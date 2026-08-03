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celsius hungaromet zrt időjárás rekord melegrekord országos csúcs

Megdőlt a fővárosi melegrekord, az országos csúcsot három helyen is beállították

2026. augusztus 03. 19:17

A legenyhébb idő a Kékestetőn volt, ahol a hőmérséklet 29,9 Celsius-fokig emelkedett.

2026. augusztus 03. 19:17
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Előzetes adatok alapján megdőlt a fővárosi napi melegrekord, az országos rekordot pedig három mérőállomáson is beállították – közölte a HungaroMet Zrt.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn Újpesten 39,6 Celsius-fokot mértek, amellyel csaknem egy fokkal megdőlt a fővárosi napi rekord. Az eddigi csúcs 38,7 fok volt, amelyet 2017-ben szintén Újpesten regisztráltak.

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Az országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten is beállították, ahol egyaránt 40,1 Celsius-fokot mértek. Ez megegyezik a 2017-ben Békéssámsonon feljegyzett eddigi országos rekorddal.

A HungaroMet közlése szerint az országos napi átlagos csúcshőmérséklet hétfőn 37,7 fok körül alakult. A legenyhébb idő a Kékestetőn volt, ahol a hőmérséklet 29,9 Celsius-fokig emelkedett.

Nyitókép forrása: Facebook

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