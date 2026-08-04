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fiala jános bodacz balázs hajdú gábor Magyar Péter közmédia médiapiac

Fiala János: Magyar Péter hülyét csinált Bodacz Balázsból, akinek ezért le kell mondania

2026. augusztus 04. 19:08

Fiala János enyhén szólva is határozott véleményt fogalmazott meg Bodacz helyzetével kapcsolatban.

2026. augusztus 04. 19:08
Bodacz Balázs

„Ha lett volna reakció, akkor Bodacz Balázs már lemondott volna. [...] Hülyét csináltak belőle. Konkrétan hülyét csináltak belőle, hülyét csináltak a teljes magyar televízió vezetőségéből”

– közölte Fiala János riporter a Médiapiac című műsorban az Index cikke szerint.

Mint ismert, a megújuló közmédia augusztus második felében új arculattal indítja el az M1 Híradót, amelynek főszerkesztője Hajdú Gábor lett volna. A műsorvezetők között pedig több mint tíz év után visszatért volna Borsa Miklós is.

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A kinevezéseket a Telex is megírta, valamint Facebookon is megosztották „A Mészáros-csoportnál, Hír TV-nél, Echo TV-nél dolgozott a közmédia Híradójának új vezetője” – címmel. Magyar Péter miniszterelnök pedig így kommentálta a bejegyzést:

nem hinném…

A kommentet annak fényében írta, hogy a kormány korábban többször is hangsúlyozta, nem szólnak bele a közmédia tevékenységébe.

A kormányfő hozzászólását követően pedig fordulat történt a tervezett vezetőváltásban: az MTVA kedden közölte, hogy visszavonta a korábban bejelentett főszerkesztő, Hajdú Gábor és a műsorvezető, Borsa Miklós megbízását. A közmédia szerint a megújuló hírszolgáltatásnak »vissza kell állítania a társadalom bizalmát«, és az átmeneti időszakban is olyan médiát kívánnak működtetni, amely megfelel a társadalmi igényeknek – olvasható az Index cikkében.

(Nyitókép forrása: Facebook)

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Összesen 79 komment

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johannluipigus
2026. augusztus 04. 20:53
@fernandvix "Segítek vén buzi a természetes inteligencia nálam való" Még mindig intelligencia, maga szerencsétlen tiszaros balfácán. Mindig vonzottam a hülyéket, de most már kurvára elegem van belőlük.
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Globalfake
2026. augusztus 04. 20:51
ez a rohadt kis rejszolós buzi egész este a fészbúk előtt ücsörög és görgeti az oldalakat ahelyett hogy felépítene az agyában egy viziót ami a haza hasznára lenne, de ez kenguruarcú csicska csak ül és tekergeti az oldalakat amig rá nem borul a laptopjára hajnalban...
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0
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fernandvix
2026. augusztus 04. 20:46
johannluipigus 2026. augusztus 04. 20:27 Segítek vén buzi a természetes inteligencia nálam való.
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mnmn
2026. augusztus 04. 20:35
Bodaczzal tudatosították, hogy ő ugyan "függetlenobjektív", de azért csak egy csicska, amit azonnal tudomásul is vett.
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