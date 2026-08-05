A magyar vízgazdálkodás és az energiabiztonság problémái évtizedek óta összefonódnak a bős–nagymarosi beruházás politikai örökségével. Ennek következményei különösen akkor válnak láthatóvá, amikor a Duna vízállása Paksnál kritikusan alacsony szintre süllyed. Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a G7-en megjelent írásában azt állítja, hogy a beruházás 1989-es leállítása után a vízlépcsők ügye szakmai kérdésből politikai jelkép lett.

A természetvédők és a mérnökök vitája közben a Duna medre tovább mélyült, ami ma már fontos hazai létesítmények működését is veszélyezteti.

A folyamatot a mérnökök régóta mérik és modellezik. Az adatok szerint Paksnál a medián vízállás negyven év alatt több mint egy méterrel csökkent. A szakma mégsem képviselte elég határozottan az aktív vízszintszabályozás szükségességét. A vízlépcsőkkel kapcsolatos politikai indulatok miatt inkább olyan részmegoldások kerültek előtérbe, mint a kotrás, a szivattyúzás vagy a mederszabályozás. Ez a bizonytalanság az egymást követő kormányoknak is kedvezett. Nem kellett olyan döntéseket hozniuk, amelyek túlmutatnak egy választási cikluson, és hosszú időre meghatározzák a Duna magyarországi szakaszának kezelését.