészségügy mérgezett imidzsét, akiknek igazán komolyan talán még sosem volt szükségük rá?
Lehet, hogy eddig egy nagy metahazugság volt a magyar egészségügy lejáratása, most pedig majd elkezdik széppé hazudni ugyanazt?
Gulyás beszámolója a szívműtétjéről ugyanis pont azt az oldalát mutatja meg a magyar egészségügynek, amit én is láttam éveken keresztül, a média pedig nem mutatott meg semennyire. A magyar egészségügyben ugyanis legjobb tudtommal két farkas lakozik. Az egyik a kisebb egészségügyi problémákkal küzdő pácienseket a hosszú várólistákkal és a zavarbaejtő időpontfoglalási mizériával annyira felidegesíti, hogy jó anyagi helyzet esetén ezekből az emberekből – Élő Anita kiváló, még a G-nap előtti Heti Válaszban született neologizmusával élve – „magánegészségesek” lesznek; rossz anyagi helyzet esetén pedig megkeseredett egészségügyi szakkommentelők.
A másik farkas meg nemzetközi összehasonlításban meglehetősen nevetséges mértékű tb-járulék ellenében a világ legjobb technológiáit és legdrágább eljárásait számolatlanul ontja a nagy egészségügyi problémákkal küzdő betegekre, legyenek azok bár rákosok, transzplantáltak, dializáltak, esetleg szívritmuszavarosak.
Merkely Béla és emberei alatt világszínvonalú egészségügyi csúcsintézmények épültek ki Magyarországon, amelyekbe a nagyvilág tanulni jár, meg a csodájukra. A magyar egészségügy egy egészen hihetetlenül bőkezű kockázatközösség, nehéz egészségügyi helyzetű nemzettársainknak annyit, olyan olcsón és olyan természetességgel ad, mint alig néhány társa.
Nagyon örülök, ha a magyar egészségügy ezen oldalát azok is felfedezik lassan-lassan, akik egész eddig mást sem tettek, csak rossz hírét keltették.
De ha Hegedűs doktornak voltaképpen semmi érdemit nem kell majd tennie ahhoz, hogy a magyar egészségügy imidzse hónapok alatt hatalmasat forduljon, akkor kénytelen vagyok csalást kiáltani.
Aki most döbben rá arra, hogy a magyar egészségügy voltaképpen egészen csodálatos, az az Orbán-kormányok alatt kialakult és üzemelő egészségügyre tekint így, és magyarázattal tartozik azért, hogy korábban miért nem így tekintett rá. Tartok tőle, hogy politikai számításból, mert emberek fizikai fájdalmát és egy szükségszerűen kellemetlen közszolgáltatással kapcsolatos negatív élményeit legalább olyan könnyű politikai célokra becsatornázni, mint a félelmeiket.
És pont ugyanannyira becstelen dolog is. Mindig, de mindig vaj van a fülük mögött azoknak, akik arra vetemednek, hogy az egészségüggyel kapcsolatos demagóg dumákkal kampányoljanak.
Nyitókép: YouTube/Képernyőkép