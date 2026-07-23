Egy sor ápoló mondott fel a Kútvölgyiben és ment át a magánszektorba

A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén tíz nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás – értesült a Telex.

A portál érdeklődésére a kórház megerősítette, hogy több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak.