Megdőlt a fővárosi melegrekord, az országos csúcsot három helyen is beállították

Előzetes adatok alapján megdőlt a fővárosi napi melegrekord, az országos rekordot pedig három mérőállomáson is beállították – közölte a HungaroMet Zrt.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn Újpesten 39,6 Celsius-fokot mértek, amellyel csaknem egy fokkal megdőlt a fővárosi napi rekord. Az eddigi csúcs 38,7 fok volt, amelyet 2017-ben szintén Újpesten regisztráltak.