Lelőtték a berlini Pride közelében történt terrortámadás feltételezett elkövetőjét

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.

A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.