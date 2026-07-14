Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
református politikai párt holland kórház terhesség abortusz

A kései abortusszal kísérleteznek Hollandiában

2026. július 14. 19:05

Az ilyen, egészségügyi indok nélküli késői abortuszok különösen érzékeny kérdésnek számítanak, mivel a 24. hét körül a magzat már életképes lehet. A kezdeményezés politikai vitát váltott ki.

2026. július 14. 19:05
null

Kísérleti programot indított az amszterdami OLVG kórház a terhesség 22. és 24. hete közötti abortuszok elvégzésére, míg több más holland kórház is vizsgálja a csatlakozás lehetőségét – írta az NlTimes hírportál a holland szülészeti és nőgyógyászati társaság (NVOG) bejelentésére hivatkozva.

Hollandiában a terhesség 24. hetéig legális az abortusz, azonban a 22. és 24. hét közötti terhességmegszakításokat a gyakorlatban ritkán végzik el. Az ilyen, egészségügyi indok nélküli késői abortuszok különösen érzékeny kérdésnek számítanak, mivel 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

a 24. hét körül a magzat már életképes lehet. Az NVOG szerint nem ritka, hogy a magzat életjeleket mutat a beavatkozás során.

A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a késői abortusz a jelenlegi jogszabályok alapján is törvényes egészségügyi ellátásnak minősül, ezért indokolatlan, hogy a nőknek emiatt külföldre kelljen utazniuk. Az NVOG becslése szerint évente mintegy 225 nő szorul ilyen beavatkozásra szociális okokból. „Nem nagy esetszámokról van szó, hanem rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lévő várandós nőkről” – írta az NVOG.

A holland egészségügyi minisztérium adatai szerint 2024-ben több mint 39 ezer abortuszt végeztek az országban, ezek közül 331-et a 22. és 24. terhességi hét között. A statisztikák nem különböztetik meg, hogy ezekről egészségügyi vagy szociális indok alapján döntöttek-e.

A most induló kísérleti program keretében az OLVG négy, szociális indokkal kért terhességmegszakítást végez el a 22. és 24. hét között. Ez olyan eseteket jelent, amikor a terhesség nem kívánt vagy nem tervezett, de a magzat egészséges.

A kórház a program előkészítéseként három etikai konzultációt tartott. Arra a következtetésre jutottak, hogy az egészségügyi dolgozók egyéni lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadhatják a részvételt, ugyanakkor az intézménynek biztosítania kell az ellátást.

A program előkészítése több évig tartott. A holland egészségügyi felügyelet már 2021-ben arra kérte a szakmai szervezeteket, hogy dolgozzanak ki megoldást a kérdés rendezésére.

A kezdeményezés ugyanakkor politikai vitát váltott ki. 

A határozottan abortuszellenes Református Politikai Párt (SGP) felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a parlament nem kapott előzetes tájékoztatást a kísérleti programról. Diederik van Dijk parlamenti képviselő kérdéseket nyújtott be Sophie Hermans egészségügyi miniszterhez, és társadalmi, illetve politikai vitát sürgetett.

A holland egészségügyi minisztérium közölte: június 1-jén értesült a programról. Álláspontja szerint a kísérleti projekt célja a meglévő ellátás fejlesztése és hozzáférhetőbbé tétele, összhangban az egészségügyi szakemberek jogszabályokban rögzített feladataival.

Nyitókép: MTI/Antonio Bat

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. július 14. 21:57
A már tömeges akasztásorkra is készülő tiszafostos - mert biztos nem csak úgy ok nélkül hergelte fel a tömeges akasztások követelésére a proli csürhéjét - az ilyesmi biztos nagyon megtetszik neki. Majd a már rég megszületettekre is, amolyan tiszaros s Alaptörvényesen kiterjeszti. Akiknek ha nem tetszik, azok lesznek a bitófán az elsők, de ahogy a komcsik is hamar, hamar eljut még a sajátjai akasztgatásáig is.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. július 14. 21:46
Milyen érdekes, hogy folyton csak a fehér embert akarják abortálni, eutanáziával is eltenni láb alól. Az meg eszük ágában sincs, pl Afrikában legalább kotont osztogatni, hanem inkább a népességük növekedését segélyezve, elősegítemi.
Válasz erre
0
0
Szerintem
•••
2026. július 14. 21:36 Szerkesztve
Kismillió, mindenki számára elérhető fogamzás gátlás létezik. Hogy van az, hogy az állítólag civilizált Európában emberek tömegei ezek szerint egyiket se ismerik, vagy szarnak rá és nem alkalmazzák, nem élnek velük. Majd agyoncsatpják a gyerekeiket, ahogy haladnak ezzel libisk és már hamar a már megszületettekig is? Mint ahogy már macskák kölykeit se szabad, ha mégse tetszik nekik a megszületésük, megúnják a gyerekeiket?
Válasz erre
0
0
macska
2026. július 14. 21:35
OLGV - Szűz Mária Kórház... szomorú.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!