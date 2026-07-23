Rasszista inzultus miatt házkutatást tartott a német rendőrség egy csapat tininél

A Holzkirchenben egy iskolában történt, feltehetően faji indíttatású inzultus miatt a rendőrség átkutatta több tini szüleinek a lakását. A Felső-Bajorország Déli Rendőrfőkapitányság közlése szerint hét 15–17 éves fiataltól elektronikus eszközöket, mobiltelefonokat és adathordozókat foglaltak le – írja a Welt.

A nyomozás egy július 2-i incidenssel kezdődött. Egy tinédzsert állítólag osztálytársai bőrszíne miatt inzultálták, amit a szülők bejelentettek a rendőrségnek.

A rendőrség szerint a későbbi nyomozás további, politikai indíttatású jobboldali bűncselekményekre utaló bizonyítékokat tárt fel. Miután több diákkal szembeni gyanú megalapozottnak bizonyult, a Rosenheimi Bűnügyi Rendőrségi Főosztály Állambiztonsági Egysége vette át a további nyomozást a München II. Kerületi Ügyészség irányítása alatt.