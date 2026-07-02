Megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestét egy monori férfi

Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd a családi ház udvarán elásta és lebetonozta a holttestét, írja a HVG.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi édesanyjával és mozgássérült nővérével élt egy háztartásban. A vádlott rendszeresen bevásárolt, ellátta a ház körüli teendőket, és részt vett testvére gondozásában is.