Csak a test öregszik, a lélek nem – Blaskó Péter a Mandinernek

A pályája viszont a diploma után egyenesen alakult, sőt az egyetemes magyar színháztörténelem szempontjából fontos időszakok alakítója, résztvevője lehetett Miskolcon, a Katonában. Véletlen vagy tudatos döntések sorozata?

Mindkettőből egy kicsi. Nem hiszem, hogy létezik színészi pálya amplitúdók nélkül. Néha törvényszerűen meg kell szenvedni, de a lényeg, hogy a mélypontok ne megijesszenek, hanem tudjunk tanulni belőlük. Mint Ádám a Tragédiában, akinek ez az örök nekiveselkedés, újra és újra felállás a rendelt sorsa: nem feladni, folyton menni tovább, még ha reménytelennek tűnik is a helyzet. Egyszerűbben, meg kell vizsgálni a kudarcok okait, leszűrni a tanulságokat, felismerni, ha eljött az ideje a változtatásnak, és tenni is érte a magunk eszközeivel. Nekem, hála a Jóisten segítségének, általában volt ehhez érzékem, időben beláttam, ha valahol betöltöttem a feladatomat, és továbbléptem. De ezt is a színészetnek köszönhetem, ami voltaképpen nem más, mint egy soha véget nem érő menetelés az önmegismerés útján – a szerepeken keresztül. Állandó rácsodálkozás arra, hogy jé, még ez is ott van bennem. A szörnyeteg, a gonosz, az irigy, a féltékeny, a bohóc, a bölcs, a megértő – ez mind én vagyok? És ezzel együtt

a színészet gyógyszer is, hiszen olyan dolgokat élhetek ki a színpadon, amelyek felszabadítanak, feloldanak, megtisztítják a lelkemet.

Szokta idézni Törőcsik Marit, aki egyszer azt mondta, ha egy színésznek van három-négy olyan szerepe, amelyre úgy tud emlékezni, hogy ott tízest lőtt, nyugodt lehet az életét illetően – igaz, később módosított öt-hatra. Önnek van ilyen lista a fejében?

Amikor egy év kecskeméti kitérő után 1979-ben visszakerültem Miskolcra, a teátrum egésze számára is fantasztikus, felívelő időszak vette kezdetét Csiszár Imre vezetésével. Akkor játszottam el a Peer Gynt címszerepét, a Galilei életéét Brechttől, Strindberget A tribádok éjszakájában és egy egészen furcsa alakot A csapodár madárka című vásári komédiában, óriási műhassal, palóc tájszólással. Meg is lepődtem, hogy a sok komoly szerep, Csongor meg a Csehov-hősök után Imre rám osztott ilyen figurát. De kiderült, hogy ő látta bennem, amit én nem; a darab óriási siker lett, vagy százharmincszor ment zsinórban.

Akárcsak később a Katonában a Zsámbéki Gábor rendezte, legendás A revizor, amellyel a fél világot bejárták.

Ez is biztosan benne van abban a Törőcsik Mari említette három-négy szerepben. Akkor és ott ritka módon jól álltak a csillagok; a darabválasztás, a díszletek, a jelmez tökéletesen illeszkedett a korszellemhez. Anélkül szólt az egész a minket valóságosan körülvevő világról, jelesül a rendszerváltozás időszakáról, hogy tele lett volna tűzdelve „modern” kiszólásokkal. Újságcikkekkel, napi hírekkel megpakolni egy klasszikust marhaság. Ezt a fajta aktuálpolitizáló, így az eredeti mű egyetemes mondanivalóját is gyengítő, hatás­vadászatra építő színházat nem szerettem soha –

a közönséget nem kiszolgálni kell, hanem szolgálni, és ez nagy különbség.

Ugyanezen ok miatt a mostanában előszeretettel használt kivetítős, effektes, füstgépes színpadi csinnadrattának sem vagyok kedvelője. Nem biztos, hogy ez a jó irány.

Ön a megszólalásaiban mindig következetesen egy irányt képviselt, azt, amit a lelkiismerete diktált. Akkor is, amikor 2008-ban nyílt levélben utasította vissza a Gyurcsány-kormány megítélte Kossuth-díj átvételét, és akkor is, amikor néhány évre rá, már a Fidesz-érában Alföldi Róbert mellett emelt szót egy igazságtalan támadás miatt.

Pont ez a lényeg; ha nem kotyogunk bele állan­dóan mindenbe, és nem akarunk minden felületen mindenáron sztárként tündökölni, akkor a ritkább megszólalásainknak talán nagyobb erejük lesz. A lélek tényleg elég pontos iránytű, szól, ha szakmailag-emberileg valami helytelen dolog történik a környezetünkben. Ha így van, akkor viszont

nem szabad félelemből vagy megfelelési kényszerből csendben maradni.

Egyetlen ilyen kiállásomon sem tépelődtem sokat, és egyiket sem bántam meg egy pillanatra sem.

Fotó: Földházi Árpád

És mit igen?

Hogy Boriska lányommal kicsi korában nem foglalkoztam többet. Akkor még az édesanyja is aktív színésznő volt Miskolcon, tájolni is jártunk; a mai napig van némi lelkifurdalásom, miért a kollé­gáinkkal és nem vele játszottam többet. De hála Istennek, becsületes, nagyszerű ember lett, ahogy a Peer Gynt-variáció is mutatja, jó érzékű, remek rendező, növendékei által szeretett művésztanár; a napokban vette át a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a doktori diplomáját. Nagyon büszke vagyok rá. A fiunk, Bence esetében másként alakult a dolog. A feleségem, Andrea nagy részben az ő speciális helyzete miatt – ötéves korában diagnosztizáltak nála autizmust – meghozta azt az áldozatot, hogy lemond a karrierjéről Bence napi fejlesztése és a család egyben tartása érdekében. Boldogok vagyunk, mert a lehetőségekhez képest teljes élete van, sőt képzőművészként is egyre sikeresebb.

Amellett tehetséges zenész is. A 2022-ben bemutatott, Grane – Képzelgések a Peer Gynt nyomán című darabban Szilágyi Ágota mellett ő a gitáros-énekes játszótársa. Csodálatos elő­adás, amelyben Peer Gynt visszafelé járja be élete tájait.

És a sors talán utolsó váratlan nagy ajándéka számomra. A rendezés, ahogy említettem, Boriska lányomat dicséri, és az ötlet is tőle származik: mi lenne, ha megfordítanánk az ibseni történetet? Vagyis a mi felfogásunkban nem a fiatal Peer Gynt indulna el az ismeretlenbe, hanem egy öregember emlékezne vissza és játszaná újra élete legfontosabb történéseit. Ezért is kezdtem rögtön az úgynevezett hagymamonológgal: ez is voltam, az is voltam, amaz is voltam, de a lényeget nem találtam meg. Rettentő izgalmas és borzasztó nehéz próbafolyamat volt, olykor fájdalmas számvetés saját magammal is. De a végére megtalált tiszta öröm kárpótolt mindenért – hiába a sok nehézség, a Jóisten kegyelméből minden úgy van jól, ahogy van. Persze ez egy rétegelőadás, nem biztos, hogy mindenkit meg tudott szólítani.

Annál inkább a Nemzetiben ugyancsak évek óta látható és nemrégiben tévéfilmben is feldolgozott Ők tudják, mi a szerelem. Ebben az okos komédiában régi kedves játszópartnerével, Udvaros Dorottyával közösen állítják meg az időt.

Először tartottunk attól, hogy főleg Tolnay Klári – Sinkovits Imre kettőse után, akik negyven éven át meséltek a közönségnek a szerelem kortalanságáról, vajon mi tudunk-e még erről újat mondani. Hogy nem túl poros, avítt-e ez az egész egy mai néző szemében. Hogy nem nevetik-e ki a zeneszerző Berlioz fiatalkori szerelme, Estella iránt fél évszázad elteltével ismét fellobbanó, őrült szenvedélyét. És kiderült, hogy egyáltalán nem. Talán mert a próbák alatt nekünk is sikerült a magunk módján előbányásznunk a Hubay-drámából az örök emberit.

És mi az?

Hogy az élet attól olyan csodálatos, amitől annyira kegyetlen is: csak a test öregszik, a lélek nem.

Nyitókép: Földházi Árpád