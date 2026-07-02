Megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestét egy monori férfi

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Vádat emeltek a férfi ellen, aki megölte édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet.
Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd a családi ház udvarán elásta és lebetonozta a holttestét, írja a HVG.
Az ügyészség közleménye szerint a férfi édesanyjával és mozgássérült nővérével élt egy háztartásban. A vádlott rendszeresen bevásárolt, ellátta a ház körüli teendőket, és részt vett testvére gondozásában is.
Édesanyja ugyanakkor rendszeresen fogyasztott alkoholt, ittas állapotban gyakran szidalmazta fiát, emiatt közöttük mindennaposak voltak a veszekedések.
A vád szerint 2024 januárjában, amikor a mozgássérült nővér fejlesztő foglalkozáson vett részt, a férfi kettesben maradt édesanyjával. A nő ekkor is nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd ismét vita alakult ki közöttük. A veszekedés során a férfi megfojtotta édesanyját.
Mielőtt testvére hazatért volna a terápiáról, a férfi elrejtette a holttestet, majd a rendőrségen bejelentette, hogy édesanyja eltűnt.
A nyomozás adatai szerint később felszedte a ház bejárata előtti térköveket, gödröt ásott, oda temette a holttestet, majd a sírt lebetonozta, végül visszahelyezte a burkolatot.
Az ügyben a Budakörnyéki Törvényszék hoz majd döntést.
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