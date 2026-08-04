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paksi atomerőmű románia Magyar Péter atomerőmű paks duna

Orosz sajtó Paks leállításáról: Magyarország az energiakatasztrófa szélén áll

2026. augusztus 04. 07:31

„Magyar úr, most hogy látja: még mindig túl drága?” – tette fel a kérdést a RIA Novosztyi, felidézve azt, hogy a magyar miniszterelnök korábban arról beszélt: felülvizsgálná a Paks II. beruházás orosz szerződését, mert szerinte a két új blokk építésének költsége indokolatlanul magas lehet.

2026. augusztus 04. 07:31
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A Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű teljes leállása fenyeget, ami a RIA Novosztyi elemzése szerint súlyos energiakrízist és a magyar hálózat sebezhetőségét jelzi. Magyarország és Románia egyszerre két energiakatasztrófa szélére került a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – írja az orosz sajtó, amit a VG szúrt ki.

Az orosz állami hírügynökség felidézte, hogy Magyar Péter energia-veszélyhelyzetet hirdetett, miután az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több reaktor leállítására kényszerült. A RIA elemzése szerint a Duna kritikus vízszintcsökkenése és felmelegedése miatt a reaktorok további üzemeltetése indokolatlanul magas kockázattal járt volna, mivel a hűtőrendszer biztonsága közvetlen veszélybe került. A tervezett leállás elkerülte az automatikus vészkapcsolást és az azzal járó, elhúzódó kényszerleállást – írják. Az orosz hírügynökség szerint Budapest és az MVM a kisebb kockázattal járó megoldást választotta, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.

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A RIA Novosztyi a cikk végén már nyíltan politikai üzenetet fogalmazott meg – mutat rá a Világgazdaság. Az orosz hírügynökség felidézte, hogy Magyar Péter korábban arról beszélt, felülvizsgálná a Paks II. beruházás orosz szerződését, mert szerinte a két új blokk építésének költsége indokolatlanul magas lehet.

Az orosz hírügynökség erre utalva gúnyos kérdéssel zárta írását: „Magyar úr, most hogy látja: még mindig túl drága?”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

 

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Összesen 84 komment

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fernandvix
2026. augusztus 04. 09:51
Paks2nek jutott volna Duna víz Paks1nek nem jutott. Orosz logika.
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fernandvix
2026. augusztus 04. 09:49
survivor 2026. augusztus 04. 08:39 • Szerkesztve Paks II VEGYES ( + hűtőtornyos ) HŰTESŰ lenne, mint Mohovice Figyelj dagadék. Mutass 1 olyan látványtervet Paks2ről ahol látszanak a hűtőtornyok.
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hunyadyt
2026. augusztus 04. 09:48
Három hónap "kormányzás" eredményei. Hát ez hamar ment. Hamarabb, mint várható volt. Ez még a gyugyónál is nagyobb balfasz. izgalmas négy év elé nézünk. Mondjunk köszönetet így utólag is a hárommmillió agyhalott lumpenprolinak, hogy ezt lehetővé tették.
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johannluipigus
2026. augusztus 04. 09:46
Poloskának elég volt cirka 3 hónap, hogy idegen érdekeket kiszolgálva lenullázza az országot. Ez nem csak új magyar csúcs, de nem zárom ki, hogy egyben világcsúcs is.
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