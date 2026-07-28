Bild: Hűséget esküdött az Iszlám Államnak a berlini Pride-on gázoló merénylő

Egy videofelvételen hűséget esküdött az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózatnak a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja, még a merénylet elkövetése előtt – közölte a Bild című német napilap kedden, névtelen biztonsági forrásokra hivatkozva. A lap információi szerint

a videofelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobiltelefonján találták meg.

A 21 éves férfi szombat este hajtott autójával a Pride résztvevői közé. A merényletben egy ember meghalt és további 29 megsebesült, közülük többen súlyosan.