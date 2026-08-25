Keddtől nyilvánosak lesznek a mentőszolgálat kiérkezési adatai

Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója azt mondta, a célok – a 15 perces kiérkezési idő – eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok.

Kiemelte: erősíteni kell a lakossági edukációt is.

A honlap kedd déli 12 órától lesz elérhető a stat.mentok.hu oldalon. Az adatok havonta frissülnek majd.