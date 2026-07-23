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édesanya csík kórház világ

Ilyen még nem volt: négyesikrek születtek Csíkszeredában

2026. július 23. 21:22

3:1

2026. július 23. 21:22
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Négyesikrek születtek Csíkszeredában: három kislány és egy kisfiú kedden 11:39-kor, császármetszéssel jött világra. Az újszülöttek és édesanyjuk is jól vannak – közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

A székelyföldi egészségügyi intézmény történetében most először születtek négyesikrek – írta a kórház a közösségi oldalán közzétett közleményében.

A tájékoztatás szerint a négy kisbabának egy 31 éves, málnásfürdői édesanya adott életet. A várandósság mesterséges megtermékenyítés eredményeként jött létre.

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Az újszülöttek – Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge – 740, 810, 750, illetve 750 grammos születési súllyal látták meg a napvilágot. Mind a négy csecsemő intenzív terápiás ellátásra szorult, ezért a Brassói Klinikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kórházba szállították őket.

A négyesikrek légzéstámogatást kapnak, állapotuk ugyanakkor stabil. Édesanyjuk szintén jól van, jelenleg a csíkszeredai kórházban lábadozik.

A kórház kiemelte: a négyesikrek világra segítése és ellátása rendkívüli szakmai felkészültséget, összehangolt munkát és példaértékű együttműködést igényelt a szülészeti és az újszülöttgyógyászati osztály munkatársaitól.

(MTI)

Nyitókép: Csíkszereda, 2026. július 4.
Népviseletbe öltözött lányok, asszonyok és fiúk és férfiak közös csoportképe az Ezer Székely Leány Napja rendezvényen az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben, a hármashalom oltár előtt 2026. július 6-án.
Fotó: MTI/Veres Nándor

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Bogdán
2026. július 23. 23:38
Erő, egészség az egész családnak. A Székely babáknak gyors súly gyarapodást! Isten áldja meg őket! Ez egy csodajel!!!!
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0
1
néhai Ch.Pilot
2026. július 23. 22:11
Isten áldja meg az egész családot! (Ha még nem volt ilyen, akkor remélem, ez valami csodajel a magyarság számára!)
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4
1
24fokos32
2026. július 23. 22:01
Gratulálunk a családnak! Isten éltesse a kis székely honlegényt és honleánykákat! Éljen a bőséges magyar gyermekáldás itthonban és külhonban!
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4
1
kobi40
2026. július 23. 21:46
Gratulálok! Jó egészséget az Anyukának és a kis székelyeknek! 👍👍👍👍
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3
0
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