Lelőtték a berlini Pride közelében történt terrortámadás feltételezett elkövetőjét

Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini halálos gázolás elkövetője
A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették.
A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt.
Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.
A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.
A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.
A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.
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A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan