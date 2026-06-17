Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
elkövető édesanya ráckeve vádlott beteg

Halálra verte beteg édesanyját egy Pest vármegyei férfi

2026. június 17. 08:58

A férfi 2025 áprilisában ittas állapotban több alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

2026. június 17. 08:58
null

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki halálra verte beteg édesanyját. A vádirat szerint a Ráckeve környéki településen élő férfi együtt élt mozgásában korlátozott, beteg édesanyjával – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel. 

A férfi 2025 áprilisában ittas állapotban több alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vádlott napokig nem hívott hozzá mentőt. Végül a szomszédok értesítették a férfi testvérét, aki értesítette a mentőket, de a sértett a kórházba kerülését követően életét vesztette – írták. Az ügyészségi közlemény szerint a vádlott már korábban is bántalmazta az édesanyját: 2024 márciusában olyan súlyosan megverte, hogy többszörös töréses sérüléseket szenvedett. Akkor a vádlott testvére akadályozta meg a nő további bántalmazását – írták.  

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit halált okozó testi sértés bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2026. június 17. 09:57
" Akkor a vádlott testvére akadályozta meg a nő további bántalmazását" Ha már akkor tudott róla és nem tett semmit, ő is bűnrészes.
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2026. június 17. 09:15 Szerkesztve
halált okozó testi sértés - milyen szép simogatása a "gyilkosság" szónak. Az ÁVH börtöneiben és a Gestaponál sem gyilkoltak embereket, csak halált okozó testi sértést követtek el. Lannert Judit, hallod-e ? Ki kell javítani a történelemkönyveket
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!