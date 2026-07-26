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berlin rendőrség támadás gázolás

Lelőtték a berlini Pride közelében történt terrortámadás feltételezett elkövetőjét

2026. július 26. 20:27

A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt.

2026. július 26. 20:27
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Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg vasárnap este a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.

A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.

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A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

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