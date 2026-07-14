A kései abortusszal kísérleteznek Hollandiában

A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a késői abortusz a jelenlegi jogszabályok alapján is törvényes egészségügyi ellátásnak minősül, ezért indokolatlan, hogy a nőknek emiatt külföldre kelljen utazniuk. Az NVOG becslése szerint évente mintegy 225 nő szorul ilyen beavatkozásra szociális okokból. „Nem nagy esetszámokról van szó, hanem rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lévő várandós nőkről” – írta az NVOG.

A holland egészségügyi minisztérium adatai szerint 2024-ben több mint 39 ezer abortuszt végeztek az országban, ezek közül 331-et a 22. és 24. terhességi hét között. A statisztikák nem különböztetik meg, hogy ezekről egészségügyi vagy szociális indok alapján döntöttek-e.

A most induló kísérleti program keretében az OLVG négy, szociális indokkal kért terhességmegszakítást végez el a 22. és 24. hét között. Ez olyan eseteket jelent, amikor a terhesség nem kívánt vagy nem tervezett, de a magzat egészséges.