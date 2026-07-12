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magyar túrázó kamniki - savinjai - alpokban rendőrség osztrák holttest

Magyar túrázó halt meg az Alpokban

2026. július 12. 20:05

A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette.

2026. július 12. 20:05
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Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai-Alpokban – közölte vasárnap a kranji rendőrkapitányság.

A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé. Innen a Kamniki-Savinjai-Alpok legmagasabb csúcsa, a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte.

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A kutatásban a rendőrök mellett hegyimentők és helikopteres mentőegység is részt vett. A férfi holttestét a helikopter személyzete a Grintovec-hegytömbben, a Mlinarsko sedlo nevű hegyi nyereghez vezető Frischauf-út alatt fedezte fel.

A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.

Az első értesülések szerint baleset történt. A rendőrség az ügyben tett megállapításairól tájékoztatja az illetékes ügyészséget.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)


 

 

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Összesen 1 komment

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Bitrex®
2026. július 12. 20:34
A Szlovéniában található Grintovec (2558 m) a Kamniki-Alpok legmagasabb csúcsa. A klasszikus megmászásához kapcsolódó, a hegy északnyugati oldalán haladó via ferrata útvonal a Frischaufova pot (Frischauf-út) néven ismert. Ez egy történelmi, látványos, ám komoly fizikai felkészültséget igénylő magashegyi túra. A via ferrata (Frischaufova pot): A drótköteles szakaszok a sziklafalon vezetnek fel, néhol igen meredek sziklatömbökön és törmelékes, kitett párkányokon haladva.Kiszállás a csúcsra: A ferrata vége egy sziklás, törmelékes gerincbe vagy nyeregbe torkollik (pl. Mlinarsko sedlo), ahonnan a csúcs (2558 m) már egy drótokkal és kampósorral biztosított meredek szakaszon érhető el. alpenverein.at/murau_wAssets/img/galleries/alben/2020/2020_07_04_Grintovec/011-Frischaufweg.jpg
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