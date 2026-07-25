Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint is megidézték a betiltott nagyváradi Pride-on

Mintegy kétszázan vettek részt szombat délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-felvonuláson. Az LMBTQ+ közösség jogait hirdető meneten Renate Weber romániai ombudsman és Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete is jelen volt – számolt be a helyi sajtó.

A partiumi városvezetés tiltása miatt már megszervezése előtt nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza elől indult, ahol