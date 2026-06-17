Halálra verte beteg édesanyját egy Pest vármegyei férfi

Több mint 400 levágásra szánt macskát mentettek meg Vietnámban
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A férfi 2025 áprilisában ittas állapotban több alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki halálra verte beteg édesanyját. A vádirat szerint a Ráckeve környéki településen élő férfi együtt élt mozgásában korlátozott, beteg édesanyjával – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.
A férfi 2025 áprilisában ittas állapotban több alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A vádlott napokig nem hívott hozzá mentőt. Végül a szomszédok értesítették a férfi testvérét, aki értesítette a mentőket, de a sértett a kórházba kerülését követően életét vesztette – írták. Az ügyészségi közlemény szerint a vádlott már korábban is bántalmazta az édesanyját: 2024 márciusában olyan súlyosan megverte, hogy többszörös töréses sérüléseket szenvedett. Akkor a vádlott testvére akadályozta meg a nő további bántalmazását – írták.
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit halált okozó testi sértés bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balázs Attila
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