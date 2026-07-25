Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint is megidézték a betiltott nagyváradi Pride-on

Sorozatban harmadszor: idén sem engedélyezi az önkormányzat a Nagyvárad Pride felvonulást
Az elutasítás ellenére megtartják a rendezvényt, szombaton a nagyváradi polgármesteri hivatal előtt gyülekeznek.
A csendőrök előbb figyelmeztettek, majd bírságoltak.
Mintegy kétszázan vettek részt szombat délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-felvonuláson. Az LMBTQ+ közösség jogait hirdető meneten Renate Weber romániai ombudsman és Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete is jelen volt – számolt be a helyi sajtó.
A partiumi városvezetés tiltása miatt már megszervezése előtt nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza elől indult, ahol
a csendőrök figyelmeztették a résztvevőket, hogy a rendezvény nem engedélyezett, és közölték, hogy emiatt megbírságolják őket. Egyikük, Iulian Dirtu elmondta: 5000 lejes (345 ezer forint) bírságról kapott szóbeli tájékoztatást.
A menet csendőri kísérettel vonult végig a gépkocsiforgalom elől lezárt útvonalon, atrocitás nem történt.
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Az elutasítás ellenére megtartják a rendezvényt, szombaton a nagyváradi polgármesteri hivatal előtt gyülekeznek.
A zömében fiatalokból álló menet a „Nagyvárad a mindenkié”, „Európai várost minden polgárának”, „Egyenlő jogokat akarunk, nem aluljárókat” jelszavakat skandálta. Utóbbival arra utaltak, hogy a városban jelentős infrastrukturális beruházások történtek európai uniós támogatással, miközben szerintük a városvezetés nem tartja tiszteletben az európai értékeket.
A résztvevők transzparensekkel, szivárványos zászlókkal és plakátokkal vonultak. Egyiken Florin Birta polgármestert a Pride-ot szintén tiltó Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő társaságában ábrázolták.
Renate Weber ombudsman a sajtónak úgy nyilatkozott: Florin Birta félreértelmezi a gyülekezési törvényt, a résztvevőknek joguk van a békés felvonuláshoz, a polgármesteri hivatalnak nem magát a rendezvényt, csak az útvonalát kellett volna jóváhagyni. A polgármester „hibázik” – mondta –, ellenpéldaként említve, hogy Bukarestben, Temesváron, Kolozsváron, Jászvásáron lehetett Pride-ot tartani. Közölte, hogy megfigyelőként vannak jelen, hivatala elemzi majd a bírságolási jegyzőkönyveket és azt, hogy miként tudnak intézményes segítséget nyújtani.
A felvonulást beszédek követték a városháza előtt. Az Ebihoreanul.ro hírportál beszámolója szerint Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete arról beszélt, hogy egy város sokszínűségét a lakosai adják, ők teszik széppé, nem csak a szép épületei – mondta a nagyváradi szecessziós palotákra utalva.
Az esemény társzervezője, az ACCEPT Egyesület elnökeként Victor Ciobotariu rámutatott, hogy más európai nagyvárosokban is hiába tiltották a Pride-ot, mert „a szeretet mindig erősebb, mint a gyűlölet és az intézményes homofóbia”.
Iulian Ditiu szervező szerint a vasárnapi nagyvárosi történések egyrészt szégyenre, de büszkeségre is okot adnak, mivel a felvonulás békésen zajlott.
A nagyváradi rendezvény tiltása nagy sajtóvisszhangot keltett, a szervezőket az Európai Bizottság több biztosa, több ország diplomáciai képviselete, Párizs és Budapest főpolgármestere is szolidaritásáról biztosította.
Egy nappal a felvonulás előtt a nagyváradi egyházi elöljárók – köztük Böcskei László római katolikus püspök és Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök – közös közleményt adtak ki, melyben a rendezvényt nem nevesítve az emberi méltóság tiszteletére és a gyűlölet elutasítására szólítottak. Azt is leszögezték, hogy a homoszexuális kapcsolatok „összeegyeztethetetlenek a keresztény tanítással”, a szexualitást pedig „a férfi és a nő közötti mély közösség kifejeződéseként” határozzák meg.
A román–magyar határ mellett található, általánosan nyitottnak és toleránsnak tartott Nagyváradon az elmúlt két évben tüntetésekbe torkollott az LMBTQ+ közösség és támogatóik tervezett felvonulása, miután a városvezetés megtagadta az engedélyt. A szervezők idén a nemzetközi támogatástól reméltek áttörést.
(MTI)
A kép illusztráció. Fotó: Tobias Schwarz/AFP