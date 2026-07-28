Bild: Hűséget esküdött az Iszlám Államnak a berlini Pride-on gázoló merénylő

Több mint 400 veszélyes iszlamistára bukkantak a német hatóságok
Jelenleg 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA).
A merényletben egy ember meghalt és további 29 megsebesült, közülük többen súlyosan.
Egy videofelvételen hűséget esküdött az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózatnak a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja, még a merénylet elkövetése előtt – közölte a Bild című német napilap kedden, névtelen biztonsági forrásokra hivatkozva. A lap információi szerint
a videofelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobiltelefonján találták meg.
A 21 éves férfi szombat este hajtott autójával a Pride résztvevői közé. A merényletben egy ember meghalt és további 29 megsebesült, közülük többen súlyosan.
A férfi ellen a gázolás után hajtóvadászatot indított a rendőrség, és a Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott vasárnap esti razzia során talált rá, majd végzett vele.
A német ügyészség egyelőre nem erősítette meg a Bild értesülését.
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Jelenleg 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA).
(MTI)
Nyitókép: Claire Série / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP