„A miniszterelnök, ismétlem: a MINISZTERELNÖK saját kezűleg kirúgta az M1 leendő hírterületi vezetőit a független közmédiától. Úgy, hogy még egy percet sem híradóztak kinevezésük óta.

Akik erre szavaztatok, élvezzétek a show-t. Olyan kormányzati kontroll lesz az új közmédián, amilyet a világ nem látott még. Mondom ezt úgy, hogy egy-két vezetői kinevezésnek egyébként még örültem is. De tökmindegy, az MTVA vezérigazgatója, intendánsa, minden csatornaigazgatója és főszerkesztője Magyar Péter, további jó filmezést kívánok.”