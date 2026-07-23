Ilyen még nem volt: négyesikrek születtek Csíkszeredában

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Négyesikrek születtek Csíkszeredában: három kislány és egy kisfiú kedden 11:39-kor, császármetszéssel jött világra. Az újszülöttek és édesanyjuk is jól vannak – közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
A székelyföldi egészségügyi intézmény történetében most először születtek négyesikrek – írta a kórház a közösségi oldalán közzétett közleményében.
A tájékoztatás szerint a négy kisbabának egy 31 éves, málnásfürdői édesanya adott életet. A várandósság mesterséges megtermékenyítés eredményeként jött létre.
Az újszülöttek – Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge – 740, 810, 750, illetve 750 grammos születési súllyal látták meg a napvilágot. Mind a négy csecsemő intenzív terápiás ellátásra szorult, ezért a Brassói Klinikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kórházba szállították őket.
A négyesikrek légzéstámogatást kapnak, állapotuk ugyanakkor stabil. Édesanyjuk szintén jól van, jelenleg a csíkszeredai kórházban lábadozik.
A kórház kiemelte: a négyesikrek világra segítése és ellátása rendkívüli szakmai felkészültséget, összehangolt munkát és példaértékű együttműködést igényelt a szülészeti és az újszülöttgyógyászati osztály munkatársaitól.
(MTI)
Nyitókép: Csíkszereda, 2026. július 4.
Népviseletbe öltözött lányok, asszonyok és fiúk és férfiak közös csoportképe az Ezer Székely Leány Napja rendezvényen az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben, a hármashalom oltár előtt 2026. július 6-án.
Fotó: MTI/Veres Nándor