Fiala János: Magyar Péter hülyét csinált Bodacz Balázsból, akinek ezért le kell mondania

A kinevezéseket a Telex is megírta, valamint Facebookon is megosztották „A Mészáros-csoportnál, Hír TV-nél, Echo TV-nél dolgozott a közmédia Híradójának új vezetője” – címmel. Magyar Péter miniszterelnök pedig így kommentálta a bejegyzést:

nem hinném…

A kommentet annak fényében írta, hogy a kormány korábban többször is hangsúlyozta, nem szólnak bele a közmédia tevékenységébe.