Fiala János: Magyar Péter hülyét csinált Bodacz Balázsból, akinek ezért le kell mondania

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Fiala János enyhén szólva is határozott véleményt fogalmazott meg Bodacz helyzetével kapcsolatban.
„Ha lett volna reakció, akkor Bodacz Balázs már lemondott volna. [...] Hülyét csináltak belőle. Konkrétan hülyét csináltak belőle, hülyét csináltak a teljes magyar televízió vezetőségéből”
– közölte Fiala János riporter a Médiapiac című műsorban az Index cikke szerint.
Mint ismert, a megújuló közmédia augusztus második felében új arculattal indítja el az M1 Híradót, amelynek főszerkesztője Hajdú Gábor lett volna. A műsorvezetők között pedig több mint tíz év után visszatért volna Borsa Miklós is.
A kinevezéseket a Telex is megírta, valamint Facebookon is megosztották „A Mészáros-csoportnál, Hír TV-nél, Echo TV-nél dolgozott a közmédia Híradójának új vezetője” – címmel. Magyar Péter miniszterelnök pedig így kommentálta a bejegyzést:
nem hinném…
A kommentet annak fényében írta, hogy a kormány korábban többször is hangsúlyozta, nem szólnak bele a közmédia tevékenységébe.
A kormányfő hozzászólását követően pedig fordulat történt a tervezett vezetőváltásban: az MTVA kedden közölte, hogy visszavonta a korábban bejelentett főszerkesztő, Hajdú Gábor és a műsorvezető, Borsa Miklós megbízását. A közmédia szerint a megújuló hírszolgáltatásnak »vissza kell állítania a társadalom bizalmát«, és az átmeneti időszakban is olyan médiát kívánnak működtetni, amely megfelel a társadalmi igényeknek – olvasható az Index cikkében.
(Nyitókép forrása: Facebook)