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bild berlin iszlám állam pride gázolás

Bild: Hűséget esküdött az Iszlám Államnak a berlini Pride-on gázoló merénylő

2026. július 28. 13:45

A merényletben egy ember meghalt és további 29 megsebesült, közülük többen súlyosan.

2026. július 28. 13:45
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Egy videofelvételen hűséget esküdött az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózatnak a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja, még a merénylet elkövetése előtt – közölte a Bild című német napilap kedden, névtelen biztonsági forrásokra hivatkozva. A lap információi szerint 

a videofelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobiltelefonján találták meg.

A 21 éves férfi szombat este hajtott autójával a Pride résztvevői közé. A merényletben egy ember meghalt és további 29 megsebesült, közülük többen súlyosan.

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A férfi ellen a gázolás után hajtóvadászatot indított a rendőrség, és a Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott vasárnap esti razzia során talált rá, majd végzett vele.

A német ügyészség egyelőre nem erősítette meg a Bild értesülését.

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(MTI) 

Nyitókép: Claire Série / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
rugbista
2026. július 28. 15:02
Dehogyis! AfD-tag volt az a fickó!
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. július 28. 14:48
Tudhatták volna, hogy muzulmán országban kockázatos LMBTQIP Pride-felvonulás tartani.
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3
0
Canadian
•••
2026. július 28. 14:42 Szerkesztve
Érdekes módon soha nem látni egy keresztényt aki "Jézus az úr" kiáltással elkezd más vallásúakat késelni, vagy lelövöldözni, vagy autóval tömegbe hajt. Csak a muszlimok nem képesek békében együtt élni másokkal. 1979 óta 67 000 muszlim terror támadás volt, és 250 000 embert öltek meg. Ez nem a "béke vallása". Igazából nem is vallás, hanem egy halál kultusz. Mivel Mohamed még a 7. században megtiltott minden további változtatást a Koránban, az iszlám reménytelenül megrekedt a kora középkorban és soha nem is fog egy fikarcnyit sem előre lépni. Ahogy telik az idő, egyre szürreálisabb lesz. Az iszlám totálisan inkompatibilis a nyugati élettel és értékekkel. Igazából minden muszlimot el kellene zavarni és a szektájukat örökre betiltani minden nyugati országban. Szomorú, hogy itt a Mandin is egyes mélygondokodók ezt a gyomorforgató szektát támogatják, és nap mint nap az egekig magasztalnak radikális muszlim koszfészkeket, manapság legtöbbször Iránt. Tán fel kéne ébredni.
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4
0
rottyos-ducse
2026. július 28. 14:24
ilyen versenyzok kellenenek a Bekemenetre azer nem 1958 van, Orban !
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0
1
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