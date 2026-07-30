Oroszország az éjjel megint rakétazáport szabadított Ukrajnára: többen meghaltak

Hatan meghaltak és nyolcan megsebesültek az eddigi adatok szerint az ukrajnai Krivij Rihben csütörtökre virradóra végrehajtott orosz légicsapások következtében, a támadások Kijevben is áldozatokat követeltek, Lvivben több mint kéttucatnyian sebesültek meg, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra 74 rakétát, valamint 265 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A támadás fő csapásiránya Kijev és Lviv volt, emellett Dnyipropetrovszk, Szumi, Vinnicja, Ivano-Frankivszk, Poltava és Mikolajiv megyéket is légitámadás érte.