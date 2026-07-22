Hétvégi orvlövészek és hullámzó horizont a víz alatt – Libri-könyvajánló

Guido Salvini vizsgálóbíró előszavában úgy fogalmaz: Gavazzeni könyve túlmutat a háborús tudósítás keretein. Nemcsak azt tárja fel, miként működött a szarajevói orvlövészek terrorja, hanem azt is, milyen hosszú és bizonytalan út vezet az igazságszolgáltatásig, amikor az idő múlásával a bizonyítékok megkopnak, a tanúk eltűnnek, az elkövetők pedig egyre nehezebben vonhatók felelősségre. A szerzőt az a kérdés vezette, miként történhetett meg, hogy emberek szórakozásból, hétvégi elfoglaltságként vadásztak a város lakóira.

A Hétvégi orvlövészek több okból is nyugtalanító olvasmány. Szarajevó nincs messze tőlünk, ostroma pedig alig három évtizede zajlott, mégis hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mintha egy távoli korszak vagy egy másik kontinens története lenne. Gavazzeni könyve éppen ezt a távolságérzetet számolja fel: arra figyelmeztet, hogy a közelmúlt egyik legsúlyosabb tragédiája Európa szívében történt, a következményeket pedig nem kerülhetik el a bűnösök.