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mtva Magyar Péter m1 közmédia

A miniszterelnök, ismétlem: a MINISZTERELNÖK saját kezűleg kirúgta az M1 leendő hírterületi vezetőit a független közmédiától

2026. augusztus 04. 11:12

Úgy, hogy még egy percet sem híradóztak kinevezésük óta.

2026. augusztus 04. 11:12
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
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„A miniszterelnök, ismétlem: a MINISZTERELNÖK saját kezűleg kirúgta az M1 leendő hírterületi vezetőit a független közmédiától. Úgy, hogy még egy percet sem híradóztak kinevezésük óta.

Akik erre szavaztatok, élvezzétek a show-t. Olyan kormányzati kontroll lesz az új közmédián, amilyet a világ nem látott még. Mondom ezt úgy, hogy egy-két vezetői kinevezésnek egyébként még örültem is. De tökmindegy, az MTVA vezérigazgatója, intendánsa, minden csatornaigazgatója és főszerkesztője Magyar Péter, további jó filmezést kívánok.”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 40 komment

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Sorrend:
ittésmost
•••
2026. augusztus 04. 13:29 Szerkesztve
Biztos beszólt a Pankotai, ezért saját kezűleg... nem saját-lábulag kirúgta az illetőket.
Válasz erre
2
0
madre79
2026. augusztus 04. 13:18
Az rtl szokott poros szobába járni, lehet hogy ez nem volt ott! Ursula kussol Wéberrel együtt, azt hiszik, hogy sikerült a mocskos összeesküvésük, pedig a java még most jön!
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7
0
google-2
2026. augusztus 04. 12:52
Jó filmezés lesz, viszont minket boldogít vele. Nem lehetne valaki mást? Mondjuk, az ápoló személyzetet?
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9
0
johannluipigus
•••
2026. augusztus 04. 12:51 Szerkesztve
@fernandvix "Még mindig ezzel házaltok? Kancsal Maris szerint a németeknél már net sincs nem csak fűtés" A lófasz házal ezzel, maga szerencsétlen tiszaros balfácán. Egy héten belül jegyre fogják adni az áramot, és elnézve a klímát, télen se számíthatunk sok jóra. Ráadásul poloska minden igyekezetével próbálja a ruszkiknál kinyitni a pofonládát, tehát a gáz is necces. Ezek után találjon ki valami értelmeset, nehogy a szar belefagyjon télen a felesége popsijába.
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10
0
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