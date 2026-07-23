Egy sor ápoló mondott fel a Kútvölgyiben és ment át a magánszektorba

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Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás.
A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén tíz nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás – értesült a Telex.
A portál érdeklődésére a kórház megerősítette, hogy több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak.
Hozzátették, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. Megállapították azt is, hogy az egészségügy különböző intézményei között kialakult jelentős bérkülönbségek évek óta komoly munkaerő-áramlást eredményeznek, amely országos szinten is érzékelhető kihívás – írja a Telex.
Nyitóképünk illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)