Olybá tűnik, tele vagyunk futóbolondokkal. Mert, s ezt is kevéssé hangsúlyozzuk, a természethez való viszonyunk esztétikai is. Nem mindegy, mi tetszik; kivált az nem, hogy mi viszolyogtat. Amit nem érzünk szépnek, azt átalakítjuk olyanná, ami már tetszik, vagy egyszerűen megsemmisítjük. Márpedig a giliszta kevesek számára szép. Nekem sem, de esztétikai ítéleteim vezérfonalát igyekszem egyfajta transzcendenciához igazítani: szép az, ami illeszkedik a dolgok eredendő rendjéhez. A giliszta illeszkedik.

Meglepő lehet, de Kárpát-medencei fajaik száma megközelíti a hatvanat, méretükben és szelvényeik számában is változók. Leginkább a közönséges földigilisztával találkozhatunk, róla szólt a citált beszéd is. Magányos élőlény, vagyis ha egy jó állapotú talajban sok van belőle, akkor azok a példányok legfeljebb szomszédok, de nem egy törzs, család vagy valamiféle gilisztaközösség tagjai. Ha sokan vannak, akkor csendes időben hallani, ahogyan rágnak. Nélkülük a föld halott, a föld nélkül pedig az ember.

Segíthetjük őket, ha nem bolygatjuk a talajt. Az ember mindenekelőtt bolygató lény. Mindig alakít, formál, csinál, úgyszólván nyughatatlan. A bolygat jelentése A magyar nyelv értelmező szótára szerint: valamit „nyugalmában, menetében rendsz. nem kívánt beavatkozásával zavar; feszeget, piszkál”. Az ember régóta bolygatja a világ rendjét. Beavatkozásaival újabb és újabb problémákat idéz elő, amiket aztán kétségbeesetten próbál kijavítani, általában azon a paradigmán belül maradva, amely magát a problémát létrehozta. Minden megoldásnak van praktikus, technikai és módszertani vetülete, így a talajeróziónak vagy épp a vízhiánynak is. De van elvi is.