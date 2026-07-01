Magyar Péter kinevezte az új országos kórház-főigazgatót

Sulyok Tamás aláírta a kedden elfogadott törvényeket
Nem nő a polgármesterek fizetése és július 15-től megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Az egészségügyi szakértő július 1-től tölti be a posztot.
Tótth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök – olvasható a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben.
Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba
– áll a dokumentumban.
(MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt