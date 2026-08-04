Orosz sajtó Paks leállításáról: Magyarország az energiakatasztrófa szélén áll

A Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű teljes leállása fenyeget, ami a RIA Novosztyi elemzése szerint súlyos energiakrízist és a magyar hálózat sebezhetőségét jelzi. Magyarország és Románia egyszerre két energiakatasztrófa szélére került a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – írja az orosz sajtó, amit a VG szúrt ki.

Az orosz állami hírügynökség felidézte, hogy Magyar Péter energia-veszélyhelyzetet hirdetett, miután az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több reaktor leállítására kényszerült. A RIA elemzése szerint a Duna kritikus vízszintcsökkenése és felmelegedése miatt a reaktorok további üzemeltetése indokolatlanul magas kockázattal járt volna, mivel a hűtőrendszer biztonsága közvetlen veszélybe került. A tervezett leállás elkerülte az automatikus vészkapcsolást és az azzal járó, elhúzódó kényszerleállást – írják. Az orosz hírügynökség szerint Budapest és az MVM a kisebb kockázattal járó megoldást választotta, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.