Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult – közölte a HungaroMet Zrt. kedden Facebook-oldalán.

Azt írták: Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.

A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget – jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek.