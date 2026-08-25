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mentő Hegedűs Zsolt egészségügy

Keddtől nyilvánosak lesznek a mentőszolgálat kiérkezési adatai

2026. augusztus 25. 15:13

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezte a lépést.

2026. augusztus 25. 15:13
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Keddtől nyilvánossá teszi az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időket – jelentette be az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón, Budapesten.

Hegedűs Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését.

Azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától. „Szembesülni kell a saját eredményeinkkel” ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés – mondta.

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Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója azt mondta, a célok – a 15 perces kiérkezési idő – eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok.

Kiemelte: erősíteni kell a lakossági edukációt is.

A honlap kedd déli 12 órától lesz elérhető a stat.mentok.hu oldalon. Az adatok havonta frissülnek majd.

A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok értelmezését is segíti: bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentését, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása.

A főigazgató kiemelte: a kiérkezési idő önmagában nem írja le a mentőrendszer működését, az függ egyebek mellett az adott eset közúti megközelíthetőségétől, vagy attól, hogy van-e a közelben mentőállomás.

Az újságíróknak előzetesen bemutatott adatok szerint júliusban a legsürgősebb esetek (P1 kategória) 90 százalékában a segélyhívás indításától számítva a kiérkezési idő 26,4 perc volt az országos adat (12 123 eset), míg Budapesten 24,7 perc (2408 eset).

Az egészségügyi miniszter a mentőszolgálat jövő évi költségvetésére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, jelenleg tart a jövő évi büdzsé tervezése, annyit azonban elárult, hogy idén 36 új mentőautót szereznek be, jövőre a tervek szerint 200 gépkocsit.

Bejelentette azt is, hogy lezárult a mentőszolgálat főigazgatói pályázatára a jelentkezés, a jelölteket a jövő héttől egy öttagú bizottság hallgatja meg, majd ez a grémium teszi meg személyi javaslatát a miniszternek.

(MTI)

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
Dorset Naga
2026. augusztus 25. 17:08
És ettől jobb nekünk?
Válasz erre
0
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nyugalom
2026. augusztus 25. 16:56
Ez mar a jó valtozás?
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0
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hernadvolgyi-2
2026. augusztus 25. 16:26
"Hegedűs Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését." Sírjak, nevessek?
Válasz erre
3
0
southwind-2
2026. augusztus 25. 16:06
az információtól minden súlyos beteg meggyógyul
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3
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