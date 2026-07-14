A kései abortusszal kísérleteznek Hollandiában

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Az ilyen, egészségügyi indok nélküli késői abortuszok különösen érzékeny kérdésnek számítanak, mivel a 24. hét körül a magzat már életképes lehet. A kezdeményezés politikai vitát váltott ki.
Kísérleti programot indított az amszterdami OLVG kórház a terhesség 22. és 24. hete közötti abortuszok elvégzésére, míg több más holland kórház is vizsgálja a csatlakozás lehetőségét – írta az NlTimes hírportál a holland szülészeti és nőgyógyászati társaság (NVOG) bejelentésére hivatkozva.
Hollandiában a terhesség 24. hetéig legális az abortusz, azonban a 22. és 24. hét közötti terhességmegszakításokat a gyakorlatban ritkán végzik el. Az ilyen, egészségügyi indok nélküli késői abortuszok különösen érzékeny kérdésnek számítanak, mivel
a 24. hét körül a magzat már életképes lehet. Az NVOG szerint nem ritka, hogy a magzat életjeleket mutat a beavatkozás során.
A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a késői abortusz a jelenlegi jogszabályok alapján is törvényes egészségügyi ellátásnak minősül, ezért indokolatlan, hogy a nőknek emiatt külföldre kelljen utazniuk. Az NVOG becslése szerint évente mintegy 225 nő szorul ilyen beavatkozásra szociális okokból. „Nem nagy esetszámokról van szó, hanem rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lévő várandós nőkről” – írta az NVOG.
A holland egészségügyi minisztérium adatai szerint 2024-ben több mint 39 ezer abortuszt végeztek az országban, ezek közül 331-et a 22. és 24. terhességi hét között. A statisztikák nem különböztetik meg, hogy ezekről egészségügyi vagy szociális indok alapján döntöttek-e.
A most induló kísérleti program keretében az OLVG négy, szociális indokkal kért terhességmegszakítást végez el a 22. és 24. hét között. Ez olyan eseteket jelent, amikor a terhesség nem kívánt vagy nem tervezett, de a magzat egészséges.
A kórház a program előkészítéseként három etikai konzultációt tartott. Arra a következtetésre jutottak, hogy az egészségügyi dolgozók egyéni lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadhatják a részvételt, ugyanakkor az intézménynek biztosítania kell az ellátást.
A program előkészítése több évig tartott. A holland egészségügyi felügyelet már 2021-ben arra kérte a szakmai szervezeteket, hogy dolgozzanak ki megoldást a kérdés rendezésére.
A kezdeményezés ugyanakkor politikai vitát váltott ki.
A határozottan abortuszellenes Református Politikai Párt (SGP) felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a parlament nem kapott előzetes tájékoztatást a kísérleti programról. Diederik van Dijk parlamenti képviselő kérdéseket nyújtott be Sophie Hermans egészségügyi miniszterhez, és társadalmi, illetve politikai vitát sürgetett.
A holland egészségügyi minisztérium közölte: június 1-jén értesült a programról. Álláspontja szerint a kísérleti projekt célja a meglévő ellátás fejlesztése és hozzáférhetőbbé tétele, összhangban az egészségügyi szakemberek jogszabályokban rögzített feladataival.
Nyitókép: MTI/Antonio Bat