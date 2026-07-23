Rasszista inzultus miatt házkutatást tartott a német rendőrség egy csapat tininél

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Bajorországban történt az eset.
A Holzkirchenben egy iskolában történt, feltehetően faji indíttatású inzultus miatt a rendőrség átkutatta több tini szüleinek a lakását. A Felső-Bajorország Déli Rendőrfőkapitányság közlése szerint hét 15–17 éves fiataltól elektronikus eszközöket, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le – írja a Welt.
A nyomozás egy július 2-i incidenssel kezdődött. Egy tinédzsert állítólag osztálytársai bőrszíne miatt inzultálták, amit a szülők bejelentettek a rendőrségnek.
A rendőrség szerint a későbbi nyomozás további, politikai indíttatású jobboldali bűncselekményekre utaló bizonyítékokat tárt fel. Miután több diákkal szembeni gyanú megalapozottnak bizonyult, a Rosenheimi Bűnügyi Rendőrségi Főosztály Állambiztonsági Egysége vette át a további nyomozást a München II. Kerületi Ügyészség irányítása alatt.
Szerdán a müncheni kerületi bíróság által kiadott parancs alapján a rendőrség több lakást is átkutatott München és Miesbach környékén. A helyszínen jelen volt az Észak-Svábia Rendőrfőkapitányságtól egy kutyavezető és kutyája is.
A lefoglalt eszközöket és adathordozókat most informatikai kriminalisztikai szakértők fogják elemezni.
A nyomozás elsősorban az alkotmányellenes és terrorista szervezetek szimbólumainak használatára, valamint egyéb lehetséges jogsértésekre irányul.
Nyitókép: Michaela Stache / AFP
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