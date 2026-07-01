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kórház Magyar Péter egészségügy

Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

2026. július 01. 09:01

Az egészségügyi szakértő július 1-től tölti be a posztot.

2026. július 01. 09:01
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Tótth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök – olvasható a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben.

Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba

– áll a dokumentumban.

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 20 komment

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Sorrend:
madre79
2026. július 01. 11:35
Azért zirci kórház nem olyan, mint egy országos intézmény, mentős meg az orvosok jó része volt egyetemista korába. Az hogy Norvégiában járt a doki nem tudom mennyire számít Magyarországon. Totál más minden akár pro vagy kontra. MP abbahagyhatná a királyosdit, mert nem alkalmas sem királynak sem egyébnek, de a hóhér munka úgy látszik kézre áll neki!
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0
0
fullfater
2026. július 01. 11:17
Fasza globalista ügynök lényegtelen poszton. Tanulság: minden legkisebb pozíciót is elfoglalni terveznek.
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3
0
namégmitnem
2026. július 01. 11:01
Ex-sikkasztó? IDEÁLIS TSZ-KINEVEZETT!!!!!
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3
0
Belamy88
2026. július 01. 10:59
Ezt a bűnbandát, élén a sikkasztó, kiugrott álpap Tarral, a tébolyult tróger Néróval és a "Hegedűs a háztetőn" tekergő bohóccal nagyon hamar el kell takarítani, különben kicsengettek ennek az országnak. Ébresztő, magyarok!
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5
0
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