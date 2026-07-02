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édesanya pest vármegyei főügyészség monori férfi megölte édesanyját holttest

Megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestét egy monori férfi

2026. július 02. 09:10

Vádat emeltek a férfi ellen, aki megölte édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet.

2026. július 02. 09:10
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Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd a családi ház udvarán elásta és lebetonozta a holttestét, írja a HVG.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi édesanyjával és mozgássérült nővérével élt egy háztartásban. A vádlott rendszeresen bevásárolt, ellátta a ház körüli teendőket, és részt vett testvére gondozásában is.

Édesanyja ugyanakkor rendszeresen fogyasztott alkoholt, ittas állapotban gyakran szidalmazta fiát, emiatt közöttük mindennaposak voltak a veszekedések.

A vád szerint 2024 januárjában, amikor a mozgássérült nővér fejlesztő foglalkozáson vett részt, a férfi kettesben maradt édesanyjával. A nő ekkor is nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd ismét vita alakult ki közöttük. A veszekedés során a férfi megfojtotta édesanyját.

Mielőtt testvére hazatért volna a terápiáról, a férfi elrejtette a holttestet, majd a rendőrségen bejelentette, hogy édesanyja eltűnt.

A nyomozás adatai szerint később felszedte a ház bejárata előtti térköveket, gödröt ásott, oda temette a holttestet, majd a sírt lebetonozta, végül visszahelyezte a burkolatot.

Az ügyben a Budakörnyéki Törvényszék hoz majd döntést.

Nyitóképünk illusztráció, forrása: Facebook

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
MálingerGyörgy
2026. július 02. 13:04
Szomorú sorsok, mindkét olalról nézve!
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0
0
Sróf
2026. július 02. 12:04
Ahogy alább Bitrex kolléga is megjegyezte, rémisztő belegondolni, hogy Varga Juditnak is miket kellett az akkori férje (mostani minisztertanácselnök) mellett elviselnie. Egy mentális betegnél az alkohol és a különféle stimuláló szerek úgy fölerősíthetik az agressziót, hogy életveszélyes a közelében tartózkodni. Az AI ezt mondja: Agresszív mentális beteg esetén a legfontosabb a saját biztonsága. Kerülje a hirtelen mozdulatokat, beszéljen nyugodt, halk hangon, és adjon fizikai teret. Ha közvetlen veszély áll fenn vagy sérülés történt, azonnal hívja a mentőket (112) vagy a rendőrséget. Varga Judit valószínűleg annak köszönheti, hogy még életben van, hogy volt lélekjelenléte hívni a rendőrséget.
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1
0
Bitrex®
2026. július 02. 10:53
Nem is tudtam, hogy ilyen jó kanyargós hegyi utak vannak Monor környékén. Akkor hétvégén arra megyünk motorozni.
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1
0
tomekjosef
•••
2026. július 02. 10:01 Szerkesztve
Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt... Sajnálatos eset. A gyíkosság semmire se lehet megoldás, alkoholistával együtt élni nehéz és van az a pont amikor az idegek felmondják a szolgálatot. Mind a kettőt sajnálom.
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5
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