Halálra verte beteg édesanyját egy Pest vármegyei férfi

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki halálra verte beteg édesanyját. A vádirat szerint a Ráckeve környéki településen élő férfi együtt élt mozgásában korlátozott, beteg édesanyjával – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A férfi 2025 áprilisában ittas állapotban több alkalommal fejen ütötte a sértettet, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vádlott napokig nem hívott hozzá mentőt. Végül a szomszédok értesítették a férfi testvérét, aki értesítette a mentőket, de a sértett a kórházba kerülését követően életét vesztette – írták. Az ügyészségi közlemény szerint a vádlott már korábban is bántalmazta az édesanyját: 2024 márciusában olyan súlyosan megverte, hogy többszörös töréses sérüléseket szenvedett. Akkor a vádlott testvére akadályozta meg a nő további bántalmazását – írták.