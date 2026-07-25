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Nagyvárad LMBTQ-ideológia pride

Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint is megidézték a betiltott nagyváradi Pride-on

2026. július 25. 21:42

A csendőrök előbb figyelmeztettek, majd bírságoltak.

2026. július 25. 21:42
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Mintegy kétszázan vettek részt szombat délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-felvonuláson. Az LMBTQ+ közösség jogait hirdető meneten Renate Weber romániai ombudsman és Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete is jelen volt – számolt be a helyi sajtó.

A partiumi városvezetés tiltása miatt már megszervezése előtt nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza elől indult, ahol

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a csendőrök figyelmeztették a résztvevőket, hogy a rendezvény nem engedélyezett, és közölték, hogy emiatt megbírságolják őket. Egyikük, Iulian Dirtu elmondta: 5000 lejes (345 ezer forint) bírságról kapott szóbeli tájékoztatást.

A menet csendőri kísérettel vonult végig a gépkocsiforgalom elől lezárt útvonalon, atrocitás nem történt.

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A zömében fiatalokból álló menet a „Nagyvárad a mindenkié”, „Európai várost minden polgárának”, „Egyenlő jogokat akarunk, nem aluljárókat” jelszavakat skandálta. Utóbbival arra utaltak, hogy a városban jelentős infrastrukturális beruházások történtek európai uniós támogatással, miközben szerintük a városvezetés nem tartja tiszteletben az európai értékeket.

A résztvevők transzparensekkel, szivárványos zászlókkal és plakátokkal vonultak. Egyiken Florin Birta polgármestert a Pride-ot szintén tiltó Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő társaságában ábrázolták.

Renate Weber ombudsman a sajtónak úgy nyilatkozott: Florin Birta félreértelmezi a gyülekezési törvényt, a résztvevőknek joguk van a békés felvonuláshoz, a polgármesteri hivatalnak nem magát a rendezvényt, csak az útvonalát kellett volna jóváhagyni. A polgármester „hibázik” – mondta –, ellenpéldaként említve, hogy Bukarestben, Temesváron, Kolozsváron, Jászvásáron lehetett Pride-ot tartani. Közölte, hogy megfigyelőként vannak jelen, hivatala elemzi majd a bírságolási jegyzőkönyveket és azt, hogy miként tudnak intézményes segítséget nyújtani.

A felvonulást beszédek követték a városháza előtt. Az Ebihoreanul.ro hírportál beszámolója szerint Willemijn van Haaften, Hollandia bukaresti nagykövete arról beszélt, hogy egy város sokszínűségét a lakosai adják, ők teszik széppé, nem csak a szép épületei – mondta a nagyváradi szecessziós palotákra utalva.

Az esemény társzervezője, az ACCEPT Egyesület elnökeként Victor Ciobotariu rámutatott, hogy más európai nagyvárosokban is hiába tiltották a Pride-ot, mert „a szeretet mindig erősebb, mint a gyűlölet és az intézményes homofóbia”.

Iulian Ditiu szervező szerint a vasárnapi nagyvárosi történések egyrészt szégyenre, de büszkeségre is okot adnak, mivel a felvonulás békésen zajlott.

A nagyváradi rendezvény tiltása nagy sajtóvisszhangot keltett, a szervezőket az Európai Bizottság több biztosa, több ország diplomáciai képviselete, Párizs és Budapest főpolgármestere is szolidaritásáról biztosította.

Egy nappal a felvonulás előtt a nagyváradi egyházi elöljárók – köztük Böcskei László római katolikus püspök és Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök – közös közleményt adtak ki, melyben a rendezvényt nem nevesítve az emberi méltóság tiszteletére és a gyűlölet elutasítására szólítottak. Azt is leszögezték, hogy a homoszexuális kapcsolatok „összeegyeztethetetlenek a keresztény tanítással”, a szexualitást pedig „a férfi és a nő közötti mély közösség kifejeződéseként” határozzák meg.

A román–magyar határ mellett található, általánosan nyitottnak és toleránsnak tartott Nagyváradon az elmúlt két évben tüntetésekbe torkollott az LMBTQ+ közösség és támogatóik tervezett felvonulása, miután a városvezetés megtagadta az engedélyt. A szervezők idén a nemzetközi támogatástól reméltek áttörést.

(MTI)

A kép illusztráció. Fotó: Tobias Schwarz/AFP

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Összesen 6 komment

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falcatus-2
2026. július 25. 22:27
Amerika legnagyobb problémája: az amerikai kormányt a színfalak mögött egy melegmaffia irányítja. -Állítja H. Biden „Az amerikai kormányt a színfalak mögött egy melegmaffia irányítja, amely elsősorban a Republikánus Párt tagjaiból áll.” Ezt Hunter Biden, Joe Biden volt amerikai elnök fia nyilatkozta az „I’ve Had It” című podcastban. „Biztosan tudom... És ezt mindenki tudja Washingtonban. Létezik egy rejtett melegmaffia, amely többnyire republikánusokból áll, és amely a szövetségi kormányt irányítja” – mondta Biden Jr., ahogy azt a Vremja.ua idézte. Hunter Biden ezt a jelenséget "zártokráciának" nevezi, megjegyezve, hogy „Amerika legnagyobb problémájának” ezt tartja.
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Halder_1899
2026. július 25. 22:12
Sajnos itt is a fiatalok voltak döntően, őket lehet tapasztalatlanságuk miatt becsapni.
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Vata Aripeit
2026. július 25. 22:01
200 ember. Véletlenül. Büszke. De Orbán ott van plakáton. Miért? Véletlenül? Ez biztos nem normális, és nem releváns. A román buxik Orbánnal vonulnak? Heló!!!
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pisapeter
2026. július 25. 22:00
Budzikok ,mi lenne , ha a nagy Alföldön vonulnátok. ja ,ott nem tudjátok provokálni a normális embereket. Talán az erdőben.
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