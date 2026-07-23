Ilyen még nem volt: négyesikrek születtek Csíkszeredában

Négyesikrek születtek Csíkszeredában: három kislány és egy kisfiú kedden 11:39-kor, császármetszéssel jött világra. Az újszülöttek és édesanyjuk is jól vannak – közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

A székelyföldi egészségügyi intézmény történetében most először születtek négyesikrek – írta a kórház a közösségi oldalán közzétett közleményében.

A tájékoztatás szerint a négy kisbabának egy 31 éves, málnásfürdői édesanya adott életet. A várandósság mesterséges megtermékenyítés eredményeként jött létre.