Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Elárulta a Fidesz, mit keresett Orbán Viktor a TEK központjában

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást – ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója.