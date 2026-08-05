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rendszer magyarország vízlépcső duna

A természetvédők és a mérnökök vitája közben a Duna medre tovább mélyült, ami ma már fontos hazai létesítmények működését is veszélyezteti

2026. augusztus 05. 08:04

Mi is a helyzet a dunai vízlépcsőkkel?

2026. augusztus 05. 08:04
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A magyar vízgazdálkodás és az energiabiztonság problémái évtizedek óta összefonódnak a bős–nagymarosi beruházás politikai örökségével. Ennek következményei különösen akkor válnak láthatóvá, amikor a Duna vízállása Paksnál kritikusan alacsony szintre süllyed. Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a G7-en megjelent írásában azt állítja, hogy a beruházás 1989-es leállítása után a vízlépcsők ügye szakmai kérdésből politikai jelkép lett. 

A természetvédők és a mérnökök vitája közben a Duna medre tovább mélyült, ami ma már fontos hazai létesítmények működését is veszélyezteti.

A folyamatot a mérnökök régóta mérik és modellezik. Az adatok szerint Paksnál a medián vízállás negyven év alatt több mint egy méterrel csökkent. A szakma mégsem képviselte elég határozottan az aktív vízszintszabályozás szükségességét. A vízlépcsőkkel kapcsolatos politikai indulatok miatt inkább olyan részmegoldások kerültek előtérbe, mint a kotrás, a szivattyúzás vagy a mederszabályozás. Ez a bizonytalanság az egymást követő kormányoknak is kedvezett. Nem kellett olyan döntéseket hozniuk, amelyek túlmutatnak egy választási cikluson, és hosszú időre meghatározzák a Duna magyarországi szakaszának kezelését.

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A nagymarosi terv valóban súlyos szakmai és politikai hibákat hordozott. Wagner szerint ebből mégsem következik, hogy minden vízlépcső eleve elfogadhatatlan. Egy folyami beavatkozás megváltoztatja a környezetet, de a következményeit elsősorban a tervezés és a kivitelezés minősége határozza meg. A természetvédelmi szempontokat ezért konkrét követelményekként kell beépíteni a tervekbe. Ilyen lehet a halak átjárásának biztosítása, a talajvízszint védelme, valamint az élőhelyek és a biodiverzitás megőrzése. Ezek teljesítése a korszerű mérnöki megoldások alapfeltétele kell hogy legyen.

Magyarország helyzete európai összehasonlításban is sajátos. 

A Duna ausztriai szakaszán kilenc vízlépcső működik, a román–szerb határon pedig két nagy létesítmény szabályozza a folyót és termel villamos energiát. Magyarország a saját folyószakaszán nem épített ki hasonló rendszert. A felsőbb szakaszokon működő duzzasztók közben visszatartják a hordalék egy részét, ami hozzájárulhat a magyarországi meder mélyüléséhez. Az ország így viseli a rendszer hátrányait, miközben a vízszintszabályozásból és az energiatermelésből származó előnyöket nem használja ki.

A Paksnál mért mínusz 131 centiméteres vízállás, valamint a romániai csernavodai atomerőmű egyik blokkjának aszály miatti leállítása azt mutatja, hogy a kérdés közvetlenül érinti az energiaellátás biztonságát. Wagner Ernő ezért egy többcélú dunai vízvisszatartási és vízszintszabályozási program előkészítését sürgeti. Ennek része lehetne egy Paks alatti, Fajsz térségébe tervezett duzzasztómű független és korszerű megvalósíthatósági vizsgálata.

A Duna vízszintjének csökkenését ideiglenesen lehet kotrással, szivattyúzással és más műszaki beavatkozásokkal kezelni. Ezek azonban nem pótolják a hosszú távú vízgazdálkodási döntéseket. Ha Magyarország nem alakít ki olyan rendszert, amely képes a vizet a megfelelő helyen és időben visszatartani, egyre nehezebbé válik az ivóvízbázisok, a mezőgazdaság, a hajózás és az energiatermelés biztonságának fenntartása.

Nyitókép: A Duna a rendkívül alacsony vízállásnál Dunaszentbenedek közelében 2026. július 31-én
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
statiszta
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2026. augusztus 05. 09:59 Szerkesztve
Azért azt megnéztem volna, hogy a libsi hülyék mit műveltek volna egy vízlépcső építési kísérletnél. Fegyőr Bandi fel-alá zuhanyozta volna a szopórollerét, Jámbor Bandi meg behívta volna az antifá-t. Most éppen jobb kézzel vízlépcsőt akarnak (végig) örökre; bal kézzel meg az amúgy is 30 fokhoz közelítő Dunát féltik egy 500 méteres szakaszon Paksnál a 30 foktól pár hétig. :) Európa jelenlegi felmelegedése tény, de hogy ez meddig megy (ha a felmelegedés bebax a Golf áramlatnak, akkor lehűlés lesz), ha megy tovább és hogy ez tartósan jár-e csapadékcsökkenéssel (temérdek tengervízfelület miatt) arról fingjuk sincs.
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Agricola
2026. augusztus 05. 09:49
Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a G7-en megjelent írásában azt állítja, hogy a beruházás 1989-es leállítása után a vízlépcsők ügye szakmai kérdésből politikai jelkép lett. A természetvédők és a mérnökök vitája közben a Duna medre tovább mélyült, ami ma már fontos hazai létesítmények működését is veszélyezteti. A Duna ausztriai szakaszán kilenc vízlépcső működik, Szlovákiában Bősnél egy. a román–szerb határon pedig két nagy létesítmény szabályozza a folyót és termel villamos energiát. Józan emberek ott belátták hogy mi racionális, nálunk is voltak aki nelátták, hogy nálunk Nagymarosnál is szükség van egy erőműre, nálunk a hülyeség győzött. A felsőbb szakaszokon működő duzzasztók közben visszatartják a hordalék egy részét, ami hozzájárulhat a magyarországi meder mélyüléséhez. Az ország így viseli a rendszer hátrányait, miközben a vízszintszabályozásból és az energiatermelésből származó előnyöket nem használja ki.
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ihavrilla
2026. augusztus 05. 09:30
Csodálatos. Az a baj, hogy nem épült egy magyar Hoover-gát. Földtan, földrajz, statika, létező valami, talán jó lenne figyelembe is venni.
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nemecsek-3
2026. augusztus 05. 09:30
Nem tudom én látom-e úgy, hogy e "szakértő" nyilatkozatból csöpög a politika?
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