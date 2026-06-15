Tradíció és rekonstrukció – Somogyi Győző halálára

Tegnap elhunyt Somogyi Győző Munkácsy- és Kossuth-díjas képzőművész, a Nemzet Művésze. A díjak megtisztelők és megérdemeltek, Somogyi halála kapcsán azonban mégsem ezek mentén szeretnék merengeni, hanem más mentén. 2022 tavaszán jártam nála Salföldön. Elég komplikált volt összehozni az interjút, többek között azért, mert Somogyi nem használt internetet, és a (buta)telefonját is csak akkor vette fel, amikor akarta. Amiben mélyen igaza volt egyébként. Üldögéltünk a műtermében, nézelődtünk a gazdaságában. Nagyjából másfél órát beszélgettünk, és csak az interjú végén vettem észre, hogy az utolsó félórát a diktafonom már nem rögzítette, mert időközben lemerült. Mivel nem használt netet, az sem volt opció, hogy a beszélgetés legépelt szövegét elküldöm neki emailben. Ki kellett nyomtatni és elküldeni postán, vagy egy ismerősön keresztül. És itt akadt el sajnálatosan a történet, aminek a vége az lett, hogy az interjú soha nem jelent meg nyomtatásban.

Jól emlékszem a műteremre, a konyhára, a verandára. De leginkább az atmoszférára, a miliőre. Olyan ház volt és olyan kert, ahol jó lenni.

Somogyi munkássága összetéveszthetetlenül karakteres, ezer közül is felismerni egy-egy festményét vagy grafikáját. Harsány színek (egyesek szerint túlságosan is), és valamiféle naiv ránézés a dolgokra, tájakra, arcokra és jelenségekre. Naiv és együgyű. Ezeket a kifejezéseket leginkább negatív értelemben szokták használni, de Somogyi esetében nem erről van szó. De még mennyire, hogy nem. Naiv, amennyiben gyermeki lelkületű és intenzíven rácsodálkozó, és együgyű, amennyiben egy-ügyű: Somogyinak ugyanis (mint minden magát komolyan vevő szellemi embernek) egész életében egy ügye volt. Valami olyasmi, amit most nevezzünk a létezés helyreállítására tett jelentékeny kísérletnek. A korszakot, amelyben élete nagy részét töltötte, egyszerűen illegitimnek tekintette. Számára nem jelentett semmit. Az államszocialista diktatúra uralmát egyszerűen nem ismerte el. Ahogy azt sem, ami az úgynevezett rendszerváltás után következett. Lényegileg azt is illegitimnek tartotta. Amiben szintén mélyen igaza volt.