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münchen rendőrség nyomozás

Rasszista inzultus miatt házkutatást tartott a német rendőrség egy csapat tininél

2026. július 23. 09:08

Bajorországban történt az eset.

2026. július 23. 09:08
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A Holzkirchenben egy iskolában történt, feltehetően faji indíttatású inzultus miatt a rendőrség átkutatta több tini szüleinek a lakását. A Felső-Bajorország Déli Rendőrfőkapitányság közlése szerint hét 15–17 éves fiataltól elektronikus eszközöket, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le – írja a Welt. 

A nyomozás egy július 2-i incidenssel kezdődött. Egy tinédzsert állítólag osztálytársai bőrszíne miatt inzultálták, amit a szülők bejelentettek a rendőrségnek.

A rendőrség szerint a későbbi nyomozás további, politikai indíttatású jobboldali bűncselekményekre utaló bizonyítékokat tárt fel. Miután több diákkal szembeni gyanú megalapozottnak bizonyult, a Rosenheimi Bűnügyi Rendőrségi Főosztály Állambiztonsági Egysége vette át a további nyomozást a München II. Kerületi Ügyészség irányítása alatt.

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Szerdán a müncheni kerületi bíróság által kiadott parancs alapján a rendőrség több lakást is átkutatott München és Miesbach környékén. A helyszínen jelen volt az Észak-Svábia Rendőrfőkapitányságtól egy kutyavezető és kutyája is. 

A lefoglalt eszközöket és adathordozókat most informatikai kriminalisztikai szakértők fogják elemezni.

A nyomozás elsősorban az alkotmányellenes és terrorista szervezetek szimbólumainak használatára, valamint egyéb lehetséges jogsértésekre irányul.

Nyitókép: Michaela Stache / AFP

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Összesen 18 komment

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DE JÓ
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2026. július 23. 13:29 Szerkesztve
Ja, bocs'. Elkerülte a figyelememt a kis "jobboldali" szócska, így törölnöm kellet a bejegyzésemet, ami arra utalt, hogy nem mondták meg, hogy milyen irányú a rasszizmus. Ettől függetlenül még igaz, hogy az egykori, északi típusú szőke árják országában ma már vastagon jelen van a fehérek ellenei rasszizmus is, éppen úgy, ahogy Franciaországban és az egész nyugati világban. Deutschland kaputt!!!
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bagoly-29
2026. július 23. 13:20
Megint ez a fránya egyirányú rasszizmus! Hallott-e már valaki színesbőrű vegzálásáról a hatóságok által az EU-ban rasszizmus miatt?
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Mátyás01
2026. július 23. 11:49
Mi lesz a következő, a katonaságot is kivezénylik?
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2
0
q-q-ri-q
2026. július 23. 11:33
Gondolom mindezt a szólásszabadság jegyében. Bár ilyen hatékonyak lennének a készülő terrorakciók megakadályozásában. De az nem megy, mert "Allah, Allah, über alles...".
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4
0
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