„A tömegmédia a szemünk előtt mérkőzik meg az új digitális kaleidoszkóppal, az utóbbi ugyanis mostanra érte el azt a kritikus tömeget, amivel megelőzi fontosságában az előbbit.

A magyar közéleti újságírás dolgát igencsak megnehezíti az a tény, hogy mára már végképp nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett közéletről. Ami úgynevezett történés az országban, az nem mindenki által ugyanúgy megélt vagy megfigyelt valóság – és még az interpretáció sem azonos. Nincs közös alap.