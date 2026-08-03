Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer elemzés áram sebestyén géza paksi atomerőmű

Kijött az elemzés: a napenergia mentette meg a hazai áramszolgáltatást a teljes összeomlástól

2026. augusztus 03. 15:04

A rendszer csak azért tudta elkerülni a hálózati összeomlást, mert a semmiből egy olyan naperőművi kapacitás épült ki belföldön, amely a paksi atomerőmű termelésének több mint négyszeresét teszi ki.

2026. augusztus 03. 15:04
null

A déli órákban szinte teljes egészében a napenergiára támaszkodott a magyar villamosenergia-rendszer. Sebestyén Géza közgazdász a Facebook-oldalán közzétett elemzésében rámutatott, hogy a hazai áramszolgáltatás a mostani hálózati vészhelyzetben kizárólag az elmúlt tizenhat évben kiépített masszív naperőművi kapacitásoknak köszönhetően maradt stabil, miközben arra is figyelmeztetett, hogy 

a szélenergiára való hagyatkozás súlyos strukturális hiba lenne Magyarországon.

A közgazdász által ismertetett adatok szerint a kritikus déli csúcsidőszakban a hazai 8600 megawattos (MW) szolárkapacitás mindössze 42,8 százalékát használtuk fel, ami így is szinte teljesen lefedte a teljes magyarországi áramigényt. A kínálat fennmaradó részét 501 MW nettó import, 330 MW gázerőművi áram, 225 MW szénerőművi áram, 176 MW paksi atomenergia, 141 MW biomasszából származó áram, 10 MW vízenergia, valamint elhanyagolható mennyiségű, 1 MW alatti szélenergia tette teljessé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Sebestyén Géza hangsúlyozta, hogy az adatok egyértelműen igazolják az elmúlt másfél évtized energetikai fejlesztéseit. Mint írta, 

a rendszer csak azért tudta elkerülni a hálózati összeomlást, mert a semmiből egy olyan naperőművi kapacitás épült ki belföldön, amely a paksi atomerőmű termelésének több mint négyszeresét teszi ki. 

A közgazdász szerint ez a fejlesztési irány gazdasági szempontból most életmentő lépésnek bizonyult.

Az elemzés ugyanakkor éles kritikával illeti a szélenergia hazai erőltetését. Sebestyén rámutatott, hogy a szélcsendes időszakokban a meglévő szélkerekek hatásfoka minimális, a vizsgált déli órában például a teljes kapacitás alig 0,26 százalékát, kevesebb mint 1 MW áramot termeltek. A közgazdász kiszámolta: ha egy hasonló, szélcsendes napon szélenergiával szeretnénk elérni a szükséges 5 gigawattos (GW) termelési szintet, akkor a jelenlegi 325 MW-os magyar szélturbina-kapacitást közel hatezerszeresére kellene növelni. Ez azt jelentené, hogy minden meglévő szélkerék mellé 6000 újat kellene telepíteni, ami fizikailag kivitelezhetetlen és gazdaságilag is értelmezhetetlen koncepció lenne.

Nyitókép: Sebestyén Géza Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. augusztus 03. 15:44
Poloska hülyeségeket hord össze, senki nem meri mondani, hogy egy hülye seggfejdiktator!
Válasz erre
0
0
pandalala
•••
2026. augusztus 03. 15:37 Szerkesztve
Ja, és Spanyolországban a túlzott napenergiára támaszkodás miatt ment galyra a hálózat .... a második dágványnál már a franciák is kénytelenek voltak lekapcsolódni a spanyolokról, a túlterhelődés veszélye miatt ... Nem lehet stabil hálózatot csinálni megfelelő mennyiségű folyamatosan működő erőművek nélkül!! ....
Válasz erre
3
0
llancsi74
2026. augusztus 03. 15:32
De Kapitánynak már sikerült eladni egy napelem parkot a ppc-nek. Kezdődik a kiárusítás... energia válság ide,vagy oda...🤮🤮🤮🤮🤮
Válasz erre
5
0
Da Vinci
2026. augusztus 03. 15:31
Még jó, hogy a nagyokos efftársak szagértelmével felvásárolta a királyegyházi naperőművet egy görög energiaóriás. Hát ennyi esze van a kurmánynak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!