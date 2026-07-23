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kórház ápoló egészségügy

Egy sor ápoló mondott fel a Kútvölgyiben és ment át a magánszektorba

2026. július 23. 21:26

Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás.

2026. július 23. 21:26
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A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén tíz nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás – értesült a Telex.

A portál érdeklődésére a kórház megerősítette, hogy több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak.

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Hozzátették, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. Megállapították azt is, hogy az egészségügy különböző intézményei között kialakult jelentős bérkülönbségek évek óta komoly munkaerő-áramlást eredményeznek, amely országos szinten is érzékelhető kihívás – írja a Telex.

Nyitóképünk illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
VitaLIN
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2026. július 23. 23:55 Szerkesztve
Majd a makimajom meg a csőcseléke beáll ápolónak. De lehet, hogy inkább őket kellene ápolni - tehát nem biztos, hogy jó a javaslat .... WC papír ügyben úgyis ismerik a helyszíneket, ezért ne a mosdókat keressék, hanem a műtők felé vegyék az utat.
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1
0
elcapo-3
2026. július 23. 23:21
Az alábbi felsorolást a "Beszartak-a-fideszesek" agyhalott szektamoslék figyelmébe ajánlom. Csemegézzen csak!
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1
0
elcapo-3
2026. július 23. 23:19
Egészségügy: itt a Tisza Párt ígéreteinek listája...25 ígéret! Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban. Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7., és a 10. osztályban. Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak. Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken. Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb 30 napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.
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0
0
elcapo-3
2026. július 23. 23:18
Egészségügy: itt a Tisza Párt ígéreteinek listája...25 ígéret! Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben. Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat. 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen. A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és beruházásokat indítanak. Lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat. Új mentőhelikoptereket szereznek be. Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be. Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását. Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre.
Válasz erre
1
0
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