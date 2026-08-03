Kijött az elemzés: a napenergia mentette meg a hazai áramszolgáltatást a teljes összeomlástól

A déli órákban szinte teljes egészében a napenergiára támaszkodott a magyar villamosenergia-rendszer. Sebestyén Géza közgazdász a Facebook-oldalán közzétett elemzésében rámutatott, hogy a hazai áramszolgáltatás a mostani hálózati vészhelyzetben kizárólag az elmúlt tizenhat évben kiépített masszív naperőművi kapacitásoknak köszönhetően maradt stabil, miközben arra is figyelmeztetett, hogy

a szélenergiára való hagyatkozás súlyos strukturális hiba lenne Magyarországon.

A közgazdász által ismertetett adatok szerint a kritikus déli csúcsidőszakban a hazai 8600 megawattos (MW) szolárkapacitás mindössze 42,8 százalékát használtuk fel, ami így is szinte teljesen lefedte a teljes magyarországi áramigényt. A kínálat fennmaradó részét 501 MW nettó import, 330 MW gázerőművi áram, 225 MW szénerőművi áram, 176 MW paksi atomenergia, 141 MW biomasszából származó áram, 10 MW vízenergia, valamint elhanyagolható mennyiségű, 1 MW alatti szélenergia tette teljessé.