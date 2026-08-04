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Európát továbbra is a hőség jellemzi.
Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult – közölte a HungaroMet Zrt. kedden Facebook-oldalán.
Azt írták: Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.
A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget – jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek.
A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év huszadik olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot. Erre korábban még nem volt példa, 1995-ben 19 ilyen nap volt – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: Pexels