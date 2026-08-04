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időjárás magyarország hőség hőmérséklet

Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa

2026. augusztus 04. 10:28

Európát továbbra is a hőség jellemzi.

2026. augusztus 04. 10:28
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Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius-fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius-fok között alakult – közölte a HungaroMet Zrt. kedden Facebook-oldalán.

Azt írták: Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius-fok felett alakult a maximum-hőmérséklet.

A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget – jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek.

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A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év huszadik olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot. Erre korábban még nem volt példa, 1995-ben 19 ilyen nap volt – áll a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: Pexels

 

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
nemmondom-3
2026. augusztus 04. 13:14
Tényleg meleg van. Nem is engedélyezték 19.30 után a DVTK - saját stadionjában - Szentlőrinc elleni mérkőzést. Most terveznek egy Hapoel Tel-Aviv - Katowice mérkőzést engedélyezni aug.6-án 20 órai kezdettel itt a DVTK stadionjában, feltételezem villanyfény mellett. Biztos emlékeznek többen a legutóbbi ilyen engedélyezett meccs utáni szeméthegyekre a stadiontól a Kiliánig.
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0
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nemmondom-3
2026. augusztus 04. 12:54
Fura egy cím. Talán Mo-on volt a legmelegebb időrájás.
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1
0
mzsmnb
2026. augusztus 04. 12:21
Előnye is van. Majd hozzánk jönnek nyaralni a pénzes skandinávok. Mallorcán lehúzhatják a rolót.
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0
1
google-2
2026. augusztus 04. 12:07
Az éghajlat is alkalmazkodik a migránsokhoz és a melegekhez, hogy legyen elég meleg nekik.
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