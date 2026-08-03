Kijött az elemzés: a napenergia mentette meg a hazai áramszolgáltatást a teljes összeomlástól

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A rendszer csak azért tudta elkerülni a hálózati összeomlást, mert a semmiből egy olyan naperőművi kapacitás épült ki belföldön, amely a paksi atomerőmű termelésének több mint négyszeresét teszi ki.
A déli órákban szinte teljes egészében a napenergiára támaszkodott a magyar villamosenergia-rendszer. Sebestyén Géza közgazdász a Facebook-oldalán közzétett elemzésében rámutatott, hogy a hazai áramszolgáltatás a mostani hálózati vészhelyzetben kizárólag az elmúlt tizenhat évben kiépített masszív naperőművi kapacitásoknak köszönhetően maradt stabil, miközben arra is figyelmeztetett, hogy
a szélenergiára való hagyatkozás súlyos strukturális hiba lenne Magyarországon.
A közgazdász által ismertetett adatok szerint a kritikus déli csúcsidőszakban a hazai 8600 megawattos (MW) szolárkapacitás mindössze 42,8 százalékát használtuk fel, ami így is szinte teljesen lefedte a teljes magyarországi áramigényt. A kínálat fennmaradó részét 501 MW nettó import, 330 MW gázerőművi áram, 225 MW szénerőművi áram, 176 MW paksi atomenergia, 141 MW biomasszából származó áram, 10 MW vízenergia, valamint elhanyagolható mennyiségű, 1 MW alatti szélenergia tette teljessé.
Sebestyén Géza hangsúlyozta, hogy az adatok egyértelműen igazolják az elmúlt másfél évtized energetikai fejlesztéseit. Mint írta,
a rendszer csak azért tudta elkerülni a hálózati összeomlást, mert a semmiből egy olyan naperőművi kapacitás épült ki belföldön, amely a paksi atomerőmű termelésének több mint négyszeresét teszi ki.
A közgazdász szerint ez a fejlesztési irány gazdasági szempontból most életmentő lépésnek bizonyult.
Az elemzés ugyanakkor éles kritikával illeti a szélenergia hazai erőltetését. Sebestyén rámutatott, hogy a szélcsendes időszakokban a meglévő szélkerekek hatásfoka minimális, a vizsgált déli órában például a teljes kapacitás alig 0,26 százalékát, kevesebb mint 1 MW áramot termeltek. A közgazdász kiszámolta: ha egy hasonló, szélcsendes napon szélenergiával szeretnénk elérni a szükséges 5 gigawattos (GW) termelési szintet, akkor a jelenlegi 325 MW-os magyar szélturbina-kapacitást közel hatezerszeresére kellene növelni. Ez azt jelentené, hogy minden meglévő szélkerék mellé 6000 újat kellene telepíteni, ami fizikailag kivitelezhetetlen és gazdaságilag is értelmezhetetlen koncepció lenne.
Nyitókép: Sebestyén Géza Facebook-oldala